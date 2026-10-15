Bộ Xây dựng đề xuất bổ sung các chính sách phát triển nhà ở cho thuê trong quá trình sửa đổi Luật Nhà ở, trong đó chú trọng bố trí quỹ đất tại vị trí thuận lợi, gần khu công nghiệp, trường đại học và các tuyến giao thông công cộng.

Nhà ở cho thuê phải có vị trí thuận lợi

Tại họp báo thường kỳ quý III/2026 ngày 15/10, ông Hà Quang Hưng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, cho biết nhà ở cho thuê là một trong những định hướng ưu tiên nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân, đặc biệt tại các đô thị lớn, khu công nghiệp và khu kinh tế.

Theo ông Hà Quang Hưng, Bộ Xây dựng đã phối hợp với các địa phương rà soát chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, đồng thời đề xuất lồng ghép phát triển nhà ở cho thuê trong các dự án nhà ở xã hội.

Năm 2026, chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội trên cả nước là hơn 97.000 căn. Trong đó, khoảng 80.000 căn dành để bán và cho thuê mua, hơn 17.000 căn dành cho thuê.

Sau 9 tháng, cả nước đã khởi công 128 dự án với quy mô hơn 183.000 căn. Trong số này, có khoảng 140.000 căn nhà ở xã hội và 43.000 căn nhà ở cho thuê.

Bên cạnh đó, 117 dự án với khoảng 46.500 căn đã được cấp giấy phép xây dựng. Trong đó, nhà ở xã hội để bán có gần 31.500 căn, nhà ở xã hội cho thuê có hơn 8.340 căn.

Lãnh đạo Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản cho hay, Bộ Xây dựng dự kiến đến hết năm 2026 sẽ hoàn thành chỉ tiêu đã đề ra. Định hướng phát triển nhà ở cho thuê không chỉ tập trung vào số lượng mà còn chú trọng quy hoạch quỹ đất và tính bền vững của nguồn cung.

Họp báo thường kỳ quý III/2026 của Bộ Xây dựng ngày 15/10. Ảnh: Hồng Khanh

Nhà ở cho thuê được kỳ vọng góp phần bảo đảm an sinh xã hội, ổn định đời sống người lao động và hỗ trợ phát triển thị trường bất động sản.

Để thực hiện mục tiêu này, Bộ Xây dựng đang hoàn thiện các nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Nhà ở, tập trung vào ba nhóm giải pháp chính gồm quỹ đất, lựa chọn chủ đầu tư và chính sách hỗ trợ, ưu đãi.

Theo định hướng được Bộ Xây dựng đề xuất, các địa phương sẽ tính toán nhu cầu và bố trí quỹ đất phát triển nhà ở cho thuê trong quá trình lập quy hoạch đô thị và nông thôn. Các khu vực được chú trọng gồm nơi phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng theo mô hình TOD, khu vực gần khu công nghiệp, khu chế xuất, trường đại học và cao đẳng.

UBND cấp tỉnh cũng được đề xuất có trách nhiệm sử dụng ngân sách để hỗ trợ tài chính, tạo quỹ đất sạch phục vụ phát triển loại hình nhà ở này.

“Với chính sách nhà ở cho thuê, mấu chốt để dự án có hiệu quả chính là vị trí”, ông Hưng nhấn mạnh.

Ưu đãi cho doanh nghiệp đầu tư nhà ở cho thuê

Bên cạnh quỹ đất, Bộ Xây dựng đề xuất tiếp tục kế thừa các chính sách dành cho nhà ở xã hội để khuyến khích doanh nghiệp tham gia phát triển nhà ở cho thuê.

Về thủ tục, định hướng là cắt giảm các bước hành chính, rút ngắn thời gian lựa chọn chủ đầu tư và triển khai dự án, qua đó sớm đưa nguồn cung ra thị trường.

Về ưu đãi, các dự án nhà ở cho thuê dự kiến được áp dụng những chính sách tương tự dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, gồm miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; ưu đãi thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp; tiếp cận vốn vay ưu đãi từ các tổ chức tín dụng.

Đáng chú ý, Bộ Xây dựng đề xuất cho phép chủ đầu tư dành một phần diện tích đất hoặc diện tích sàn để phát triển nhà ở thương mại hoặc kinh doanh dịch vụ thương mại. Lợi ích thu được từ phần diện tích này sẽ thuộc về chủ đầu tư theo cơ chế đề xuất.

Ngoài ra, UBND cấp tỉnh được đề xuất hỗ trợ vốn đầu tư hạ tầng kỹ thuật, bảo đảm hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội được phát triển đồng bộ khi dự án đi vào hoạt động.

Tuy nhiên, để chính sách phát huy hiệu quả, các địa phương cần chủ động rà soát nhu cầu nhà ở cho thuê, xác định rõ các nhóm dân cư cần hỗ trợ và chuẩn bị quỹ đất tại khu đô thị, khu kinh tế, khu công nghiệp, khu đô thị mới cũng như những khu vực đô thị hóa nhanh.

Bộ Xây dựng cũng đề nghị địa phương nghiên cứu sử dụng ngân sách để đầu tư nhà ở cho thuê trên cơ sở quy định hiện hành của Luật Nhà ở năm 2023, đồng thời sử dụng hiệu quả quỹ nhà thuộc sở hữu nhà nước trong công tác đầu tư và quản lý.

Theo ông Hà Quang Hưng, các định hướng phát triển nhà ở cho thuê sẽ tiếp tục được thể chế hóa trong quá trình sửa đổi Luật Nhà ở. Dự kiến, nội dung sửa đổi sẽ được lấy ý kiến tại phiên họp lần thứ tư và xem xét, thông qua tại kỳ họp tháng 11 năm nay, lãnh đạo Cục cho biết tại họp báo.

Cùng với việc hoàn thiện chính sách, sự chủ động của địa phương và sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp được kỳ vọng sẽ thúc đẩy nguồn cung nhà ở cho thuê trong thời gian tới.