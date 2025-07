“Đô thị giáo dục” chắp cánh ước mơ cư dân nhí

Trong nhịp sống đô thị hiện đại, khi chọn nơi an cư, các gia đình ngày càng chú trọng các yếu tố then chốt như: Chất lượng trường học, khoảng cách từ nhà đến trường, môi trường sống trong lành, thời gian di chuyển, hạ tầng giao thông an toàn và hạ tầng giáo dục vượt trội.

Tất cả các kỳ vọng đó đang được hiện thực hóa tại Anlac Green Symphony (ALGS) - Khu đô thị tiên phong phát triển như một “đô thị giáo dục” đẳng cấp ngay giữa lòng Thủ đô.

Trường liên cấp chất lượng cao từ mầm non đến THPT Đoàn Thị Điểm chính là “Trái tim giáo dục” của ALGS, khẳng định vị thế khu đô thị như điểm đến giáo dục hàng đầu của khu vực. Đây là lợi thế hiếm có giúp phụ huynh an tâm theo sát hành trình học tập xuyên suốt 12 năm của con ngay trong chính khuôn viên nơi mình sinh sống.

Dự kiến khai giảng khóa đầu tiên vào tháng 9/2025, Trường Tiểu học và THCS Đoàn Thị Điểm đang gấp rút hoàn thiện cơ sở vật chất và chương trình đào tạo chất lượng cao để sẵn sàng chào đón thế hệ học sinh đầu tiên tại Anlac Green Symphony. Tính đến tháng 6/2025, công tác tuyển sinh đã ghi nhận tín hiệu tích cực, minh chứng cho niềm tin của phụ huynh đối với môi trường giáo dục nơi đây.Hai trường mầm non song ngữ Moonlight Emilia và Tinh Hoa Preschool cùng hai trung tâm ngoại ngữ hiện đã vận hành ổn định, góp phần xây dựng nền tảng giáo dục vững chắc ngay từ bậc học đầu đời cho trẻ em trong khu đô thị.

Các cơ sở giáo dục này không chỉ đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng về cơ sở vật chất, chương trình giảng dạy và đội ngũ giáo viên mà còn tích cực phối hợp nhiều hoạt động trải nghiệm, giao lưu nhằm phát triển toàn diện kỹ năng cho học sinh.

Theo chủ đầu tư, dự kiến quý 3/2025, sẽ tiếp tục khởi công trường THPT và Mầm non Đoàn Thị Điểm, hoàn thiện hệ thống giáo dục liên cấp ngay trong lòng khu đô thị. Công tác xây dựng 4 trường liên cấp được đẩy nhanh, dự kiến hoàn thiện trong năm 2026, trở thành điểm nhấn quan trọng, nâng cao chất lượng sống và gia tăng giá trị bất động sản, đưa ALGS thành lựa chọn ưu tiên của giới tinh hoa.

Chưa hết, với không gian xanh rộng lớn, tiện ích 5 sao và hạ tầng giao thông hoàn chỉnh như tuyến đường 3.5 đã kết nối với đường 32, chuẩn bị hoàn thiện kết nối với Đại lộ Thăng Long trong tương lai gần, hứa hẹn mang lại sự thuận tiện giao thông cho cư dân. Đồng thời, đoạn đường 70 nối Trịnh Văn Bô đã bắt đầu thi công, mở ra cánh cửa liên kết dễ dàng đến các khu vực trung tâm, giúp phụ huynh và học sinh di chuyển an toàn, tiết kiệm thời gian.

“Khi chuyển đến Anlac Green Symphony, tôi thực sự ấn tượng với hệ thống trường học ngay trong khu đô thị. Con tôi có thể đi bộ đến trường chỉ trong vài phút; cộng với môi trường học tập hiện đại và an toàn. Tất cả điều này không chỉ giúp gia đình tiết kiệm thời gian mà còn mang lại sự an tâm tuyệt đối” - Chị Nguyễn Thu Hà, một cư dân tại ALGS chia sẻ.

“Bản giao hưởng xanh” đẳng cấp về trí tuệ, thể chất cho con trẻ

ALGS được quy hoạch theo triết lý phát triển toàn diện, nơi giáo dục, môi trường sống và kết nối cộng đồng cùng nhau kiến tạo tương lai. Với tầm nhìn chiến lược, ALGS không chỉ là nơi an cư mà còn là điểm đến của sự thịnh vượng, bền vững, đáp ứng mọi kỳ vọng của giới tinh hoa.

Về trí tuệ, ALGS tự hào sở hữu hệ thống giáo dục liên cấp từ mầm non đến THPT Đoàn Thị Điểm. Hệ thống này mang đến chương trình học hiện đại, đạt chuẩn quốc gia, kết hợp các lớp năng khiếu như đàn, khiêu vũ, bóng rổ và hoạt động ngoại khóa phong phú.

Hệ thống giáo dục tại Anlac Green Symphony đang dần được hoàn thiện, tạo nên hệ sinh thái học tập đa cấp, kết nối liên thông từ mầm non đến trung học, mang dến cho cư dân môi trường giáo dục đồng bộ, văn minh và chất lượng ngay tại nơi an cư.

Về thể chất, ALGS mang đến khuôn viên rộng lớn với môi trường sinh thái xanh mát và tràn đầy năng lượng, nơi trẻ em được thỏa sức vui chơi và phát triển thể chất.

Hệ thống công viên, khu vui chơi, sân thể thao và bể bơi trong nhà, ngoài trời được quy hoạch bài bản, tạo điều kiện lý tưởng để trẻ rèn luyện sức khỏe và khám phá thế giới tự nhiên mỗi ngày.

Không cần di chuyển bằng phương tiện giao thông, con em cư dân ALGS hoàn toàn có thể tự do tản bộ dưới những hàng cây rợp bóng, dạo bước qua các tuyến đường nội khu để đến lớp mỗi ngày. Việc tích hợp trường học trong nội khu, kết nối trực tiếp bằng các lối đi bộ chính là lời giải hoàn hảo cho bài toán an toàn giao thông - điều mà ít khu đô thị nào làm được.

Anlac Green Symphony chính là bản hòa ca giữa giáo dục ưu việt và thiên nhiên thuần khiết, mở ra hành trình phát triển toàn diện cả thể chất lẫn trí tuệ cho trẻ em ngay từ những năm tháng đầu đời.

Minh Hòa