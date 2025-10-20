Đoạn video ghi lại khoảnh khắc hạnh phúc trong ngày cưới của 2 cặp đôi cô dâu, chú rể ở Thái Nguyên thu hút hàng trăm nghìn lượt xem và hơn 13.000 lượt “thả tim” trên TikTok.

Đoạn video ghi lại lễ thành hôn của 2 cặp cô dâu, chú rể. Nguồn: Đỗ T. Châm

Trong đó, 2 chú rể là anh em sinh đôi rước vợ về cùng một ngày. Trên sân khấu cưới, 2 cặp đôi cùng làm lễ thành hôn, đại diện của 3 bên gia đình lần lượt lên phát biểu. Cảnh tượng đặc biệt này khiến người xem vừa thích thú vừa tò mò, song cũng xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều quanh việc 2 anh em tổ chức cưới cùng ngày.

Nhiều người bày tỏ sự thích thú, cho rằng đây là dịp hiếm có và mang lại niềm vui nhân đôi: “Song hỷ lâm môn, cùng ngày bố mẹ chồng đón được hai nàng dâu, hạnh phúc nào sánh bằng”; “Tổ chức chung thế này tiện lợi trăm bề, anh em cũng được đồng hành cùng nhau trong ngày trọng đại”.

Bên cạnh đó, một số ý kiến lại bày tỏ sự cảm thông cho 2 cô dâu, cho rằng việc cưới chung phần nào khiến niềm vui bị san sẻ: “Ai nói gì thì nói chứ mình thấy thương 2 cô dâu. Bình thường, cô dâu là người đẹp nhất, là tâm điểm chú ý của đám cưới, nhưng nay có tới 2 cô dâu thì niềm vui đã phải chia bớt rồi”; “Thuận lợi và tiết kiệm cho nhà trai, nhưng phần nào khiến cô dâu tủi thân”.

Vợ chồng Đỗ Hoàng (bên trái) và vợ chồng Đỗ Hải trên sân khấu cưới

Theo tìm hiểu, 2 cặp đôi trong đoạn video gây chú ý là Đỗ Hoàng – Thu Thu và Đỗ Hải – Thủy Hậu (cùng sinh năm 2001, quê Thái Nguyên). Hoàng là anh trai của Hải. Đám cưới của họ được tổ chức vào ngày 1/10 vừa qua.

Chia sẻ với PV VietNamNet, Thủy Hậu cho biết, vợ chồng cô đã có 5 năm gắn bó trước khi tiến tới hôn nhân, còn tình yêu của Hoàng và Thu bắt đầu muộn hơn.

Thời gian qua, 2 cặp đôi rất thân thiết, thường chia sẻ với nhau về công việc, cuộc sống và những dự định trong tương lai.

Hai cặp đôi có những phút giây đáng nhớ khi tổ chức đám cưới cùng ngày

Tình cảm chín muồi, cả 2 cặp đôi đều muốn sớm về chung một nhà để ổn định cuộc sống. Sau khi bàn bạc kỹ lưỡng, 3 bên gia đình đưa ra quyết định để 2 cặp đôi tổ chức đám cưới chung một ngày.

“Đó là ngày đẹp, thuận lợi để kết mối duyên lành. Hơn nữa, anh em sinh đôi cưới chung một ngày thì may mắn và hạnh phúc cũng nhân đôi. Tôi và chị dâu rất ủng hộ quyết định này”, Thủy Hậu chia sẻ.

Chiều 30/9, 2 bên nhà gái tổ chức tiệc cưới tại tư gia. Sáng 1/10, gia đình nhà trai chia làm 2 đoàn, cùng giờ xuất phát đi đón dâu.

“Thường thì mẹ chồng sẽ là người đi đón dâu nhưng nhà tôi đặc biệt hơn một chút, mẹ chồng ở nhà đợi đón cả 2 nàng dâu, còn đi cùng 2 chú rể là 2 trưởng đoàn đại diện”, Thủy Hậu kể.

Người thân, bạn bè 3 bên cùng đến chung vui

Đoạn đường đón dâu của Đỗ Hoàng gần hơn nên vợ chồng anh về trước làm lễ gia tiên. Khi vợ chồng Đỗ Hải về đến nơi, cả hai cặp đôi cùng lên sân khấu làm lễ thành hôn.

“Tôi rất hạnh phúc khi được tổ chức đám cưới cùng ngày với anh trai chồng và chị dâu. Đặc biệt, nhờ có chị dâu đồng hành, tôi cảm thấy tự tin, không run rẩy khi đứng trên sân khấu và khi đi cảm ơn hơn 60 mâm khách mời”, Thủy Hậu chia sẻ.

Thủy Hậu hạnh phúc khi được tổ chức đám cưới cùng ngày với anh trai chồng và chị dâu

Sau đám cưới, vợ chồng Đỗ Hoàng – Thu Thu sống tại quê nhà, còn vợ chồng Thủy Hậu sống ở căn nhà thuê gần nơi làm việc. Họ nỗ lực vì tổ ấm nhỏ và thấy vững tâm hơn khi phía sau có đại gia đình làm điểm tựa.

Ảnh: NVCC