Khi quyết định an cư cho 10-15 năm tới, người mua BĐS hiện đại không chỉ cân nhắc một căn hộ - mà còn cân nhắc môi trường sống xung quanh. Một khu đô thị có hệ sinh thái sống đã được kiểm chứng qua thời gian vận hành thực tế mang đến giá trị mà các dự án mới khởi công khó có thể sánh kịp.

Ảnh phối cảnh dự án

Lợi thế của khu đô thị hiện hữu

Một hệ sinh thái sống hoàn chỉnh - bao gồm cộng đồng cư dân, hệ tiện ích đã vận hành, mạng lưới bán lẻ - café - dịch vụ và “văn hóa khu phố” đặc trưng - cần thời gian để hình thành tự nhiên. Đây là “tài sản” khó có thể tạo ra trong ngắn hạn bằng nguồn lực tài chính đơn thuần.

Khi cư dân chuyển vào một khu đô thị đã có hệ sinh thái vận hành, họ tiếp cận ngay với chất lượng sống thực tế. Đây cũng là một lợi thế đáng kể của các township đã hiện hữu trên trục Nguyễn Hữu Thọ tại Nam Sài Gòn.

Ảnh phối cảnh dự án

Lavila Township - khu đô thị quy mô 60ha trên trục Nguyễn Hữu Thọ - là một ví dụ tiêu biểu. Dự án tạo lợi thế ở khả năng “được kiểm chứng”. Sau ba thập kỷ phát triển bất động sản tại Nam Sài Gòn, Kiến Á Group đã bàn giao sổ hồng cho cư dân ở nhiều phân khu thấp tầng thuộc Lavila Township, cũng như các dự án khác như Citiesto, Citisoho... Những gì hiện hữu hôm nay không còn là lời hứa của một dự án, mà là kết quả đã được minh chứng bằng cộng đồng cư dân, hạ tầng vận hành và pháp lý được triển khai theo từng giai đoạn. Trong bối cảnh quỹ đất đô thị quy mô lớn tại khu Nam TP.HCM ngày càng hạn chế, một township 60ha đã thành hình, trở thành tài sản khan hiếm, khó có thể tái tạo trong tương lai gần.

Ảnh phối cảnh dự án

Cộng hưởng cùng phân khu cao tầng đầu tiên

Tiếp nối hành trình phát triển khu đô thị, năm 2026 đánh dấu sự ra mắt của Arcadia at Lavila – phân khu cao tầng đầu tiên thuộc Lavila Township, được phát triển bởi liên doanh Groupe PierreVal (Pháp) và Kiến Á Group (Việt Nam).

Điểm khác biệt của French Touch từ Groupe PierreVal không nằm ở hình thức trang trí mà ở tinh thần sống Pháp - nơi không gian công cộng được coi như phần mở rộng của ngôi nhà. Tại Arcadia at Lavila, các khoảng sân trong, hành lang sinh hoạt và khu vực cộng đồng được tổ chức để khuyến khích cư dân gặp gỡ, giao lưu một cách tự nhiên - tinh thần “art de vivre” đậm đặc của các đô thị Paris hay Lyon.

Ảnh phối cảnh dự án

Xu hướng lựa chọn của thế hệ mới

Với người mua bất động sản thế hệ mới - đặc biệt là gia đình tri thức trẻ và nhà đầu tư dài hạn - các khu đô thị có hệ sinh thái đã vận hành đang trở thành lựa chọn được ưu tiên. Đối với nhóm người mua này, yếu tố quyết định thường không phải danh sách tiện ích được quảng cáo, mà là câu trả lời cho câu hỏi “ai bàn giao - đã bàn giao đúng hẹn chưa?”.

Arcadia at Lavila quy hoạch hơn 900 sản phẩm (căn hộ, shophouse, officetel) cùng khối đế thương mại, phát triển trên nền Lavila Township 60ha đã hiện hữu. Dự án theo chuẩn châu Âu, kết hợp quy hoạch của Groupe PierreVal với kinh nghiệm phát triển đô thị của Kiến Á, hướng đến cộng đồng cư dân đa dạng với không gian sống, thương mại, cảnh quan và tiện ích kết nối hài hòa - theo hệ giá trị 6A+ và phong cách "La Belle Vie". Dự án Arcadia at Lavila cam kết bàn giao đồng bộ, chú trọng chất lượng vật liệu, công năng sử dụng và trải nghiệm sống lâu dài; lộ trình triển khai minh bạch, hoàn thiện từng hạng mục theo kế hoạch - phù hợp cả nhu cầu an cư lẫn đầu tư dài hạn trong giai đoạn phát triển mới của Nam Sài Gòn.

Lavila Township - Nguyễn Hữu Thọ, Nam Sài Gòn

Nhà phát triển: Liên doanh Groupe PierreVal (Pháp) và Kiến Á Group (Việt Nam)

Thành phần: 2 Tháp, hơn 900 sản phẩm bao gồm căn hộ, shophouse, officetel và khối đế thương mại. Thành lập năm 1993, Groupe PierreVal là một trong Top 20 nhà phát triển bất động sản hàng đầu tại Pháp với hơn 50.000 sản phẩm đã phát triển. Hiện diện tại Việt Nam từ năm 2022, PierreVal theo đuổi triết lý "Creating Tomorrow with Purpose" - kiến tạo tương lai với mục đích rõ ràng, kết hợp tư duy quy hoạch châu Âu, chuẩn mực phát triển dài hạn và cam kết bền vững nhằm kiến tạo những cộng đồng sống chất lượng tại Việt Nam. Thành lập năm 1994, Kiến Á Group là doanh nghiệp đa ngành với trọng tâm bất động sản, giáo dục và xây dựng - dịch vụ, theo đuổi triết lý phát triển bền vững lấy con người làm trung tâm. Với năng lực phát triển toàn diện, Kiến Á Group kiến tạo những dự án và cộng đồng sống bền vững cho nhiều thế hệ.

(Nguồn: Groupe PierreVal & Kiến Á Group)