Chia sẻ với phóng viên VietNamNet, Ánh Tuyết chật vật, bị động trong lũ dù đã chuẩn bị trước. Mấy ngày nay, nữ ca sĩ gần như không ngủ.

Nhà Ánh Tuyết gần chợ Bà Lê ở phường Hội An Đông (phường Cẩm Châu cũ), Đà Nẵng. Do ở địa thế cao, bà chủ quan cho rằng nước sẽ không ngập đến mức tràn vào nhà nhưng vẫn tranh thủ kê cao đồ đạc 2 ngày trước.

Nước ngập nhà ca sĩ Ánh Tuyết. Ảnh: NVCC

Không ngờ sau một đêm, nước ngập lênh láng ngôi nhà, thậm chí cao hơn 60cm so với năm 2020. Vợ chồng nữ danh ca vất vả đưa chú heo nặng 309kg đến nơi cao hơn, 14 con chó lên lầu, sau đó tranh thủ kê cao 5 cái tủ lạnh và 1 cái ghế mát-xa.

"Việc nước dâng cao khiến tôi kiệt sức xoay xở. Mấy hôm nay, tôi gần như không ngủ, ngày nào cũng nghe ngóng tin tức về mực nước từ báo đài. Dù vậy, tôi tự nhủ mình vẫn ổn, não lòng khi nghĩ đến bà con vùng thấp hơn sẽ ra sao đây", bà nói với phóng viên.

Ánh Tuyết đăng clip ngôi nhà vườn ngập trong nước

Ánh Tuyết cũng lo lắng sức khỏe của bản thân. Tuần trước, bà bị tai biến lần 2, đến nay tình trạng tạm ổn dù sáng nay ngủ dậy vẫn bị chảy máu cam. Ca sĩ định khi nước rút sẽ dọn dẹp nhà cửa rồi kiểm tra sức khỏe ngay.

Ánh Tuyết đang ấp ủ ý định tổ chức đêm nhạc vào ngày 29/11 tới tại Hội An Đông nhằm gây quỹ giúp đỡ người nghèo và góp phần cứu trợ lũ lụt tại đây.

Cùng ngày, nhiều nghệ sĩ hướng sự quan tâm đến tình hình mưa lũ đang diễn biến phức tạp tại miền Trung.

Hoa hậu Tiểu Vy đăng ảnh ở quê nhà Quảng Nam (cũ), bày tỏ sự xót xa. Ảnh: FBNV

Hoa hậu Hương Giang gửi 100 triệu đồng đến Ban cứu trợ trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam.

"Ngay lúc này trận lũ lịch sử tại miền Trung đang gây rất nhiều thiệt hại cho mọi người. Tôi xin phép đóng góp một phần nhỏ bé để hỗ trợ cho người dân tại miền Trung vượt qua những ngày khó khăn", cô chia sẻ.

Hoa hậu Tiểu Vy - một người con của Quảng Nam (cũ) - bày tỏ sự xót xa khi nhìn ảnh quê mình ngập trong nước: "Từ nơi xa gửi chút thương đến Hội An quê mình. Mong mưa sớm tạnh, người dân mình an toàn và bình yên trở lại. Thương lắm bà con miền Trung!".

Lĩnh Nam