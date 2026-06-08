Minh tinh Angelina Jolie và con nuôi người Việt Pax Thien Jolie-Pitt hiếm hoi xuất hiện cùng nhau tại một sự kiện cộng đồng mang tên Support+Feed ở Los Angeles, Mỹ nhằm gây quỹ cho các hoạt động của quỹ an ninh lương thực và khủng hoảng khí hậu do cha mẹ của ca sĩ Billie Eilish khởi xướng.

Angelina Jolie và Pax Thien Jolie-Pitt lập thành một đội thi đấu pickleball. Nữ diễn viên 51 tuổi đội mũ rộng vành, đeo kính và chọn bộ đồ đen với áo 2 dây và quần dài trong khi Pax Thien mặc áo pull và quần rộng kết hợp giày thể thao.

Nữ diễn viên lập tức bị một bộ phận cư dân mạng bình luận về trang phục theo họ là không phù hợp khi chơi thể thao.

“Angelina chơi pickleball với đôi giày đó ư?'', “Sao cô ta lại đi giày lười da trên sân pickleball vậy? Cô ta không muốn đi giày thể thao à? Thật kỳ quặc!”... là một trong nhiều bình luận từ khán giả dành cho bộ trang phục của Angelina Jolie.

Angelina Jolie và Pax Thien Jolie-Pitt trên sân pickleball.

Hoạt động Support+Feed ngoài mẹ con Angelina Jolie còn có các ngôi sao khác như Kristen Bell, Dax Shepard, Mel C của nhóm Spice Girl... tham dự.

Năm 2007, Angelina Jolie và Brad Pitt khi đó còn là vợ chồng đã cùng sang Việt Nam để làm thủ tục nhận nuôi Pax Thien. Cậu bé có tên khai sinh là Phạm Quang Sáng, sinh năm 2003 tại TPHCM. Trước khi được cặp sao nhận nuôi, cậu bé từng sống tại trại trẻ mồ côi.