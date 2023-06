Những năm vừa qua, Hậu Giang nói riêng và cả nước nói chung đã trải qua thời gian đầy khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, thiên tai.

Nhưng với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của Doanh nghiệp và Nhân dân tỉnh nhà, về khôi phục phát triển kinh tế, sản xuất, kinh doanh, ổn định cuộc sống, Hậu Giang đã đạt được một số kết quả:

Năm 2022, tỉnh hoàn thành toàn diện 18/18 chỉ tiêu kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, trong đó có 13/18 chỉ tiêu vượt kế hoạch, một số chỉ tiêu vượt cao như: tăng trưởng kinh tế GRDP đạt 13,94%, cao nhất từ trước đến nay, đứng thứ 4 cả nước và đứng đầu khu vực đồng bằng sông Cửu Long, tăng 35 bậc so với năm 2021. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, khu vực công nghiệp tăng trưởng ấn tượng 43,86%; Thu ngân sách trên địa bàn đạt 6.182 tỷ đồng, vượt 35% dự toán Trung ương giao; Thu nhập bình quân đầu người đạt 65,89 triệu đồng/người, vượt 11 triệu đồng người/năm; Tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh, giảm 1,46%; đời sống Nhân dân được cải thiện rõ rệt, quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Phát huy kết quả đạt được của năm 2022, sáu tháng đầu năm 2023, Tỉnh tiếp tục bám sát chặt chẽ các chủ trương, Nghị quyết của Trung ương, sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ, với tinh thần “Đổi mới, Đột phá, Quyết tâm và Khát vọng” và phương châm “Doanh nghiệp đến, Hậu Giang vui”, “sự thành công của doanh nghiệp là thành quả của tỉnh nhà” Tỉnh đã triển khai quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm ngay từ đầu năm, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục đạt được nhiều kết quả ấn tượng trong đó nổi bật là tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP đạt 14,21% tiếp tục dẫn đầu khu vực vùng đồng bằng sông Cửu Long và đứng đầu cả nước.

Không thể không nhắc tới thành tích đáng ghi nhận của Hậu Giang trong các hoạt động thể dục thể thao. Hậu Giang có 7 VĐV được triệu tập vào đội tuyển quốc gia tham gia Sea Games 32 tại Campuchia đã đạt được thành tích 4 Huy chương bạc, 2 Huy chương đồng ở các môn Kick Boxing; Điền kinh; 3 môn phối hợp; Bi sắt…

Riêng đối với Giải “Mekong Delta Marathon” tỉnh Hậu Giang, những năm qua đã tổ chức thành công và có sức lan tỏa rộng là nhờ vào sự chung tay vào cuộc của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và cơ quan thông tấn báo chí trong và ngoài tỉnh.

Công tác thông tin tuyên truyền được đẩy mạnh trên tất cả các phương tiện thông tin đại chúng và được xem là 1 trong những khâu then chốt để quảng bá và lan tỏa thông điệp của Giải chạy trên khu vực, trong và ngoài nước; sự đồng hành của các nhà tài trợ đã góp phần thành công cho 3 mùa giải vừa qua; bên cạnh đó thì công tác tài chính - hậu cần, an ninh trật tự - an toàn giao thông, công tác chuyên môn và tổ chức thi đấu đều được tổ chức thực hiện chặt chẽ, đồng bộ qua đó đã tạo nên những kết quả ấn tượng qua 3 lần tổ chức:

Năm 2019 lần đầu tiên Giải được tổ chức tại Hậu Giang thu hút hơn 4.000 VĐV tham gia và đánh dấu cột mốc Giải Marathon do Hậu Giang sáng lập tại khu vực ĐBSCL.

Năm 2020 Giải tăng về số lượng lẫn chất lượng, thu hút 7.000 VĐV tham gia các cung đường chạy được thiết kế hoàn toàn mới.

Năm 2022 Giải được tổ chức với quy mô lớn thu hút 8.500 VĐV tham gia, cùng nhiều hoạt động hưởng ứng đặc sắc như: Hội thi ẩm thực “Hương sắc Hậu Giang” lần thứ II – Năm 2022, qua Hội thi nàyTrung ương Hội kỷ lục gia Việt Nam đã xác lập 02 Kỷ lục Việt Nam là Sự kiện chế biến và công diễn các món ăn từ Cá Thát Lát và các món ăn từ Khóm nhiều nhất Việt Nam; Hội thi bánh dân gian tỉnh Hậu Giang lần thứ III - Năm 2022, hội chợ… Đặc biệt là Lễ Khai mạc Giải Marathon quốc tế Vietcombank Mekong Delta được tổ chức gắn với khai mạc Đại hội TDTT cấp tỉnh được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh; quy mô, hoành tráng, với hơn 1.000 đại biểu và Nhân dân tham dự; Nghi thức lễ nghiêm trang, chuẩn mực; Chương trình nghệ thuật sôi động, hấp dẫn, chuyên nghiệp thu hút sự quan tâm theo dõi của Nhân dân trong và ngoài tỉnh, tạo được hiệu ứng và sức lan tỏa mạnh mẽ đối với người xem, được các tỉnh, thành bạn nhận xét tích cực về công tác tổ chức của Tỉnh.

Giải Mekong Delta Marathon Hậu Giang đã góp phần hưởng ứng Cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, tạo cảm hứng cho mọi tầng lớp Nhân dân từ thành thị đến nông thôn, mọi lứa tuổi trong việc rèn luyện sức khỏe thông qua việc tập luyện bộ môn chạy bộ. Đây là kết quả rất đáng trân trọng và khen ngợi vì Giải chạy đã tạo được sức hút và lan tỏa thông điệp rèn luyện sức khỏe, hăng say lao động.

Giải Marathon quốc tế Mekong Delta Marathon năm 2023 sẽ được tổ chức vào ngày 15 -16/7 tới, dự kiến thu hút 9.000 vận động viên tham dự.

Hôm 09/5/2023, UBND tỉnh Hậu Giang ban hành Kế hoạch số 100/KH-UBND về tổ chức Giải Marathon quốc tế “Mekong Delta Marathon” tỉnh Hậu Giang năm 2023 gửi Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; các đơn vị trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Với chủ đề “Ấn tượng Hậu Giang” hứa hẹn Giải chạy sẽ mang đến cho VĐV những trải nghiệm thú vị khi đến với hành trình chinh phục các cung đường ấn tượng tại Hậu Giang (tất cả cung đường chạy đều được cấp giấy chứng nhận bởi Hiệp hội Marathon Quốc tế (AIMS) chứng nhận các đường chạy đạt chuẩn quốc tế. Giải sẽ gia nhập hệ thống các Giải chạy quốc tế, tạo điều kiện cho VĐV có thể dùng thành tích tại Giải của tỉnh Hậu Giang tham gia các Giải lớn trên thế giới).

