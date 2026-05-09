Giải pháp công nghệ toàn diện hỗ trợ cha mẹ hiện đại

Trong khuôn khổ sự kiện diễn ra tại Hilton Saigon, Anker Innovations đã giới thiệu dải sản phẩm eufy Baby tập trung vào việc tối ưu hóa hành trình nuôi con bằng sữa mẹ. Hệ sinh thái này bao gồm: máy hút sữa không dây dòng S1 Pro, S1, E20; máy rửa bình sữa tiệt trùng S1 Pro; camera giám sát; và bộ giải pháp lưu trữ, hâm nóng sữa E10.

Điểm nhấn công nghệ của dải sản phẩm là HeatFlow™ - công nghệ làm ấm được thiết kế để hỗ trợ lưu thông dòng sữa, tăng sự thoải mái và giảm thiểu nguy cơ tắc tia sữa. Đây là tính năng đột phá giúp eufy Baby định vị mình ở phân khúc cao cấp, giải quyết trực tiếp các "điểm đau" của người dùng hiện đại.

Công nghệ HeatFlow™ trên máy hút sữa eufy hỗ trợ giảm tắc tia sữa nhờ 7 cấp độ nhiệt

Hệ sinh thái máy hút sữa rảnh tay đẳng cấp

Tâm điểm của buổi lễ là dòng máy hút sữa không dây eufy S1 Pro, sản phẩm đạt giải thưởng sáng tạo tại CES 2025. Sản phẩm sở hữu các thông số kỹ thuật ấn tượng:

Lực hút: lên đến 300mmHg giúp tối đa hóa lượng sữa.

Cá nhân hóa: Tích hợp công nghệ OptiRhythm™ cho phép tùy chỉnh nhịp hút theo nhu cầu thực tế của từng người mẹ thông qua ứng dụng eufy Baby.

Thiết kế: Nhỏ gọn, đặt vừa trong áo ngực, cho phép hút sữa rảnh tay và kín đáo trong mọi bối cảnh từ văn phòng đến khi di chuyển.

Tiện ích: Đi kèm hộp sạc từ tính không dây, giúp kéo dài thời gian sử dụng lên đến 5 ngày.

Bên cạnh S1 Pro, phiên bản S1 và E20 cũng được giới thiệu nhằm đa dạng hóa lựa chọn cho người tiêu dùng nhưng vẫn đảm bảo các giá trị cốt lõi về hiệu suất và tính năng làm ấm.

Thiết kế không dây tối giản của eufy mang lại sự linh hoạt tối đa cho người dùng, hỗ trợ bởi hệ sinh thái ứng dụng thông minh

Tầm nhìn "Built With Care" và cam kết tại thị trường Việt Nam

Sự kiện có sự góp mặt của các chuyên gia y tế như Ths.BS Dương Thùy Trang, BS. IBCLC Lê Ngọc Anh Thy và các nhà sáng tạo nội dung nổi tiếng như Linda Ngô, Baby Kopo Home. Các diễn giả đã thảo luận về xu hướng nuôi con chủ động và vai trò của công nghệ trong việc giúp phụ nữ hiện đại duy trì sự tự do và bản sắc riêng sau khi sinh.

Đại diện Anker Innovations khẳng định Việt Nam là thị trường trọng điểm với cộng đồng cha mẹ trẻ am hiểu công nghệ. Triết lý “Chăm sóc bằng sự tận tâm” của eufy Baby không chỉ dừng lại ở thiết bị phần cứng mà còn nằm ở sự thấu hiểu tinh tế nhu cầu con người.

Tại sự kiện, ThS.BS Dương Thùy Trang đã mang đến những kiến thức y khoa bổ ích về hành trình nuôi con bằng sữa mẹ và cách xử lý khi gặp tình trạng căng tức ngực.

Hệ sinh thái eufy Baby sẽ được phân phối chính thức qua các nền tảng thương mại điện tử như Shopee, Lazada, TikTok Shop và các đối tác bán lẻ ủy quyền của Anker Innovations tại Việt Nam.