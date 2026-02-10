Angelina Jolie xuất hiện trong thiết kế váy xuyên thấu đính hoa bạc tinh tế, kết hợp chi tiết tua rua và tay áo ngắn.

Angelina Jolie khoe sắc vóc quyến rũ ở tuổi 51.

Trong Couture, Angelina vào vai Maxine - một nữ đạo diễn người Mỹ đến Paris trong khuôn khổ tuần lễ thời trang và bị cuốn vào hành trình đầy biến động, vừa đối mặt với thử thách sinh tử, vừa khám phá lại chính bản thân.

Chia sẻ với truyền thông Pháp, nữ minh tinh cho biết cô đặc biệt bị thu hút bởi nhân vật Maxine vì câu chuyện gắn liền với ung thư vú. Mẹ cô, bà Marcheline Bertrand, qua đời năm 2007 sau thời gian dài chống chọi với ung thư buồng trứng và ung thư vú. Biến cố này từng khiến Angelina quyết định phẫu thuật cắt bỏ tuyến vú, đồng thời loại bỏ buồng trứng và ống dẫn trứng.

Nói về bộ phim, Angelina nhận định Couture là tác phẩm hiếm hoi khai thác đề tài ung thư theo hướng tích cực và nhân văn. Thay vì chỉ nhấn mạnh bi kịch, phim tập trung vào sự sống, khát khao và cách con người đối diện với nỗi đau. Cô bày tỏ sự trân trọng đạo diễn Alice Winocour vì cách tiếp cận tinh tế và giàu thấu cảm với đề tài nhạy cảm này.

Trước đó, Angelina từng công khai hành trình phẫu thuật phòng ngừa ung thư vào năm 2013. Đến năm 2025, khi xuất hiện trên bìa tạp TIME bản tiếng Pháp, cô mới lần đầu để lộ những vết sẹo sau phẫu thuật, cho biết việc chia sẻ không nhằm tìm kiếm sự chú ý mà để khuyến khích phụ nữ có thêm thông tin và quyền lựa chọn cho cơ thể mình.

Couture dự kiến ra mắt toàn cầu trong thời gian tới, với sự tham gia của Ella Rumpf, Anyier Anei và Louis Garrel.

Angelina cùng dàn diễn viên nữ trong "Couture".

Angelina Jolie sinh năm 1975 tại Los Angeles (Mỹ), là diễn viên, đạo diễn, nhà sản xuất phim và nhà hoạt động nhân đạo nổi tiếng toàn cầu. Cô giành giải Oscar cho Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất với vai diễn trong Girl, Interrupted (1999) và ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm như Lara Croft: Tomb Raider, Mr. & Mrs. Smith, Wanted, Salt, Maleficent. Bên cạnh nghệ thuật, Angelina còn được biết đến rộng rãi nhờ các hoạt động nhân đạo quốc tế và sức ảnh hưởng xã hội sâu rộng.

Về đời tư, Angelina từng có cuộc hôn nhân ồn ào với tài tử Brad Pitt, cả 2 có 6 người con (3 con nuôi và 3 con ruột). Dù trải qua nhiều biến cố cá nhân, cô vẫn duy trì hình ảnh mạnh mẽ, độc lập và có sức ảnh hưởng lớn trong xã hội.

Nguồn: Hello Magazine

Ảnh: JJ

