Chung một lý tưởng

Nguyễn Kim Quyền (21 tuổi) thuộc khối nữ Cảnh sát giao thông, còn em trai Nguyễn Quận (19 tuổi) thuộc khối nam Cảnh sát cơ động. Cả 2 hiện là sinh viên Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân, cùng mang trong mình lý tưởng cống hiến cho đất nước.

Hai chị em cùng tham gia diễu binh kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước. Ảnh: Hoàng Anh

Sinh ra và lớn lên tại huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang), thừa hưởng truyền thống của cha từng là công an, ngay từ nhỏ, cả 2 chị em đã ấp ủ ước mơ khoác lên mình màu áo công an nhân dân. Đây cũng chính là di nguyện của người cha trước khi qua đời.

"Cha tôi nói rằng được phục vụ nhân dân, bảo vệ bình yên cho đất nước là một vinh dự lớn lao. Khi tôi và em trai cùng trúng tuyển vào ngành công an, mẹ tôi đã khóc vì hạnh phúc, bởi chúng tôi tiếp tục nối nghiệp cha", Kim Quyền chia sẻ.

Để được lựa chọn vào đội hình diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước, cả 2 chị em đã trải qua quá trình tuyển chọn khắt khe về chiều cao, thể lực và sức khỏe. Hơn 3 tháng qua, Quyền và Quận cùng hàng nghìn chiến sĩ khác rèn luyện với cường độ cao, tuân thủ kỷ luật nghiêm ngặt để đảm bảo đội hình đồng đều, đẹp mắt.

Kim Quyền cho biết, mỗi ngày cô và đồng đội thức dậy từ sáng sớm, bước vào những buổi tập kéo dài nhiều giờ liền. Các bài đội hình, đội ngũ yêu cầu sự chính xác tuyệt đối. Mỗi bước chân, mỗi động tác vung tay phải thống nhất, thể hiện khí thế hùng tráng của lực lượng công an nhân dân.

"Những ngày đầu, tôi và em trai đều cảm thấy rất mệt vì phải đứng hàng giờ liền dưới trời nắng, chân tay tê cứng vì tập luyện. Nhưng càng tập, chúng tôi càng thấm nhuần tinh thần kỷ luật, ý chí quyết tâm. Đặc biệt, đây là cơ hội để chúng tôi đóng góp một phần nhỏ bé cho sự kiện trọng đại của đất nước", Kim Quyền bày tỏ.

Nguyễn Quận trong đội hình khối nam Cảnh sát cơ động. Ảnh: Hoàng Anh

Cũng như chị gái, Quận cũng không giấu được cảm xúc khi nhớ lại những ngày đầu tập luyện. Ban đầu, cường độ cao khiến anh chưa kịp thích nghi, cơ thể đau nhức. Tuy nhiên, nhờ sự động viên của chị, anh dần làm quen và nỗ lực từng ngày.

"Chị luôn hướng dẫn tôi từng động tác, giúp tôi chỉnh sửa để hoàn thiện hơn. Ngoài giờ tập, chị còn động viên tinh thần, hỗ trợ tôi rèn luyện thêm những kỹ thuật như đi nghiêm, đánh tay vuông để đảm bảo chuẩn chỉ nhất", Quận chia sẻ.

Niềm tự hào của thế hệ trẻ

Chỉ còn 1 tháng nữa, lễ kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước sẽ chính thức diễn ra, đánh dấu một cột mốc trọng đại trong lịch sử. Đối với Kim Quyền và Nguyễn Quận, được tham gia vào đội hình diễu binh là niềm vinh dự lớn, đồng thời là trách nhiệm mà thế hệ trẻ tiếp bước.

Kim Quyền xếp hàng trong đội hình khối nữ CSGT. Ảnh: Hoàng Anh

“Chúng tôi ý thức được rằng, mỗi bước chân, mỗi động tác không chỉ là sự thể hiện cá nhân mà còn là hình ảnh của lực lượng công an nhân dân. Khi đứng trong hàng ngũ diễu binh, tôi cảm nhận được niềm tự hào, sự biết ơn đối với thế hệ đi trước đã hy sinh vì hòa bình”, Kim Quyền bộc bạch.

Quận cũng cảm nhận được tinh thần đồng đội, kỷ luật và niềm hãnh diện của người chiến sĩ. Anh luôn tự nhắc nhở bản thân rằng đây không chỉ là một nhiệm vụ, mà còn là niềm tự hào gia đình và đất nước.

"Khi bước qua lễ đài, hàng triệu ánh mắt sẽ dõi theo từng bước chân của đội hình diễu binh. Tôi muốn mình và các đồng đội xuất hiện với hình ảnh chỉn chu nhất, thể hiện được bản lĩnh của thế hệ trẻ", Quận nói.

Suốt nhiều tháng, hai chị em và đồng đội miệt mài tập luyện, bất chấp nắng mưa, chỉnh từng động tác để đạt sự chính xác. Với họ, đó không chỉ là nhiệm vụ mà còn là lời tri ân thế hệ cha anh đã hy sinh vì hòa bình, thống nhất đất nước.

Chị gái Kim Quyền đang chỉnh sửa trang phục cho em sau buổi tập luyện. Ảnh: Hoàng Anh

Thượng úy Lại Anh Tuấn, cán bộ huấn luyện chính khối nữ sĩ quan CSGT đánh giá cao nỗ lực của Kim Quyền trong quá trình tập luyện. Em thậm chí còn dùng thêm dây kháng lực để tăng cường sức bền cơ đùi, đảm bảo khả năng đi nghiêm trong thời gian dài.

“Là nữ, nhưng Kim Quyền luôn nỗ lực gấp 2-3 lần so với nam để đảm bảo đúng yêu cầu đội hình”, Thượng úy Tuấn nhận xét.

Đặc biệt, Kim Quyền và Nguyễn Quận là cặp chị em duy nhất trong đội diễu binh của lực lượng công an, càng tự hào khi cùng nhau thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc.