Từ nhu cầu giao dịch siêu tốc của người trẻ, quản lý chi tiêu tự động cho cha mẹ đến giao diện chữ lớn dễ dùng cho ông bà, App TPBank ghi dấu ấn nhờ khả năng cá nhân hóa trải nghiệm cho từng độ tuổi.

Với người trẻ: Một app gói gọn mọi nhu cầu, nhẹ mọi thao tác

Long, một Gen Z mới đi làm, gần như xử lý mọi nhu cầu thường ngày trên điện thoại. Buổi sáng quét QR mua cà phê, buổi trưa chia tiền ăn với đồng nghiệp, tối đặt vé xem phim hay săn ưu đãi cho những chuyến du lịch sắp tới.

Khi nhóm bạn lên kế hoạch cho chuyến nghỉ dưỡng cuối tháng, Long chỉ cần sao chép nội dung tin nhắn chứa nội dung chuyển khoản vào ChatPay trên App TPBank để hoàn tất giao dịch trong vài giây mà không phải nhập lại thông tin. Từ đặt vé máy bay, khách sạn đến thanh toán các chi phí phát sinh, mọi thứ đều có thể thực hiện trên cùng một ứng dụng.

Với những người trẻ quen với nhịp sống nhanh, sự tiện lợi không chỉ nằm ở việc giao dịch nhanh hơn, mà còn ở khả năng xử lý nhiều nhu cầu khác nhau mà không phải chuyển đổi giữa nhiều ứng dụng.

Với “tay hòm chìa khóa” quản lý mọi khoản trong nhà: nhẹ đầu hơn

Nếu Long tìm kiếm sự linh hoạt, cô Hương - mẹ Long, lại quan tâm đến việc quản lý các khoản chi tiêu trong gia đình một cách nhẹ nhàng và khoa học.

Trước đây, cô Hương thường phải ghi nhớ hàng loạt khoản thanh toán định kỳ như điện, nước, internet hay học phí. Giờ đây, chỉ cần thiết lập một lần trên App TPBank, các khoản thanh toán được thực hiện tự động theo lịch. Khi cần theo dõi chi tiêu hoặc kiểm tra các giao dịch trong tháng, mọi thông tin đều được lưu trữ và tra cứu dễ dàng.

Với cô Hương, công nghệ hữu ích nhất là khi có thể thay mình xử lý những công việc lặp lại mỗi ngày, giúp giảm bớt áp lực để dành thời gian cho gia đình và những điều quan trọng hơn.

Với ông bà lớn tuổi: Dễ dùng để tự mình làm được

Ở thế hệ của ông bà Long, nhu cầu lại khác. Điều quan trọng không phải là có thật nhiều tính năng, mà là dễ nhìn, dễ thao tác và đủ an tâm để tự sử dụng.

Nhờ chế độ chữ lớn cùng giao diện trực quan trên App TPBank, bà Lan dần làm quen với các giao dịch cơ bản như kiểm tra tiền lương hưu hay chuyển tiền cho người thân. Sau một thời gian sử dụng, bà không còn phải phụ thuộc vào con cháu mỗi khi cần thực hiện giao dịch.

Niềm vui của bà không chỉ nằm ở việc sử dụng được ứng dụng ngân hàng, mà còn ở cảm giác chủ động và tự tin hơn trong cuộc sống số.

Một ứng dụng, nhiều nhu cầu, cho mọi thế hệ

Ba thế hệ trong gia đình Long có những mong muốn khác nhau. Người trẻ cần tốc độ, bố mẹ cần sự tiện lợi trong quản lý tài chính, còn ông bà đề cao tính đơn giản và dễ sử dụng.

Dù vậy, họ không cần tìm đến nhiều ứng dụng khác nhau. Chỉ với App TPBank, mỗi người đều có thể tìm thấy những tiện ích phù hợp với nhu cầu riêng của mình, từ giao dịch tài chính thường ngày đến các dịch vụ phục vụ phong cách sống, du lịch, mua sắm và giải trí.

Một ứng dụng ngân hàng thực sự "đỉnh" không phải là ứng dụng có nhiều tính năng nhất, mà là ứng dụng khiến mọi thành viên trong gia đình, ở mọi độ tuổi, đều cảm thấy thuận tiện khi sử dụng. Với hơn 2.000 tiện ích cùng hội tụ trên một nền tảng, một chiếc app như TPBank có thể đồng hành cùng cả gia đình trong mọi nhu cầu mỗi ngày.

Phương Dung