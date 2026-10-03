Dương Domic có bước tiến vượt trội sau 2 năm kể từ "Anh trai say hi". Tuổi 26, nam ca sĩ vui vì có thể giúp đỡ cha mẹ, đồng thời học cách cân bằng áp lực giữa kỳ vọng khán giả và những giá trị riêng.

Tại Tinh hà say hi 2026, Dương Domic giành ngôi vị á quân. Bên cạnh danh hiệu trên, nam ca sĩ nhận thêm 2 giải thưởng gồm Leader Icon - Đội trưởng được yêu thích nhất (do các nghệ sĩ bình chọn) và Anh Trai Ánh sáng tinh hà (do ban tổ chức trao).

Ca sĩ Dương Domic giành Á quân "Tinh hà say hi" cùng 2 giải thưởng.

Chia sẻ với VietNamNet, Dương Domic cho biết vui và tự hào với kết quả sau hành trình kéo dài nhiều tháng. Nam ca sĩ thừa nhận từng lo lắng khi bước vào cuộc thi bởi sự quan tâm và kỳ vọng của khán giả.

“Qua vài tháng, tôi học được cách thấu hiểu bản thân hơn, đồng thời nỗ lực làm việc và phối hợp với các đồng đội”, Dương Domic nói.

Ca sĩ từng có 2 lần đứng đầu bảng bình chọn tại trường quay. Tiết mục Bad Night dẫn đầu Live Stage 1 với 79 phiếu, trong khi Thế giới của anh đứng đầu Live Stage 2 với 162 phiếu. Anh thường có mặt trong nhóm thí sinh nổi bật, từng đứng đầu bảng xếp hạng 2 vòng liên tiếp ở chặng đầu.

Dương Domic ghi dấu ấn trong làng nhạc sau cú bật từ "Anh trai say hi".

Tại chương trình, Dương Domic đảm nhận vai trò đội trưởng, đồng thời tham gia sáng tác và sản xuất âm nhạc cho các tiết mục của đội. Nam ca sĩ cho rằng khi làm việc nhóm, đội trưởng không nhất thiết phải là người nổi bật nhất. Anh lựa chọn xây dựng tiết mục dựa trên màu sắc riêng của từng thành viên, từ đó phân chia phần thể hiện để mỗi người có cơ hội phát huy thế mạnh.

Sau Anh trai say hi 2024, Dương Domic có thêm nhiều cơ hội trong công việc. Lịch trình bận rộn hơn nhưng những thay đổi trong sự nghiệp không làm xáo trộn cuộc sống thường ngày.

“Tôi bận rộn hơn nhưng ngoài công việc ra cuộc sống hằng ngày vẫn thế thôi, vẫn gắn bó với cây đàn và làm nhạc”, anh chia sẻ với phóng viên.

Ca sĩ Dương Domic mừng vì có thể chăm lo tốt cho cha mẹ sau khi thành công.

Với Dương Domic, điều khiến anh vui là có thể dùng thành quả từ công việc để chăm lo cho gia đình, cha mẹ và người thân - những người từng là điểm tựa cho anh trước khi có được sự chú ý từ công chúng.

Cùng với những cơ hội mới, nam ca sĩ cũng đối diện áp lực từ sự kỳ vọng của khán giả.

Giọng ca gen Z quan niệm bản thân không thể đáp ứng tất cả kỳ vọng. Vì vậy, anh chọn cách lắng nghe khán giả nhưng đồng thời giữ những giá trị và niềm tin riêng.

“Đương nhiên tôi sẽ không thể trở thành tất cả những gì mọi người mong đợi được. Tôi cố gắng cân bằng việc đáp ứng sự kỳ vọng của khán giả và kiên định với những giá trị, niềm tin riêng của bản thân”, nam ca sĩ bày tỏ.

Dương Domic tên thật Trần Đăng Dương, 26 tuổi, quê Hải Phòng. Anh bắt đầu tìm hiểu âm nhạc từ năm 14 tuổi, tự học sáng tác và ca hát. Nam ca sĩ từng nhận các giải thưởng như Gương mặt mới xuất sắc tại Làn Sóng Xanh, Nghệ sĩ mới của năm tại Giải thưởng Cống hiến, Nam nghệ sĩ của năm tại Men&Life Awards 2025, Nhạc sĩ của năm tại PIPA 2025 và Rising Artist tại WeChoice Awards 2024.

EP đầu tay Dữ liệu quý phát hành năm 2024, đánh dấu một giai đoạn mới trong hành trình âm nhạc của Dương Domic.

Dương Domic hát "Thế giới của anh" tại "Tinh hà say hi"

Ảnh, clip: NVCC