Tập 2 của Tinh hà say hi lên sóng tối 11/7, đưa 24 "anh trai" bước vào live stage 1. Dàn nghệ sĩ chia thành 6 đội, phải trực tiếp tham gia vào quá trình lên ý tưởng tiết mục, từ sản xuất âm nhạc, dàn dựng sân khấu...

MC Trấn Thành dành nhiều lời khen cho sự đầu tư của các đội khi đã bỏ ra nhiều thời gian, công sức, tiền bạc để chuẩn bị.

Lần đầu đảm nhận vai trò đội trưởng, WEAN mang tới tiết mục ballad - Cô đơn anh cũng vui, nói về sự cô đơn, nỗi niềm riêng của từng thành viên. Xuân Định KY kể hành trình theo đuổi ước mơ tại thành phố xa lạ, DILLAN thiếu đi tình cảm gia đình, KIMLONG nói về tổn thương khi theo đuổi âm nhạc và lần đổ vỡ trong tình yêu, WEAN tâm sự về tuổi thơ bị bắt nạt.

Sân khấu được chia thành 4 không gian, đại diện cho nỗi buồn của từng thành viên.

Xuân Định K.Y bất ngờ bật khóc vì áp lực trước phần trình diễn. Năm 2024, giọng ca bước ra từ Vietnam Idol gặp lùm xùm về tác quyền của một ca khúc mà anh đồng sáng tác với Quang Hùng MasterD. Từ hiểu lầm này, anh liên tục nhận phản ứng trái chiều từ các khán giả yêu mến Quang Hùng.

Sau khi được MC Trấn Thành động viên, Xuân Định nhắn gửi đến Quang Hùng MasterD: "Em sẽ làm anh tự hào".

Chủ động đảm nhận vai trò sản xuất âm nhạc cho tiết mục Bad night, đội trưởng Dương Domic xây dựng ca khúc với góc nhìn mới về những đêm với nhiều tâm sự. Ta không chìm trong nỗi buồn mà học cách đối diện, vượt qua.

Các thành viên Dương Domic, Pháp Kiều, Ali Hoàng Dương, DANG HONG HAI.

Pháp Kiều nhận phần viết lời, dành lời khen cho tư duy âm nhạc của Dương Domic. Rapper tự tin khẳng định chỉ chờ xem nhóm nào đạt hạng nhì vì nhóm mình chắc chắn top 1. Ali Hoàng Dương phụ trách phát triển ý tưởng tiết mục, DANG HONG HAI làm biên đạo.

Sân khấu được đầu tư quy mô với dàn ô tô, vũ công. Các thành viên có màn nhảy trên nóc xe ấn tượng, qua đó trở thành nhóm dẫn đầu tại live stage 1.

Tiết mục kể về chuyện tình âm dương cách biệt - 50 cuộc gọi nhỡ của nhóm CoolKid đạt hạng nhì. Nhóm mang tới màn tam ca bất ngờ giữa CoolKid, Quang Hùng MasterD, CODY NAM VÕ. Jaysonlei vừa đồng sản xuất âm nhạc, vừa xây dựng ý tưởng cho toàn bộ tiết mục.

Đội HURRYKNG chọn thể loại khác biệt với các đối thủ - alternative rock cho tiết mục Xoay vòng, khai thác những cảm xúc đau khổ, giằng xé trong tình yêu.

Cả đội đầu tư sân khấu xoay tròn kết hợp dàn vũ công chuyển động liên tục, tạo hiệu ứng thị giác, thể hiện sự mắc kẹt trong vòng lặp cảm xúc của tình yêu.

Nhóm CooKid.

Nhóm HURRYKNG.

Đội buitruonglinh mang không gian disco rực rỡ lên sân khấu tiết mục Dancin’ my way, với bối cảnh một quán bar. MC Trấn Thành nhận xét các nghệ sĩ đầu tư mạnh tay cho màn trình diễn.

Làm mới ca khúc nháp của nhóm tác giả từ SM Entertainment - một trong các công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc, đội Wren Evans Việt hóa thành Im đợi người anh thương. Cả nhóm cho biết tập luyện gần 10 tiếng/ngày suốt cả tuần, đến mức nhiều thành viên phải truyền nước biển vì kiệt sức. "Anh trai" người Malaysia gốc Hoa IVAN áp lực tới bật khóc khi lần đầu thể hiện ca khúc bằng tiếng Việt.

Đội buitruonglinh.

Đội Wren Evans.

Sau 6 tiết mục, lần đầu tiên trong "Vũ trụ say hi", các nhóm cùng góp ý thẳng thắn về tiết mục của nhau. Sau mỗi live stage, điểm số của từng "anh trai" sẽ được cộng dồn để xác định thứ hạng.

Chương trình công bố cơ chế bình chọn trực tuyến: Giọng ca bị loại có số phiếu bình chọn cao nhất từ khán giả sẽ giành quyền trở lại đêm chung kết.

Ảnh, video: BTC