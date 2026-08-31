Robot là hệ thống cơ điện tử được lập trình để thực hiện chuỗi hành động một cách tự chủ hoặc bán tự chủ nhằm hỗ trợ hoặc thay thế con người ở những công việc nặng nhọc, phức tạp, lặp lại, nguy hiểm hoặc đòi hỏi độ chính xác cao. Theo lĩnh vực ứng dụng, robot có thể được chia thành robot công nghiệp, robot dịch vụ, robot y tế, robot quân sự - thám hiểm và robot hình người.

Trong sản xuất công nghiệp, robot phổ biến dưới dạng tay máy, thiết bị gắp - chuyển, hàn, lắp ráp, đóng gói hoặc các hệ thống di động tự động được tích hợp vào dây chuyền sản xuất. Tại AMACCAO, robot công nghiệp được đưa vào các công đoạn trong nhà máy, giúp chuẩn hóa thao tác, nâng cao năng suất, độ chính xác, tính ổn định và an toàn vận hành.

Cuộc “cách mạng” robot tại AMACCAO bắt đầu từ nhà máy sản xuất ống nhựa EUROPIPE, nơi hàng trăm robot công nghiệp, máy móc và thiết bị tự động hóa được tích hợp trực tiếp vào dây chuyền sản xuất, hoạt động liên tục, đảm nhiệm những công đoạn từng cần nhiều nhân công đứng máy như gắp, chuyển và sắp xếp sản phẩm. Với mức đầu tư khoảng 10.000 USD mỗi robot, năng suất tại các công đoạn được tự động hóa tăng hơn 50% so với vận hành thủ công.

Song song đó, hệ thống cấp liệu và băng chuyền tự động tại EUROPIPE đưa nguyên liệu và bán thành phẩm di chuyển liên tục giữa các công đoạn, hình thành một quy trình sản xuất xuyên suốt thay vì những khâu vận hành rời rạc.

Thực tế, robot và tự động hóa đã được đặt vào lõi dây chuyền EUROPIPE ngay từ đầu. “Trái tim” của dây chuyền là hệ thống máy đùn Battenfeld - Cincinnati nhập khẩu từ CHLB Đức, một trong những thương hiệu hàng đầu thế giới. Từ định lượng nguyên liệu, kiểm soát nhiệt độ, hóa dẻo, tạo hình đến kéo và cắt thành phẩm, toàn bộ quá trình đều được tự động hóa.

Đáng chú ý, bên cạnh việc đầu tư các thiết bị công nghệ cao từ nước ngoài, đội ngũ kỹ sư EUROPIPE còn tự nghiên cứu, chế tạo máy rạch bao nguyên liệu tự động, máy lật ống và nhiều thiết bị tự động chuyên dụng phục vụ sản xuất. Đây là bước chuyển từ ứng dụng công nghệ sang chủ động cải tiến, chế tạo thiết bị theo yêu cầu thực tế của dây chuyền.

Từ những cánh tay robot tại EUROPIPE, AMACCAO tiếp tục đẩy sâu ứng dụng robot và tự động hóa tại nhà máy Đông Bắc Á - nhà máy cọc lớn bậc nhất Đông Nam Á. Từ máy bắn bu lông khuôn tự động, robot lắp ghép máy hàn lồng thép, máy căng lực đến hệ thống nâng chuyển khuôn cọc tự động… được tổ chức thành một chuỗi vận hành đồng bộ. Không chỉ từng công đoạn, Đông Bắc Á đang từng bước tự động hóa cả hệ thống sản xuất cọc quy mô lớn, đưa robot hóa trở thành lợi thế công nghệ của nhà máy.

Nếu EUROPIPE, Đông Bắc Á cho thấy hình ảnh trực quan của robot hóa, thì tại cụm nhà máy Châu Âu Nam thuộc hệ sinh thái AMACCAO, hơn 40 dây chuyền sản xuất cấu kiện bê tông vận hành trên nền tảng tự động hóa và điều khiển số hóa hiện đại. Từ định lượng nguyên liệu, căng kéo cốt thép, rải bê tông, đầm lèn đến cắt, di chuyển sản phẩm…, các công đoạn đều được cơ giới hóa, tự động hóa và kiểm soát theo chu kỳ máy. Không chỉ từng thiết bị, AMACCAO đang đưa công nghệ vào toàn bộ dây chuyền sản xuất, qua đó làm chủ nhiều cấu kiện kỹ thuật cao như tấm vỏ hầm segment, tấm tà vẹt, tấm slabtrack phục vụ các dự án đường sắt đô thị và đường sắt tốc độ cao.

Với nhà máy van vòi và phụ kiện đồng của AMACCAO, nhiều máy móc được trang bị tay robot và bàn cấp phôi tự động, giúp năng suất cao gấp 4-5 lần thao tác thủ công, bảo đảm độ chính xác và chất lượng vượt trội.

Bên cạnh đó, nhà máy sản xuất thiết bị điện và chiếu sáng VONTA hay cửa chống cháy NOVODOOR cũng được AMACCAO đưa robot vào các công đoạn đòi hỏi tốc độ và độ chính xác cao, từ nạp liệu, dán chip, cắt dán, lắp ráp, đến đóng gói và kiểm soát chất lượng.

Ở mảng sản xuất hàng tiêu dùng, robot và tự động hóa được triển khai xuyên suốt quy trình từ xử lý, lọc, chiết rót đến đóng chai, dán tem nhãn, đóng thùng tại nhà máy đồ uống AVIA, giúp nâng cao năng suất, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.

Không dừng ở robot hóa các nhà máy sản xuất, AMACCAO còn mở rộng ứng dụng AI, Big Data và IoT vào các nhà máy năng lượng - môi trường như điện rác, điện gió, thủy điện… Dữ liệu từ hệ thống được thu thập, phân tích theo thời gian thực, hỗ trợ điều khiển, giám sát thiết bị; cảnh báo sớm; dự báo và tối ưu vận hành.

Nhìn trên toàn hệ thống, robot hóa, tự động hóa, số hóa, AI, Big Data và IoT đang ngày càng đi sâu vào hoạt động sản xuất, vận hành và quản trị của AMACCAO. Từ những thiết bị máy móc công nghệ cao được đầu tư đồng bộ, robot công nghiệp nhập khẩu đến các thiết bị tự đông hóa do chính đội ngũ kỹ sư nghiên cứu, cải tiến và chế tạo, công nghệ đang dần trở thành một phần trong năng lực cốt lõi của doanh nghiệp.

Từ nền tảng ấy, AMACCAO định hướng phát triển thành tập đoàn kinh tế - kỹ thuật - công nghệ, lấy năng lực làm thật, kỷ luật kỹ thuật và khả năng làm chủ công nghệ là lợi thế cạnh tranh dài hạn; qua đó đóng góp vào quá trình nâng cao nội lực và sức cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam.

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(Nguồn: AMACCAO)