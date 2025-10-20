Sau thành công của loạt dự án điện ảnh trăm tỷ như Địa đạo, Tử chiến trên không... Diễn viên Thái Hòa nhận lời trở lại đóng phim truyền hình Cuộc chiến hạ lưu.

Diễn viên Thái Hòa trong sự kiện ra mắt phim chiều 20/10.

Trong phim, anh vào vai Sáng, làm nghề sửa xe, là trụ cột của gia đình. Nhân vật ăn nói cộc lốc, khù khờ, tốt bụng, hay đùa nhưng sâu bên trong có nhiều ẩn ức khó giãi bày.

Thái Hòa nói thích làm phim truyền hình bởi thời gian sống lâu hơn trong câu chuyện. Nam diễn viên cũng tận hưởng cảm giác như được là nhân vật suốt thời gian quay phim.

Là diễn viên thuộc top đầu hiện nay của màn ảnh Việt, Thái Hòa nói sợ được khen là diễn viên giỏi.

"Tôi vẫn đang khám phá thêm về diễn xuất. Nghề này sung sướng nhất là khi bản thân hiểu hơn về kỹ năng, về con người mình qua từng vai diễn", anh chia sẻ.

Trong khi đó, diễn viên Lê Phương háo hức vì vai diễn khác lạ nhất từ trước tới nay. Các nhân vật trước của cô chủ yếu là người phụ nữ hiền lành, cam chịu.

Đến phim này, nhân vật thay đổi 180 độ về tính cách. Chồng của Lê Phương - anh Trung Kiên cũng bất ngờ khi lần đầu vợ được mời đóng vai cá tính.

Cuộc chiến hạ lưu đánh dấu màn tái hợp sau 10 năm của Thái Hòa và Lê Phương kể từ Mắt lụa năm 2015. Trong dự án này, cả 2 đóng vai vợ chồng.

Diễn viên Lê Phương, NSƯT Kim Phương, Thái Hòa. (từ trái qua)

Lê Phương nói làm việc với Thái Hòa học hỏi được nhiều điều, nhất là thái độ chuyên nghiệp. Tuy nhiên anh hay có thói quen thay đổi giữa các cảnh quay hoặc thêm thoại nên nữ diễn viên luôn trong trạng thái sẵn sàng ứng biến. Chị xem đây cũng là cách để học thêm về kỹ năng làm nghề.

Lý giải về điều này, Thái Hòa nói sợ sự lặp lại màu sắc giữa các cảnh quay. Nam diễn viên cũng đánh giá cao ở Lê Phương khả năng làm việc chuyên nghiệp, hết mình với mong muốn hoàn thiện vai diễn.

Diễn viên Thái Hòa - Lê Phương lần đầu đóng vợ chồng trên phim.

Cuộc chiến hạ lưu kể câu chuyện về gia đình nghèo 3 thế hệ giữa đô thị phồn hoa. Họ đứng trước nguy cơ mất đi chốn nương thân duy nhất. Mỗi người tìm cách níu giữ bằng đủ trò bi hài. Những bí mật, mâu thuẫn cũng xảy ra từ đây.

Kịch bản phim lấy cảm hứng từ tác phẩm Vợ nhặt của nhà văn Kim Lân. Phim dài 12 tập, do Mr. Tô làm đạo diễn. Ngoài Thái Hòa và Lê Phương, dàn diễn viên phim gồm có NSND Thanh Nam, NSƯT Kim Phương, Tiểu Bảo Quốc, Trịnh Thảo, Trần Nhậm, Ngọc Trai…

Cuộc chiến hạ lưu phát sóng lúc 20h thứ 5, 6 hàng tuần trên VieON, bắt đầu từ 23/10.

