Ẩn mình giữa không gian Vườn quốc gia Núi Chúa và vịnh Vĩnh Hy, Amanoi mang đến hành trình nghỉ dưỡng đề cao sự riêng tư. Các liệu pháp chăm sóc sức khỏe toàn diện giúp du khách xoa dịu căng thẳng và tái tạo năng lượng thân - tâm - trí.

Những ngày lưu trú tại Amanoi mang đến một kỳ nghỉ đề cao sự riêng tư và gần gũi với cảnh quan xung quanh. Nằm trong Vườn quốc gia Núi Chúa, khu nghỉ dưỡng hướng tầm nhìn ra vịnh Vĩnh Hy, với những dãy núi trải dài bên bờ biển. Thiết kế mở, những khoảng hiên rộng cùng ánh sáng tự nhiên giúp không gian bên trong luôn kết nối với khung cảnh bên ngoài.

Amanoi ẩn mình giữa núi rừng Núi Chúa và vịnh Vĩnh Hy.

Vẻ đẹp của Vĩnh Hy thay đổi theo thời gian trong ngày. Nắng sớm phủ lên những sườn núi, chiều xuống, mặt vịnh dần chuyển màu dưới ánh hoàng hôn. Mỗi thời điểm mang đến một vẻ đẹp riêng.

Mỗi người vẫn có thể tận hưởng kỳ nghỉ theo cách riêng: đọc sách bên hiên, thư giãn bên hồ bơi hay ngắm cảnh. Không gian riêng tư cũng giúp mỗi vị khách có thêm thời gian cho bản thân và những điều thường bị bỏ qua trong cuộc sống hằng ngày.

Yoga giữa hồ sen, tìm lại sự cân bằng

Buổi yoga bên hồ sen mang đến khoảng thư thái tại Amanoi. Giữa mặt nước tĩnh lặng, những tán cây xanh và khung cảnh thoáng đãng, việc tập luyện trở nên nhẹ nhàng hơn so với phòng tập thông thường.

Lớp yoga giữa hồ sen của Amanoi

Khởi đầu bằng những động tác chậm rãi, buổi tập giúp người tham gia làm quen với nhịp thở và chuyển động. Người hướng dẫn nhắc nhở cách hít vào, thở ra đều đặn, để hơi thở trở thành điểm tựa cho sự tập trung. Giữa khung cảnh hồ sen yên ả, những lo toan thường nhật dần lùi lại phía sau.

Bên cạnh không gian ngoài trời, Amanoi còn có khu vực chuyên biệt dành cho vận động. Phòng gym với những ô cửa kính lớn chạm trần mở ra tầm nhìn hướng hồ, được trang bị thiết bị hiện đại phục vụ các bài tập tim mạch và rèn luyện sức mạnh. Pilates Studio có máy Allegro Reformer cùng thiết bị chuyên dụng, phục vụ các buổi tập với huấn luyện viên. Bài tập được điều chỉnh theo trình độ và mục tiêu cá nhân, phù hợp với cả người mới bắt đầu lẫn người đã có kinh nghiệm.

Không gian tập luyện tại Amanoi ngập tràn ánh sáng tự nhiên, mở ra tầm nhìn xanh mát hướng vườn cây.

Hằng ngày, Amanoi tổ chức hai khung giờ tập luyện với lịch thay đổi, mang đến nhiều lựa chọn theo nhu cầu và thể trạng. Du khách có thể bắt đầu ngày mới với yoga, thiền hoặc Thái Cực Quyền, lựa chọn giãn cơ, Pilates để tăng độ dẻo dai, hoặc tham gia Boot Camp và Fitness với cường độ cao hơn. Các lớp tập được hướng dẫn bởi chuyên gia của resort và chuyên gia khách mời theo lịch hằng năm.

Wellness Pool Villa - Không gian chăm sóc sức khỏe riêng tư

Hai căn Wellness Pool Villa tại Amanoi, trước đây được gọi là Spa House, là mô hình kết hợp không gian lưu trú với một khu spa riêng tư ngay trong villa, được Aman giới thiệu lần đầu trong hệ thống của mình. Tọa lạc tách biệt với khu Aman Spa, mỗi căn bao gồm phòng nghỉ, hồ bơi riêng, phòng trị liệu đôi, phòng xông hơi, Jacuzzi, bể ngâm lạnh, thác đá cùng một phòng trị liệu chuyên biệt theo phong cách Hammam hoặc Banya. Với hệ thống tiện ích và dịch vụ chăm sóc được bố trí ngay tại nơi lưu trú, du khách có thể tận hưởng các liệu trình cùng chuyên viên mà không cần di chuyển đến khu spa chung.

Wellness Pool Villa tích hợp không gian nghỉ dưỡng và spa riêng tư ngay trong villa

Mỗi căn mang một dấu ấn riêng. Lake Wellness Pool Villa hướng ra hồ sen, sở hữu phòng Hammam lấy cảm hứng từ văn hóa tắm hơi Thổ Nhĩ Kỳ và Ma-rốc, với phòng tắm truyền thống, phòng xông hơi nước và khu vực thư giãn.

Trong khi đó, Forest Wellness Pool Villa có phòng Banya theo phong cách Đông Âu và Scandinavia, sử dụng gỗ và bếp củi để tạo nhiệt. Nếu Hammam chú trọng hơi nước cùng các nghi thức làm sạch, chăm sóc da thì Banya mang đến trải nghiệm xông hơi trong không gian gỗ truyền thống.

Trị Liệu Hammam tại Wellness Pool Villa hướng Hồ

Trị Liệu Banya tại Wellness Pool Villa hướng vườn Quốc gia

Trong kỳ nghỉ tại Amanoi, hành trình chăm sóc sức khỏe tiếp nối sau buổi yoga bằng trải nghiệm thủy liệu pháp trước khi bước vào liệu trình massage toàn thân. Việc luân phiên giữa các liệu pháp nóng, lạnh và ngâm mình trong làn nước ấm giúp cơ thể dần thả lỏng. Một giờ massage diễn ra trong không gian riêng tư, với tiếng nhạc du dương và hương tinh dầu dịu nhẹ. Những thao tác của chuyên viên tập trung vào các vùng cơ căng mỏi, mang lại cảm giác thư thái và nhẹ nhõm sau liệu trình.

Ngoài các liệu pháp riêng lẻ, Amanoi còn có Half-Day Spa Programme kéo dài nửa ngày, gồm 60 phút vận động với yoga, Pilates hoặc huấn luyện cá nhân, 60 phút thủy liệu pháp và 90 phút trị liệu cơ thể. Chương trình kết hợp vận động, thư giãn trong nước và chăm sóc chuyên sâu, tạo thành một hành trình chăm sóc sức khỏe liên tục.

Mang sự cân bằng trở lại nhịp sống thường ngày

Giá trị của một kỳ nghỉ chăm sóc sức khỏe không chỉ nằm ở những gì diễn ra trong thời gian lưu trú, mà còn ở những thay đổi nhỏ sau khi trở về. Đó có thể là ý thức dành thời gian vận động đều đặn hơn, chú trọng đến việc nghỉ ngơi hoặc chủ động tạo những khoảng dừng giữa lịch trình bận rộn.

Khoảng lặng giữa thiên nhiên tại Amanoi.

Tại Amanoi, mỗi người có thể lựa chọn những hoạt động phù hợp với nhu cầu và thể trạng. Không nhất thiết phải tham gia tất cả chương trình, đôi khi chỉ một buổi yoga, một liệu trình spa hay khoảng thời gian tách mình khỏi công việc thường nhật cũng đủ để cơ thể được chăm sóc đúng cách. Một kỳ nghỉ rồi sẽ khép lại, nhưng những thói quen tích cực được khơi gợi trong chuyến đi có thể tiếp tục đồng hành cùng mỗi người trong cuộc sống sau đó.

Trang Đào