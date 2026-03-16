Phim Anh Hùng đánh dấu sự trở lại của Thái Hòa với màn ảnh rộng sau Tử chiến trên không và Địa đạo - 2 dự án được đánh giá cao cả về doanh thu lẫn chất lượng năm ngoái.

Trong phim, Thái Hòa đóng vai ông Hùng - một tài xế taxi, cha đơn thân của 2 con gái. Nhân vật vốn được tung hô là “anh hùng” vì hành động mạo hiểm cứu người trong biển lửa nhưng lại đối diện với loạt nghi vấn lừa đảo từ thiện tiền tỷ khiến anh bị chỉ trích.

Vốn là diễn viên đắt giá bậc nhất hiện nay của điện ảnh Việt, Thái Hòa luôn nhận được săn đón từ các đạo diễn. Nam diễn viên nói trước nay chỉ có duy nhất tiêu chí mỗi khi nhận lời đóng bất kỳ phim nào là kịch bản phải tốt, mang lại cảm xúc tích cực cho bản thân.

Thái Hòa tham gia Anh Hùng vì thích câu chuyện, vừa đánh giá cao năng lực của đạo diễn Võ Thạch Thảo - người anh đã từng hợp tác trong Cây táo nở hoa.

Tạo hình của nhân vật Thái Hòa trong phim.

Diễn viên hạnh phúc vì nhận được sự ưu ái, tín nhiệm từ các đồng nghiệp. Ngược lại, anh cũng tìm thấy nguồn năng lượng tươi mới trong mỗi lần làm việc cùng những ê-kíp trẻ.

"Về chuyện áp lực doanh thu phòng vé, tôi không quan tâm lắm vì điều đó thuộc về nhà sản xuất, đạo diễn và nhà đầu tư. Có chăng là chuyện tôi nhận vai và ráng làm tốt nhất có thể mặt chuyên môn, vậy là trọn vẹn vai trò diễn viên", Thái Hòa nói.

Diễn viên Thái Hòa chia sẻ

Với anh, khán giả đánh giá tích cực, đạo diễn liên hệ mời ở dự án tiếp theo đã phần nào chứng tỏ tài năng, sự nỗ lực của mình được ghi nhận.

Phim Anh Hùng thuộc thể loại tâm lý - gia đình, xoay quanh câu chuyện niềm tin, danh dự trước những cám dỗ vật chất. Tác phẩm khai thác chủ đề về cuộc sống thời đại mạng xã hội, mỗi hành động đều có thể bị ghi hình lại và cắt ghép, từ đó làm thay đổi số phận một con người.

Trước thắc mắc cho rằng dự án được lấy cảm hứng từ những vụ ồn ào từ thiện ngoài đời thật thời gian qua, đạo diễn Võ Thạch Thảo phủ nhận.

Poster phim "Anh Hùng" vừa được công bố.

Theo đạo diễn, phim được lên ý tưởng từ năm 2021 nhưng chưa hoàn thiện nội dung. Đến năm 2024, cô đọc tin tức và xúc động vì khoảnh khắc đầy tình người trong cơn bão Yagi nên quyết định thực hiện dự án. Qua tác phẩm, ê-kíp mong mỗi người xem đều có thể "trở thành người tốt".

Ngoài Thái Hòa, phim quy tụ dàn diễn viên Hồng Ánh, Võ Tấn Phát, NSƯT Lê Thiện, Đoàn Thế Vinh, Hoàng Minh Triết, Phương Thanh… Phim Anh Hùng chính thức ra rạp từ 24/4 - dịp lễ Giỗ tổ Hùng Vương và 30/4.

Ảnh, clip: HK, ĐPCC