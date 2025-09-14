Sau hơn 2 năm hẹn hò trong bí mật kể từ khi đóng chung phim Đừng nói khi yêu, cặp diễn viên quen mặt trên sóng giờ vàng Đình Tú và Nguyễn Hoàng Ngọc Huyền chính thức công khai tình cảm với công chúng vào cuối tháng 6/2025.

Họ đính hôn và đăng ký kết hôn vào tháng 6, tung bộ ảnh cưới đầu tiên vào tháng 7 và liên tục hâm nóng trang cá nhân bằng những bức ảnh ngọt ngào.

Mới đây, Đình Tú tiếp tục chia sẻ loạt ảnh cưới anh và vợ thực hiện Đà Lạt cùng đoạn hội thoại lãng mạn: "Sau này anh có dự định gì? - Kiếm nhiều tiền, sau đó cưới em, yêu thương em thật nhiều, đưa em đi khắp mọi nơi. Chỉ cần em thích, chỉ cần em muốn, trong tầm khả năng của anh, anh sẽ làm và chiều chuộng em thật nhiều".

Cặp đôi diện trang phục cưới khá cổ điển và đơn giản nhưng được khen vô cùng tự nhiên và đẹp đôi. Trong ảnh, nổi bật là nụ cười hạnh phúc mãn nguyện của cả hai khiến cư dân mạng tan chảy.

Đáp lại lời chúc của diễn viên Lã Thanh Huyền, Đình Tú nói đang viết thiệp mời cưới để chuẩn bị gửi tới cô nhưng chưa tiết lộ thời điểm cụ thể. Tuy nhiên, theo nhiều nguồn tin riêng họ sẽ làm đám cưới vào cuối năm nay.

Đình Tú sinh năm 1992, từng tham gia các phim: Máy bay ký sự, Ghét thì yêu thôi, Cô gái nhà người ta, Gặp em ngày nắng, Những chặng đường bụi bặm... Nguyễn Hoàng Ngọc Huyền sinh năm 1997, là diễn viên tay ngang. Cô tạo được nhiều dấu ấn qua các phim Mặt nạ gương, Ga-ra hạnh phúc, Cha tôi người ở lại.

Dù chênh lệch về chiều cao lớn nhưng Đình Tú - Ngọc Huyền được nhận xét đẹp đôi. Trước khi công khai chuyện tình cảm, Đình Tú và Nguyễn Hoàng Ngọc Huyền cùng tham gia phim Cha tôi người ở lại. Đình Tú có một thời gian yêu diễn viên Hương Giang nhưng Ngọc Huyền trước đó chưa từng công khai yêu ai.

Đình Tú và Nguyễn Hoàng Ngọc Huyền trong "Cha tôi người ở lại":

Ảnh: FBNV