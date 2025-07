Diario Sport đưa tin, Barca đã bán được khoảng 70.000 áo số 10 Lamine Yamal trên 170 quốc gia trong vòng 24h qua, mang về từ 9-10,5 triệu euro.

Lamine Yamal được kỳ vọng kế nhiệm áo số 10 thành công từ Messi. Ảnh: BFC

Giá một chiếc áo của Lamine Yamal dao động từ khoảng 120-150 euro, tùy thuộc từng nơi.

Đội bóng xứ Catalan xác nhận việc gia hạn hợp đồng Lamine Yamal đến hè 2031 vào hôm thứ Tư (16/7), cũng như công bố cầu thủ này sẽ là số 10 mới ở Nou Camp.

Ngay sau tin tức và những hình ảnh được phát đi, hàng ngàn người hâm mộ đã kéo đến các cửa hàng của Barca để mua áo đấu Lamine Yamal. Một số hi vọng may mắn gặp ‘chính chủ’ trực tiếp đứng in áo đấu…

Sao trẻ 18 tuổi đang tạo nên cơn sốt bán áo đấu. Ảnh: BFC

Kể từ khi Messi rời đi vào 2021, áo số 10 ở Nou Camp không có chủ thực sự, dù người gần nhất là Ansu Fati được trao gửi niềm tin nhưng cho thấy chiếc áo quá khổ với cầu thủ này.

Việc Barca ‘chọn mặt gửi vàng’ số 10 cho Lamine Yamal đã sớm được thực hiện, cũng như đôi bên đạt thỏa thuận ký mới từ những tháng trước. Tuy nhiên, họ đợi đến khi sao trẻ này tròn 18 tuổi (13/7) mới chính thức công bố.

Hình ảnh đầy sảng khoái, phấn khích trên sân tập của Lamine Yamal trong buổi tập mới nhất cùng Barca. Ảnh: BFC

Chính Lamine Yamal đề nghị Barca chỉ thông báo anh mặc áo số 10 sau sinh nhật, kèm hình ảnh ký hợp đồng mới nhất vì muốn có đầy đủ các thành viên trong gia đình chứng kiến, nhất là bà ngoại của anh – người có nhiều công nuôi dưỡng.

Ở mùa giải trước, Barca kiếm được 150 triệu euro từ việc bán áo đấu. Tuy nhiên, với việc trao gửi áo số 10 cho Lamine Yamal, CLB hi vọng sẽ tạo cú hích mới, mang về con số cao hơn nhiều ở chiến dịch phía trước.