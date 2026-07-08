Theo báo cáo The Future of Food 2026 - Asia Pacific, Việt Nam được đánh giá là thị trường ẩm thực “phát triển mạnh mẽ nhất Đông Nam Á” và nằm trong nhóm 10 điểm đến dẫn đầu khu vực về mức độ ưu tiên ẩm thực địa phương.

Việt Nam nằm trong nhóm 10 điểm đến dẫn đầu khu vực về mức độ ưu tiên ẩm thực địa phương (Ảnh: Unsplash)

Bên cạnh sự vươn lên mạnh mẽ của nền ẩm thực, các thương hiệu bia nội địa, cũng đang “chạy đua” để đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng hiện đại.

Bà Patsy Lim, Phó Tổng giám đốc phụ trách Marketing của Tổng công ty Cổ phần Bia – Rượu – NGK Sài Gòn (Sabeco), chia sẻ: “Chúng tôi nhìn thấy cơ hội để các dòng bia nội địa đóng vai trò lớn hơn trong hành trình phát triển về trải nghiệm ẩm thực của người tiêu dùng. Sabeco mong muốn mang đến những sản phẩm vừa phản ánh bản sắc Việt, vừa đáp ứng kỳ vọng ngày càng cao về chất lượng và trải nghiệm.”

Doanh nghiệp này đã có hơn 150 năm di sản gắn bó với nhiều thế hệ người Việt, đưa các thương hiệu như Bia 333, Bia Saigon hay Bia Lạc Việt trở thành một phần quen thuộc trong những bữa ăn thường nhật, các buổi liên hoan dịp lễ hay những buổi tiệc mang tính trang trọng. Giờ đây, di sản ấy đang được phát huy mạnh mẽ, không chỉ phục vụ người tiêu dùng Việt Nam vào mỗi dịp sum họp, mà còn tự hào đồng hành cùng ẩm thực Việt trên hành trình gặt hái sự ghi nhận mạnh mẽ hơn, cả trong nước lẫn quốc tế.

Tinh túy của ẩm thực Việt đã và đang hiện diện trong từng bữa cơm gia đình, các món ăn đường phố quen thuộc, những quán ăn vỉa hè và cả các không gian nhà hàng hiện đại. Trên hành trình ấy, sự hợp tác của Bia Saigon Special và Michelin Guide năm thứ tư liên tiếp là một trong những dấu mốc quan trọng, thể hiện tham vọng của Sabeco trong việc đưa thương hiệu bia nội địa xuất hiện tại những không gian ẩm thực mang tiêu chuẩn cao hơn.

Sự đa dạng trong trải nghiệm thưởng thức tại Việt Nam tạo nên vị thế khác biệt cho bia Saigon Special cùng “ông lớn” Sabeco trên thị trường bia trong nước, vừa mang đến những sản phẩm đổi mới, vừa góp phần đưa hương vị quen thuộc với người Việt Nam vào những không gian nhà hàng đạt chuẩn quốc tế.

Không dừng lại ở cải tiến sản phẩm, Sabeco đang từng bước đưa bia nội địa vào những không gian đặt chất lượng và trải nghiệm lên hàng đầu. Đó còn là cách doanh nghiệp cho thấy bia Việt Nam đủ tự tin để góp phần vào niềm tự hào của ẩm thực Việt, bắt nguồn từ di sản, được khẳng định bằng chất lượng và tự tin bước lên trên những “sân khấu” lớn hơn.

Sau khi ra mắt tại Hà Nội và TP.HCM vào năm 2023 và mở rộng sang Đà Nẵng vào năm 2024, Michelin Guide đã ghi nhận sự phát triển rõ rệt của bản đồ ẩm thực Việt qua từng năm. Hạng mục cao nhất dành cho những địa chỉ có chất lượng ẩm thực xuất sắc tại Việt Nam năm nay có tới 193 cơ sở, trong đó 11 nhà hàng đạt một Sao.

Michelin Guide đã ghi nhận sự phát triển rõ rệt của bản đồ ẩm thực Việt qua từng năm. (Ảnh: Michelin Guide)

Bên cạnh đó, danh sách năm nay tiếp tục mở rộng với 72 địa chỉ được xếp hạng Bib Gourmand tôn vinh những quán ăn chất lượng tốt với mức giá hợp lý, cùng 110 nhà hàng góp mặt trong danh sách Michelin Selected.

Trước thời cơ này, việc Bia Saigon Special kéo dài hợp tác với Michelin Guide cho thấy quyết tâm của thương hiệu bia Việt Nam nhằm khẳng định vị trí của mình trong những không gian thưởng thức ngày càng chỉn chu và hiện đại, qua đó thể hiện cam kết của doanh nghiệp với việc nâng cao trải nghiệm ẩm thực tại Việt Nam.

Từ quán ăn quen thuộc đến các nhà hàng đạt chuẩn Michelin, thương hiệu Bia Saigon Special đều tự tin góp mặt trong các cuộc vui của thực khách, trở thành lựa chọn đáng thân thuộc và góp phần đưa hình ảnh bia Việt Nam đến gần hơn với chuẩn mực thưởng thức quốc tế.

Từ quán ăn quen thuộc đến các nhà hàng đạt chuẩn Michelin, thương hiệu Bia Saigon Special đều tự tin góp mặt trong các cuộc vui của thực khách (Ảnh: Bia Saigon Special)

Sau hơn một thế kỷ gắn bó với Việt Nam, Sabeco đang tiếp tục làm mới các sản phẩm của mình để bắt kịp những thay đổi trong thói quen thưởng thức của người tiêu dùng. Qua đó, doanh nghiệp góp phần để bia Việt Nam không chỉ hiện diện trên bàn ăn gia đình, mà còn trở thành một phần của trải nghiệm và bản sắc làm nên nét riêng của ẩm thực Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế.