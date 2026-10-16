Sở hữu tọa độ ven sông Cấm, kế cận đại công viên 120 ha cùng ngôn ngữ kiến trúc Modern Indochine, AN Garden giải trọn vẹn bài toán tích sản dài hạn và mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng tiêu chuẩn "Resort Living" ngay giữa trung tâm Hải Phòng.

Từ đặc quyền vị trí đến chuẩn sống nghỉ dưỡng

Trên bản đồ đô thị toàn cầu, bất động sản ven sông trung tâm luôn sở hữu giá trị vượt trội. Báo cáo UK Waterfront Market 2026 của Savills ghi nhận căn hộ cách bờ sông Thames (London) dưới 100m có giá cao hơn 14% so với nhóm cách 1km.

Tại Việt Nam, phân tích của Savills (tháng 7/2026) chỉ ra các dự án nhìn ra sông Sài Gòn như Thủ Thiêm, Ba Son có giá cao hơn 20 - 40%, thậm chí 50 - 80% ở phân khúc siêu sang. Định hướng “quay mặt vào sông” cũng đang biến trục sông Hồng thành một động lực phát triển mới ở Hà Nội.

Là tâm điểm kinh tế năng động tiếp theo, Hải Phòng đang mở ra một chương bứt phá tương tự với định hướng đưa sông Cấm thành trục trung tâm. Trục thương mại cảnh quan 120ha ven sông được kỳ vọng kiến tạo không gian đô thị giao hòa giữa nhịp sống thương mại và thiên nhiên, tạo nền tảng hoàn hảo cho những tư gia hạng sang như AN Garden.

ANmaison - Tọa độ “lõi của lõi” và đặc quyền sinh thái hiếm có

Trong bối cảnh quỹ đất nội đô khan hiếm, ANmaison xuất hiện như một "điểm rơi" hoàn hảo của hạ tầng. Tọa lạc tại 226 Lê Lai, dự án án ngự tại tọa độ “lõi của lõi” giữa trung tâm Hải Phòng, đặt cư dân vào giữa nhịp giao thương sôi động và những chuyển động phát triển hạ tầng bứt phá nhất của phố Cảng.

ANmaison định hình chuẩn mực "Resort Living" cùng Bộ sưu tập AN Garden. Ảnh phối cảnh: Frasers Property

Đặc biệt, dự án kết nối trực tiếp với đại công viên ven sông 120ha trải dài hơn 5km bên sông Cấm. Vị trí này mang lại lợi thế kép: vừa thuận tiện kết nối đời sống thường nhật, vừa mở ra khoảng cảnh quan sinh thái khoáng đạt ngay trước thềm nhà. Trong quan niệm Á Đông, thế đất được dòng sông ôm ấp còn gợi ý nghĩa tụ thủy, sinh khí và thịnh vượng - bảo chứng cho một tài sản truyền đời.

AN Garden - Tư gia tinh tuyển giữa 3 lớp thiên nhiên

Tại phân khu thấp tầng AN Garden, yếu tố đắt giá của một bất động sản trung tâm kề cận sông nước được cô đọng trọn vẹn trong quy mô giới hạn chỉ 68 căn. Dưới dấu ấn quy hoạch từ nhà phát triển quốc tế Frasers Property, AN Garden không chỉ giải bài toán tích sản dài hạn nhờ tiềm năng gia tăng giá trị theo thời gian, mà còn được ví như một gia bảo truyền đời - nơi mỗi tư gia vừa sở hữu vị thế giao thương nhộn nhịp, vừa ôm trọn khoảng thở thiên nhiên thanh bình.

Dual-Duplex AN Garden nơi tinh hoa thông tầng kép cao 7m nâng tầm đẳng cấp. Ảnh phối cảnh: Frasers Property

Không chỉ sở hữu lợi thế ven sông hiếm có, AN Garden được kiến tạo theo chuẩn sống resort living dành cho những chủ nhân tìm kiếm sự cân bằng giữa thành công và tận hưởng. Thiên nhiên tại đây hòa quyện vào nhịp sống thường nhật: từ bước dạo bộ ban sáng giữa công viên xanh đến phút thư giãn buổi chiều bên khu vườn riêng hay dòng sông Cấm. Từ tư gia riêng tư đến đại công viên 120ha, tất cả mở ra trải nghiệm nghỉ dưỡng trọn vẹn 365 ngày trong năm

Sự tinh tuyển còn thể hiện qua ngôn ngữ kiến trúc Modern Indochine thanh lịch, kết hợp cùng thiết kế phòng khách trần cao 7m mang đến độ mở khoáng đạt. Cùng chỗ đỗ ô tô riêng ngay trong nhà, không gian sống tại AN Garden vừa thuận tiện, kín đáo, vừa có chiều sâu thẩm mỹ. Hệ tiện ích wellness khép kín từ hồ bơi, phòng gym đến không gian thư giãn giúp gia chủ chăm sóc sức khỏe mỗi ngày, bồi đắp chất lượng sống và giá trị tài sản dài hạn.

Bảo chứng “bên sông” từ nhà phát triển quốc tế Frasers Property

Sức hút của ANmaison càng được củng cố bởi Frasers Property - nhà phát triển từ Singapore, mang đến tư duy quy hoạch bền vững cùng tiêu chuẩn vận hành quốc tế.

Kinh nghiệm kiến tạo các biểu tượng của Frasers Property đã được bảo chứng toàn cầu qua dự án Riverside Quarter (sông Thames, London), Rivière và Fraser Residence River Promenade (sông Singapore). Tại Việt Nam, Frasers Property đã ghi dấu ấn với khu phức hợp Q2 Thảo Điền, tháp văn phòng hạng A Melinh Point (TP.HCM) và gần 1 triệu mét vuông nhà xưởng kho vận khắp cả nước.

Những kinh nghiệm quốc tế ấy chính là nền tảng bảo chứng cho chất lượng phát triển và vận hành chuyên nghiệp tại ANmaison, gìn giữ một không gian sống đẳng cấp và một tài sản truyền đời qua nhiều thế hệ.

Khám phá AN Garden - Trải nghiệm chất sống tinh tuyển ANmaison tổ chức tham quan nhà mẫu điển hình ngày 31/10/2026, giúp khách hàng trực tiếp cảm nhận không gian sống giao hòa giữa kiến trúc và thiên nhiên.

(Nguồn: Frasers Property)