Trong họp báo chiều 22/4 tại chùa Quán Sứ, Hoà thượng Thích Gia Quang - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) cho hay, Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025 là một trong những sự kiện Phật giáo quốc tế quan trọng nhất diễn ra hàng năm.

Liên Hợp Quốc đã công nhận đại lễ từ năm 1999 nhằm tôn vinh ba sự kiện trọng đại trong cuộc đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni: đản sinh, thành đạo và nhập niết bàn.

Hoà thượng Thích Gia Quang. Ảnh: T.Lê

Chủ đề chính của Đại lễ Vesak 2025 là: "Đoàn kết và bao dung vì nhân phẩm con người: Tuệ giác Phật giáo vì Hòa bình thế giới và Phát triển bền vững". Hoà thượng Thích Gia Quang cho rằng, thông điệp này vừa phản ánh bản chất từ bi và trí tuệ của đạo Phật, vừa thể hiện khát vọng của nhân loại về một thế giới an lành, nơi con người sống trong tôn trọng, yêu thương và nâng đỡ lẫn nhau, vượt qua mọi ranh giới về tôn giáo, chủng tộc hay hệ tư tưởng.

Thượng tọa Thích Đức Thiện. Ảnh: T.Lê

Thượng tọa Thích Đức Thiện - Tổng Thư ký GHPGVN, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban tổ chức quốc gia Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025 nói thêm về chủ đề chính của thông điệp đại lễ năm nay: "Một trong những đặc trưng văn hoá của người Việt Nam là tấm lòng bao dung, tha thứ và yêu thương. Người Việt Nam làm bạn với tất cả các nước trên thế giới. Cho nên, Việt Nam tự hào với tinh thần đoàn kết và bao dung. Đó cũng là thông điệp của Việt Nam với bạn bè quốc tế trong bối cảnh hiện nay thế giới đang phải đối mặt với nhiều khủng hoảng, từ môi trường, khí hậu, lũ lụt, động đất, chiến tranh, xung đột...".

Cung rước xá lợi Đức Phật từ Ấn Độ về Việt Nam

Về việc cung rước xá lợi Đức Phật từ Ấn Độ về Việt Nam, Thượng tọa Thích Đức Thiện cho biết đây là bảo vật quốc gia của Ấn Độ, do nhà khảo cổ người Anh phát hiện và hiện đang được tôn trí tại Bảo tàng Quốc gia New Delhi.

Thượng tọa Thích Đức Thiện thông tin, theo quy định ngoại giao của Ấn Độ, việc xá lợi Phật - một bảo vật quốc gia - xuất ngoại tương đương với chuyến công du của nguyên thủ quốc gia. Do đó, để chính thức cung nghinh quốc bảo này về Việt Nam, từ ngày 31/12/2024, Chính phủ Việt Nam đã gửi công hàm tới Chính phủ và Bộ Ngoại giao Ấn Độ. Sau quá trình đàm phán, Chính phủ Ấn Độ đã chấp thuận để Việt Nam cung nghinh xá lợi Đức Phật tôn trí trong Đại lễ Vesak 2025.

Hiện tại, đoàn công tác của Ấn Độ, bao gồm đại diện Bộ Văn hóa, các chuyên gia khảo cổ học và lãnh đạo Bảo tàng Quốc gia New Delhi, đã có mặt tại Việt Nam để khảo sát công tác tôn trí xá lợi. Chính phủ Ấn Độ đặc biệt quan tâm đến các yếu tố như nhiệt độ, không khí, độ ẩm, cũng như an ninh và an toàn tuyệt đối cho xá lợi Phật. Dự kiến, đoàn hộ tống xá lợi Đức Phật sẽ đến sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM) bằng chuyên cơ quân sự.

Đặc biệt, Thượng tọa Thích Đức Thiện cho biết, lần đầu tiên, xá lợi trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức sẽ được cung rước về tôn trí tại Việt Nam Quốc tự (Quận 10, TPHCM) từ ngày 3 đến ngày 10/5 để đại biểu và Phật tử chiêm bái. Sau đó, xá lợi sẽ được tôn trí vĩnh viễn tại tháp Đa Bảo, chùa Việt Nam Quốc tự.

Thượng toạ Thích Đức Thiện nói về việc đón xá lợi Đức Phật từ Ấn Độ về Việt Nam:

CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH TẠI VESAK 2025 Đại lễ Vesak năm nay dự kiến thu hút khoảng 1.250 đại biểu quốc tế đến từ 85 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó có nhiều vị Tăng vương, Tăng thống, Pháp chủ, chủ tịch các tổ chức Phật giáo trên thế giới; các giáo sư, tiến sĩ từ các trường đại học, viện nghiên cứu danh tiếng; cùng đông đảo nhân sĩ, trí thức Phật giáo trong nước và quốc tế. Đặc biệt, nhiều kiều bào từ Mỹ, Canada, Úc, các nước châu Âu và châu Á cũng về tham dự sự kiện trọng đại này. Ngày 2/5: Cung rước và tôn trí xá lợi Phật bảo vật quốc gia Ấn Độ tại chùa Thanh Tâm, khuôn viên công viên Láng Le và Học viện Phật giáo Việt Nam cơ sở Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh. Ngày 3/5: Lễ khai mở chiêm bái xá lợi Phật bảo vật quốc gia Ấn Độ tại chùa Thanh Tâm (huyện Bình Chánh) và xá lợi trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức tại Việt Nam Quốc Tự (quận 10). Ngày 4/5: Khai mạc các sự kiện triển lãm văn hóa Phật giáo tại khuôn viên Học viện Phật giáo Việt Nam. Ngày 6/5: Khai mạc Đại lễ Phật đản Vesak Liên hiệp quốc 2025. Ngày 7/5: Phiên hội thảo khoa học quốc tế của Đại lễ Vesak. Ngày 8/5: Buổi sáng bế mạc Đại lễ Vesak, chiều tham quan tại Khu văn hóa núi Bà Đen (Tây Ninh). Ngày 9/5: Tiễn các đại biểu quốc tế về nước.