Một công trình lớn 4.056 tỷ đồng và điều người dân thực sự chờ đợi

Ngày 19/8/2026, tại Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nghi Yên, xã Hải Lộc, tỉnh Nghệ An, Công ty Cổ phần Galax - Hệ sinh thái Tập đoàn AMACCAO chính thức khởi công Dự án Nhà máy điện rác Nghệ An.

Dự án có diện tích gần 7,2 ha, trong đó khoảng 2,1 ha dành cho cây xanh; tổng mức đầu tư 4.056 tỷ đồng; công suất xử lý 1.500 tấn rác/ngày đêm, công suất phát điện 30 MW. Trong số các dự án điện rác đang được triển khai thực tế, đây hiện là dự án có quy mô lớn nhất miền Trung và thuộc nhóm những dự án điện rác quy mô lớn của cả nước.

Quy mô đầu tư cho thấy tầm vóc của công trình, song ý nghĩa lớn hơn của Nhà máy điện rác Nghệ An nằm ở bài toán môi trường mà dự án được kỳ vọng sẽ góp phần giải quyết.

Lợi ích lớn nhất của nhà máy điện rác Nghệ An là giải quyết đồng thời hai bài toán: xử lý chất thải và tạo ra năng lượng từ chính nguồn chất thải đó.

Nghi thức bấm nút khởi công, mở ra một chương mới cho hạ tầng xanh xứ Nghệ

Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nghi Yên là một trong những công trình quan trọng trong hệ thống xử lý chất thải của tỉnh Nghệ An. Trước yêu cầu ngày càng cao về bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế tuần hoàn, việc đầu tư công nghệ xử lý hiện đại, đồng thời thu hồi năng lượng từ rác, được đặt ra như một bước chuyển cần thiết, hướng tới nâng cao hiệu quả xử lý chất thải và sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên.

Nhà máy điện rác Nghệ An được đầu tư theo hướng đó. Rác sinh hoạt sẽ được sử dụng làm đầu vào cho quá trình đốt phát điện, qua đó vừa giảm khối lượng chất thải phải chôn lấp, vừa thu hồi năng lượng để phát điện - một biểu hiện sinh động của nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn mà Nghệ An đang hướng tới và quyết tâm thực hiện.

Các đại biểu tham dự lễ khởi công Nhà máy điện rác công nghệ cao Nghệ An

Với những người dân sinh sống quanh khu xử lý rác Nghi Yên, câu chuyện về kinh tế tuần hoàn hay thu hồi năng lượng cuối cùng vẫn được quy về những mong muốn rất cụ thể: rác được xử lý hiệu quả hơn, môi trường sống ngày càng được cải thiện, đồng thời vùng đất Nghi Yên và khu vực lân cận có thêm động lực để “thay da đổi thịt”, hướng tới một diện mạo xanh, sạch, đáng sống hơn.

Bởi vậy, lễ khởi công không chỉ đánh dấu sự bắt đầu của một dự án hơn 4.000 tỷ đồng. Với địa phương, đây là bước tiến quan trọng trong phương thức xử lý chất thải. Với người dân, đó là ngày một giải pháp căn cơ, bền vững cho công tác xử lý chất thải và bảo vệ môi trường chính thức được hiện thực hóa trên mảnh đất này, mở ra kỳ vọng về một diện mạo mới cho Nghi Yên và khu vực lân cận.

Bên cạnh việc đầu tư xây dựng công trình, AMACCAO và Công ty Cổ phần Galax cũng dành sự quan tâm, đồng hành cùng cộng đồng địa phương. Tại lễ khởi công, doanh nghiệp đã trao tặng 50 triệu đồng nhằm hỗ trợ tăng cường cơ sở vật chất cho Nhà văn hóa xóm La Nham, xã Hải Lộc. Phần quà được chính quyền và bà con địa phương đón nhận tích cực, thể hiện tinh thần sẻ chia và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, đồng thời góp phần gắn kết mối quan hệ giữa đơn vị thi công và người dân trên địa bàn.

AMACCAO gửi trao sẻ chia, cùng bà con xóm La Nham vun đắp những giá trị cộng đồng

Ông Phùng Thành Vinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đánh giá cao sự quan tâm và quyết tâm đầu tư của Tập đoàn AMACCAO và Công ty Cổ phần Galax, đồng thời kỳ vọng với năng lực, kinh nghiệm triển khai nhiều dự án quy mô lớn, nhà đầu tư sẽ tổ chức thực hiện dự án bài bản, bảo đảm chất lượng, tương xứng với vị trí và ý nghĩa của công trình.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Phùng Thành Vinh gửi gắm kỳ vọng vào công trình điện rác quy mô lớn tại xứ Nghệ

“Chúng tôi cam kết đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để dự án được triển khai đúng quy định pháp luật, bảo đảm tiến độ và hiệu quả”, ông Phùng Thành Vinh nhấn mạnh.

Từ năng lực được kiểm chứng đến cam kết vượt tiến độ

Nhà máy điện rác Nghệ An ứng dụng công nghệ đốt rác phát điện Martin của CHLB Đức. Toàn bộ chỉ tiêu khí thải, bụi được thiết kế đáp ứng tiêu chuẩn châu Âu 2010/75/EU; nước thải đạt Cột A, QCVN 40:2025/BTNMT. Các chỉ tiêu phát thải sẽ được giám sát qua hệ thống quan trắc trực tuyến, truyền dữ liệu tới cơ quan quản lý nhà nước và công khai tại cổng nhà máy để người dân cùng theo dõi.

Đáng chú ý, đây không phải công nghệ AMACCAO lần đầu đưa vào triển khai. Công nghệ Martin hiện đang được sử dụng tại Nhà máy điện rác Seraphin ở Hà Nội - công trình có công suất xử lý 2.250 tấn rác/ngày đêm, công suất phát điện 37 MW.

Theo số liệu công bố, sau một năm vận hành (từ 1/5/2025 - 1/5/2026), nhà máy này đã xử lý khoảng 700.000 tấn rác sinh hoạt và phát lên lưới điện quốc gia hơn 250.000 MWh điện. Seraphin vì thế có ý nghĩa như một mô hình tham chiếu cho những gì sẽ được triển khai tại Nghệ An, không chỉ ở công nghệ mà còn ở kinh nghiệm xây dựng, tiến độ triển khai, tổ chức vận hành và kiểm soát môi trường của một nhà máy điện rác quy mô lớn.

Bên cạnh đó, đứng trước yêu cầu cấp thiết của bài toán xử lý rác tại Nghệ An, AMACCAO tiếp tục đặt ra một mục tiêu khó hơn. Theo Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư, giai đoạn 1 của dự án sẽ hoàn thành vào quý IV/2028; giai đoạn 2 vào quý IV/2030. Tuy nhiên, doanh nghiệp này đặt mục tiêu hoàn thành và đưa vào vận hành cả hai giai đoạn ngay trong quý IV/2027. Nếu như vậy, giai đoạn 1 sẽ về đích sớm khoảng một năm; riêng giai đoạn 2 sớm khoảng ba năm so với tiến độ trong chủ trương đầu tư.

Đằng sau việc rút ngắn mốc thời gian ấy là áp lực rất lớn về nguồn vốn, thiết bị, chuyên gia, nhân lực, tổ chức thi công và sự phối hợp đồng bộ giữa hàng loạt hạng mục kỹ thuật. Đặc biệt, dự án còn đồng thời liên quan đến nhiều lĩnh vực chuyên ngành như môi trường, năng lượng, xây dựng, đầu tư… đòi hỏi nhiều thủ tục cũng như quá trình phối hợp chặt chẽ giữa chủ đầu tư với các cơ quan Trung ương, địa phương và các đơn vị liên quan.

“Tuy nhiên, với năng lực nội tại, kinh nghiệm thực tiễn đã được kiểm chứng của nhà đầu tư, cùng sự đồng hành, ủng hộ của hệ thống chính trị và nhân dân tỉnh Nghệ An, chúng tôi tin tưởng rằng dự án sẽ vượt tiến độ như mục tiêu chúng tôi tự đặt ra cho mình”, ông Nguyễn Văn Vinh - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Hệ sinh thái Tập đoàn AMACCAO chia sẻ.

Định hình trục “hạ tầng xanh” Bắc - Trung - Nam

Ngày 5/6/2026 - Ngày Môi trường Thế giới, AMACCAO đồng thời động thổ Nhà máy xử lý rác và phát điện AMACCAO - Thành Công tại Hà Nội và Nhà máy đốt chất thải rắn phát điện Bến Tre tại Vĩnh Long, với công suất lần lượt 1.000 tấn và 650 tấn rác/ngày đêm. Hơn hai tháng sau, trong không khí cả nước hướng tới kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, một công trình điện rác quy mô lớn tiếp tục được khởi công tại Nghệ An với công suất 1.500 tấn/ngày đêm.

Ba dự án điện rác quy mô lớn lần lượt được khởi động trên cả ba miền, cho thấy điện rác không còn là những dự án riêng lẻ mà đang trở thành một hướng đi chiến lược, một cam kết dài hạn của Tập đoàn AMACCAO. Trong đó, Nhà máy điện rác Nghệ An trở thành một dấu ấn quan trọng của doanh nghiệp tại miền Trung, nối liền trục “hạ tầng xanh” từ Bắc vào Nam.

Nếu Nhà máy điện rác Seraphin cho thấy một doanh nghiệp Việt Nam có thể tiên phong đầu tư, xây dựng và vận hành hiệu quả một nhà máy điện rác quy mô lớn, thì chuỗi dự án tiếp theo đánh dấu bước tiến xa hơn: những kinh nghiệm đã được tích lũy, kiểm chứng đang được nhân rộng để đồng hành cùng các địa phương giải quyết những bài toán môi trường ngày càng cấp thiết.

Phối cảnh Nhà máy Điện rác Nghệ An

Lễ khởi công ngày 19/8 mới là điểm khởi đầu. Giá trị lớn nhất của dự án sẽ được khẳng định vào ngày những xe rác đầu tiên được đưa vào Nhà máy điện rác Nghệ An để xử lý bằng công nghệ hiện đại; những dòng điện đầu tiên được phát lên lưới điện quốc gia từ chính những tấn rác thải ấy; môi trường sống quanh Nghi Yên từng bước đổi thay; và niềm mong mỏi của người dân bắt đầu được hồi đáp bằng những kết quả có thể nhìn thấy, cảm nhận được.

Khi ấy, Nhà máy điện rác Nghệ An không chỉ là một công trình hơn 4.000 tỷ đồng hiện hữu trên quê hương xứ Nghệ, mà còn là minh chứng, là niềm tin vào một doanh nghiệp Việt: dám chọn việc khó, thầm lặng làm đến cùng, biến những cam kết thành công trình, biến rác thải thành nguồn năng lượng hữu ích và bền bỉ kiến tạo những giá trị lâu dài cho cộng đồng, địa phương và đất nước.

AMACCAO - Doanh nghiệp Việt vì một Việt Nam Xanh Website: amaccao.vn Hotline: 0971502288

(Nguồn: AMACCAO)