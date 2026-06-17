Sau hơn 3 thập kỷ, nữ ca sĩ vẫn không quên nghĩa cử của người thợ sửa đàn piano đã âm thầm giúp đỡ khi Thuỳ Dung đứng trước cơ hội lớn đầu tiên trong sự nghiệp.

Năm 1991, Thùy Dung khi đó là sinh viên chuyên ngành piano, vừa giành giải Ba cuộc thi Piano quốc gia mùa thu. Dưới sự động viên của cha, cô gái trẻ quyết định thử sức ở cuộc thi Đơn ca nhạc nhẹ toàn quốc lần thứ II, dù đây là lĩnh vực hoàn toàn mới với mình.

"Ba tôi động viên con không có gì để mất cả vì vốn là dân piano chuyên nghiệp", nữ ca sĩ kể.

Ca sĩ Thuỳ Dung và người thợ sửa đàn năm xưa. Ảnh: NVCC

Vượt qua vòng sơ khảo, Thùy Dung bước vào vòng 2 của cuộc thi. Để tạo dấu ấn khác biệt cho thí sinh lần đầu đứng trên sân khấu ca nhạc chuyên nghiệp, đoàn Hà Nội quyết định xây dựng hình ảnh Thùy Dung vừa hát vừa chơi piano.

Tuy nhiên, khó khăn bất ngờ xuất hiện khi ban tổ chức thông báo cây đàn piano tại Nhà hát Lớn Hà Nội bị gãy chân, hư hỏng nặng và không thể sử dụng. Nếu muốn biểu diễn, các cá nhân phải tự chi trả chi phí sửa chữa. Đó là khoản tiền không nhỏ với gia đình ca sĩ Thùy Dung lúc bấy giờ.

"Nhà tôi rất khó khăn, nhìn cây đàn lớn như vậy mà không biết lấy đâu ra tiền để sửa. Nếu vay mượn cũng không biết kết quả cuộc thi sẽ thế nào", chị nhớ lại.

Đúng lúc ấy, một người đã lặng lẽ xuất hiện. Đó là chú Hào - người được giới piano đánh giá là bậc thầy trong nghề sửa đàn.

Không một lời tính toán, ông dành nhiều ngày liên tiếp đến Nhà hát Lớn để lên dây, sửa chân đàn bị gãy, phục hồi bàn phím và chỉnh lại toàn bộ cây đàn để Thùy Dung có thể biểu diễn.

Tại đêm chung kết, cây đàn piano được bạn bè và người thân hỗ trợ đưa lên sân khấu trong thời gian ngắn nhất để không vi phạm quy định cuộc thi. Thùy Dung trình diễn ca khúc Always với phần đệm piano do chính mình thể hiện.

Tiết mục nhận được đánh giá cao từ ban giám khảo. Kết quả, Thùy Dung giành giải Nhì, đồng giải với ca sĩ Ngọc Sơn và cố nghệ sĩ Y Moan. Đó là thành tích vượt ngoài mong đợi, mở ra bước ngoặt lớn trong cuộc đời cô gái trẻ.

"Kết quả ấy quá bất ngờ và rực rỡ với cả đoàn Hà Nội. Sau cuộc thi, tôi chính thức bước lên những sân khấu lớn và trở thành ca sĩ chuyên nghiệp", Thùy Dung chia sẻ.

Sau khi đoạt giải, nữ ca sĩ cùng cha mẹ tìm đến nhà chú Hào để cảm ơn. Nhưng người thợ sửa đàn nhất quyết từ chối nhận bất kỳ khoản thù lao nào. "Chú chỉ nói một câu: ‘Tớ biết nhà cậu khó khăn’", Thùy Dung xúc động nhớ lại.

Mới đây, khi chú Hào đến chăm sóc cây đàn của Thuỳ Dung tại nhà, cả hai có dịp ôn lại những kỷ niệm xưa. Nữ ca sĩ quyết định kể lại câu chuyện về ân nhân đặc biệt trong cuộc đời mình. "Nếu không có cây đàn năm ấy, có lẽ sẽ không có một Thùy Dung ca sĩ của ngày hôm nay", chị bày tỏ.

Ca sĩ Thùy Dung cũng tiết lộ chú Hào là cái tên rất được kính trọng trong giới piano Việt Nam. Theo nữ ca sĩ, mỗi khi nghệ sĩ piano nổi tiếng thế giới Đặng Thái Sơn biểu diễn, ông thường chỉ yên tâm khi chính chú Hào là người lên dây đàn.

Ca sĩ Thùy Dung gửi lời tri ân chân thành tới ân nhân thầm lặng đã giúp mình chạm tới giấc mơ nghệ thuật: "Cháu cảm ơn chú rất nhiều. Chúc chú thật nhiều sức khỏe. Với cháu, chú mãi là người đã góp phần làm nên bước ngoặt lớn nhất cuộc đời".