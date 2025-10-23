Đạo diễn Thu Trang vừa hé lộ dự án điện ảnh mới Ai thương ai mến. Phim lấy bối cảnh miền Tây sông nước thập niên 1960, khắc họa chân dung con người nơi đây, mộc mạc, bình dị nhưng chứa đựng chiều sâu tình cảm.

Trước đó, Nụ hôn bạc tỷ - tác phẩm đầu tay do Thu Trang đạo diễn cán mốc doanh thu hơn 200 tỷ đồng dịp Tết 2025.

Thu Trang trở lại với phim điện ảnh "Ai thương ai mến".

Thành công của phim giúp Thu Trang ghi dấu ấn với vai trò mới. Chị cho biết thời gian qua tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm, chủ động hơn trong việc làm phim.

Năm nay, điện ảnh Việt được đánh giá sôi nổi, khắc nghiệt hơn mọi năm với nhiều gương mặt cả mới lẫn cũ nhập cuộc. Bức tranh doanh thu trên thị trường vì thế cũng có sự phân hóa đa dạng.

Chia sẻ với VietNamNet, Thu Trang nói chị đã quen với sự quyết liệt của thị trường phim ảnh. Với mỗi dự án, chị chỉ cố gắng kể một câu chuyện thật lòng từ chính cảm xúc con người mình.

Một số phân cảnh và tạo hình nhân vật trong phim được hé lộ.

Với nữ đạo diễn, phim được tạo nên từ kỷ niệm, nỗi nhớ và tình cảm chị dành cho gia đình. “Nếu mình làm bằng hết cái tâm, khán giả sẽ cảm được”, chị nói.

Theo Thu Trang, áp lực lớn nhất của chị hiện tại với dự án là không biết liệu khán giả có chịu ngồi lại nghe một chuyện đời buồn, nhẹ nhàng, thay vì các thể loại kinh dị, hành động đánh đấm vốn thịnh hành hiện nay.

Dù vậy, nữ đạo diễn tin câu chuyện phim mình kể sẽ chạm được đến khán giả. “Tôi hy vọng khi phim kết thúc, có người sẽ rơi nước mắt mà không biết vì sao. Có người về gọi cho má, về ôm em, có người về ôm vợ... Vậy là tôi thấy mình làm đúng”, chị bày tỏ.

Thu Trang gây chú ý với tạo hình già nua trên màn ảnh.

Trong poster vừa được hé lộ, Thu Trang cũng xuất hiện với vai trò diễn viên. Chị gây bất ngờ với hình ảnh tóc bạc trắng, khuôn mặt đầy nếp nhăn, ánh mắt đượm buồn.

Phim cũng công bố một số hình ảnh của dàn diễn viên gồm: Hồng Ánh, Võ Điền Gia Huy, Trâm Anh, bé Lê Hào... Ai thương ai mến dự kiến ra rạp tháng 1/2026.

Teaser phim "Ai thương ai mến"