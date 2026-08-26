Nhiều người trong độ tuổi 35-44 hiện cùng lúc đảm nhận trách nhiệm chăm sóc con cái và hỗ trợ cha mẹ. Đây cũng là nhóm thường được gọi là thế hệ "sandwich" khi phải cân đối nhiều ưu tiên tài chính trong cùng một giai đoạn của cuộc sống.

Khảo sát Asia Care 2026 do Manulife thực hiện với 1.000 người trưởng thành tại Việt Nam cho thấy 72% người trong độ tuổi 35-44 đang hỗ trợ tài chính cho gia đình. Đáng chú ý, trong số những người đang đảm nhận trách nhiệm này, 74% cho biết áp lực tài chính gia đình ảnh hưởng đến khả năng đạt được sự tự chủ tài chính trong dài hạn, đồng thời 70% lo ngại về khả năng chi trả các nhu cầu chăm sóc khi về già.

Áp lực hiện tại đang làm thay đổi cách nhiều người nhìn nhận về tương lai tài chính của mình. Có tới 89% người được khảo sát cho rằng sự độc lập và tự chủ tài chính là một "gia sản" ý nghĩa mà họ muốn để lại cho gia đình, trong khi 57% mong muốn không trở thành gánh nặng cho người thân khi về già.

Nhiều người trung niên có xu hướng chuẩn bị sớm để chủ động khi về già. Ảnh Hà Hằng.

Xu hướng này cũng thể hiện trong cách người Việt chuẩn bị cho tuổi già. Có tới 81% dự định dựa vào nguồn tiết kiệm cá nhân, 48% lựa chọn bảo hiểm và 43% tìm đến các giải pháp đầu tư. Trong khi đó, chỉ 21% kỳ vọng nhận hỗ trợ tài chính từ con cái.

Trong bối cảnh đó, các giải pháp kết hợp giữa bảo vệ và đầu tư đang nhận được nhiều sự quan tâm nhờ khả năng đáp ứng đồng thời nhu cầu bảo vệ tài chính và tích lũy tài sản dài hạn. Sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị Xanh Phú Quý của Manulife là một trong những giải pháp được phát triển theo hướng này.

Theo Manulife, bên cạnh quyền lợi bảo vệ tài chính, sản phẩm cho phép khách hàng tham gia đầu tư thông qua các quỹ liên kết đơn vị được quản lý chuyên nghiệp. Được thiết kế với thời gian đóng phí dự kiến từ 5 năm, giải pháp giúp khách hàng xây dựng giá trị tích lũy và có cơ hội nhận Thưởng Tri Ân khi đáp ứng các điều kiện theo quy định của sản phẩm. Sau 10 năm, khách hàng có thể linh hoạt sử dụng một phần giá trị tài khoản khi cần mà vẫn duy trì các quyền lợi của hợp đồng. Giá trị tích lũy có cơ hội tiếp tục gia tăng theo kết quả đầu tư của các quỹ liên kết đơn vị đã lựa chọn, đi cùng quyền lợi bảo vệ dài hạn và khả năng chuyển giao tài sản cho thế hệ tiếp theo.

Sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị Xanh Phú Quý được nhiều người thuộc thế hệ “sandwich” quan tâm để bảo vệ và tích lũy tài chính cho giai đoạn hưu trí. Ảnh Hà Hằng.

Với nhiều người thuộc thế hệ "sandwich", chuẩn bị cho tương lai không còn đơn thuần là tích lũy tài sản mà còn là chuẩn bị cho một cuộc sống tự chủ và không trở thành gánh nặng cho gia đình. Khi sự độc lập tài chính ngày càng được xem là một "gia sản" dành cho thế hệ sau, các giải pháp kết hợp giữa bảo vệ và tích lũy dài hạn đang trở thành lựa chọn được nhiều người cân nhắc.

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(Nguồn: Manulife)