Trong Hoàng tử quỷ, Anh Tú Atus vào vai hoàng tử Thân Đức, một phản diện tà ác của phim, nguồn cơn đau khổ của người dân làng Hủi.

Anh nhận lời tham gia vì kịch bản hấp dẫn, phần muốn thử thách bản thân ở dạng vai gai góc, đòi hỏi khai thác chiều sâu tâm lý.

Diễn viên Anh Tú Atus.

Trong phim, Anh Tú Atus có phân cảnh nóng 18+ với bạn diễn nữ Hoàng Linh Chi. Diễn viên kể trước nay ít nhận cảnh quay lộ da thịt vì sợ mọi người chú tâm vào các yếu tố "nóng", vô tình bỏ qua diễn xuất của mình.

Về cảnh thân mật với bạn diễn nữ, Anh Tú Atus không lo lắng vì mọi thứ đều được vợ - diễn viên Diệu Nhi biết rõ từ đầu.

Nữ diễn viên thậm chí cùng chồng trao đổi, góp ý những chi tiết thú vị, giúp anh nhìn rõ hơn hành trình tâm lý của nhân vật.

“Quá trình đóng phim, tôi áp lực vì nhập vai. Nhờ có Nhi bên cạnh hỗ trợ giúp tôi hoàn thành trọn vẹn dự án”, Anh Tú Atus cho biết.

Với vai Thân Đức, Anh Tú Atus xem đây là một bước ngoặt, sau thời gian dài bị đóng khung hình tượng điển trai, "soái ca".

Clip diễn viên Anh Tú Atus chia sẻ

Quá trình đóng phim, anh nghiền ngẫm về vai diễn, ghi chú lại những suy nghĩ rồi trao đổi với đạo diễn Trần Hữu Tấn, nhà sản xuất Hoàng Quân. Diễn viên quyết định chọn yếu tố tình cảm để bám vào, từ đó khai thác thêm góc khuất số phận.

Đạo diễn Trần Hữu Tấn đánh giá Anh Tú Atus đã “hóa thân trọn vẹn”, tìm được sự cân bằng giữa phần “người” và phần “quỷ” trong Thân Đức, giúp nhân vật không bị một màu.

Diễn viên Lương Thế Thành giảm cân, gặp chấn thương trong quá trình đóng phim.

Phim cũng đánh dấu sự tái xuất sau 13 năm của Lương Thế Thành với màn ảnh rộng. Đóng vai trưởng làng Lỗ Đạt, nam diễn viên ví mình như “trang giấy trắng”, học hỏi thêm từ ê-kíp, các đồng nghiệp trẻ.

Trước khi phim bấm máy, Lương Thế Thành tập luyện nhằm giữ trạng thái thân hình tốt nhất. Thực đơn ăn uống của anh 3 bữa mỗi ngày chỉ xoay quanh khoai lang, thịt, trứng, tôm... kéo dài trong suốt 3 tháng. Kết quả, diễn viên giảm được 5kg, siết body và được khen điển trai, phong độ trên màn ảnh.

Lương Thế Thành kể có những cảnh anh quay kéo dài liên tục từ 9h tối đến 6h sáng hôm sau. Diễn viên bị chấn thương khi tập võ, đau lưng phải xoa bóp dầu trong suốt quá trình ghi hình.

Các diễn viên chính của phim "Hoàng tử quỷ".

Hoàng tử quỷ lấy cảm hứng từ nguyên tác là tiểu thuyết kinh dị nổi tiếng Lý triều dị truyện của tác giả Phan Cuồng. Tác phẩm mở ra một thế giới nơi những truyền thuyết bị lãng quên sống dậy, soi chiếu vào lòng tham, khát vọng và nỗi ám ảnh trong mỗi con người.

Ngoài Anh Tú Atus, Lương Thế Thành, phim quy tụ dàn diễn viên Huỳnh Thanh Trực, Rima Thanh Vy, Lê Hà Phương, Duy Luân, Bình Tinh... Tác phẩm chính thức ra rạp từ 5/12.

Ảnh, clip: NM, ĐPCC