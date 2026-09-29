Thành tích của Đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 20: 

HCV (2): Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên (Karate, kata đồng đội nữ); Nguyễn Thị Khánh Ly, Nguyễn Thị Thu Trang, Lê Thị Hồng Liên (cầu mây, đôi nữ).

HCB (1): Đinh Văn Tâm (wushu, tán thủ 56 kg nam).

HCĐ (16): Bùi Ngọc Nhi, Nguyễn Thị Diệu Ly, Teqball (đôi nam nữ; Nguyễn Hoàng Minh Tân, Trần Gia Nghi); bắn súng (10m súng ngắn đồng đội nữ; Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang và Bùi Thúy Thu Thủy); Dương Thúy Vi (wushu, kiếm thuật + thương thuật); Nguyễn Thị Thu Thủy (wushu, tán thủ 60kg nữ); Hứa Văn Đoàn (wushu, tán thủ 60kg nam); Nguyễn Khắc Kiên (wushu, tán thủ 65kg nam), Phạm Thị Ngọc Anh, Lê Thị Hiền, Hà Thị Vui và Dư Thị Bông (rowling), Trần Thị Tú Uyên, Phạm Thị Bích Ngọc (rowling), Naraka: Bladepoint (Esports), Đinh Thị Hảo và Phạm Thị Huệ (rowling), Trần Dương Nghĩa, Thái Bảo Toàn, Hoàng Văn Đạt, Nguyễn Phú (rowling); Nguyễn Thị Ngọc, Quách Thị Lan, Tạ Ngọc Tưởng và Lê Ngọc Phúc (điền kinh, chạy 4x400m hỗn hợp), Nguyễn Thị Hương, Diệp Thị Hương (canoeing, Kayak đôi nữ 500m); Cầu mây (regu 3 nam).

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29/09/2026 | 19:23

Điền kinh

Ở chung kết nội dung chạy tiếp sức 4x400m nam, Tạ Ngọc Tưởng là người chạy đầu tiên, đến Vũ Ngọc Khánh không may bị rơi gậy nên đội của Việt Nam bị tụt lại khiến hai người đồng đội Lê Ngọc Phúc và Trần Đình Sơn không thể bám đuổi các đối thủ. Đội của Việt Nam về đích cuối cùng với thời gian 3 phút 35 giây 71. Chủ nhà Nhật Bản giành HCV, Qatar có HCB, trong khi HCĐ thuộc về Ấn độ.

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Thu gọn
29/09/2026 | 19:15

Điền kinh

Tổ chạy tiếp sức 4x400m nữ của Việt Nam gồm Quách Thị Lan, Hoàng Thị Minh Hạnh, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Ngọc và Hà Thị Thuý Hằng (dự bị) hoàn thi phần chung kết khi xếp thứ 5 với thành tích 3 phút 32 giây 28.

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29/09/2026 | 18:51

Điền kinh

Thần đồng điền kinh Thái Lan Puripol Boonson góp công lớn giúp đoàn thể thao xứ Chùa vàng giành tấm HCB ở nội dung tiếp sức 4x100m hỗn hợp nam - nữ. HCV thuộc về đội chạy của Trung Quốc, với cú nước rút ngoạn mục của chân chạy 17 tuổi Chen Yujie. Trong khi Ấn độ giành HCĐ.

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29/09/2026 | 18:42

Điền kinh

Dương Thị Thảo không thành công ở cả ba lần nhảy mức 1,84m. Đại diện của Việt Nam dừng bước ở nội dung nhảy cao, cô đạt thành tích tốt nhất năm ở múc 1,80m. Hiện chỉ còn 5 VĐV tiếp tục chinh phục các mức xà cao hơn để cạnh tranh tấm HCV nhảy cao nữ ASIAD 20.

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29/09/2026 | 18:02

Điền kinh

Dương Thị Thảo đã chinh phục thành công mức xà 1,80m, đây là thành tích cá nhân tốt nhất của Thảo. Cùng đại diện Việt Nam có 8 VĐV khác thành công ở mức xà này. 7 VĐV còn lại đã dừng bước khi thất bại ở cả 3 lần ở mức 1,80m.

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Ảnh: Tam Ninh
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29/09/2026 | 17:28

Điền kinh

VĐV Dương Thị Thảo đang thi chung kết nhảy cao nữ, cô bỏ qua mức xà 1,65m. Đại diện Việt Nam thực hiện mức khởi điểm 1,70m, tiếp đến 1,75m đều thực hiện thành công ngay ở lần nhảy đầu tiên. Ngoài Dương Thị Thảo, có 9 VĐV khác cũng chinh phục được mức xà 1,75m. Mức xà đăng ký tiếp theo là 1,80m.

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VĐV nhảy cao Dương Thị Thảo - Ảnh: Tam Ninh
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29/09/2026 | 15:10

Esports

PUBG Mobile Việt Nam hụt HCĐ
 
Đội tuyển PUBG Mobile Việt Nam khép lại ASIAD 2026 với vị trí thứ 4 nội dung đồng đội, đạt 95 điểm, bằng Indonesia nhưng xếp trên nhờ chỉ số phụ. Dù có 2 lần giành WWCD, Việt Nam lỡ huy chương khi Pakistan giành HCĐ với 100 điểm. Thái Lan vô địch với 128 điểm, còn Trung Quốc nhận HCB. Ở nội dung này, các đội thi đấu 12 trận và tính điểm dựa trên số mạng hạ gục cùng thứ hạng sinh tồn.

Thu gọn
29/09/2026 | 12:19

12h20

https://vms-files.vietnamnet.vn/vps_images_publish/000001/000003/2026/9/29/hcv-cau-may-3-nam-1468.jpg
https://vms-files.vietnamnet.vn/vps_images_publish/000001/000003/2026/9/29/hcv-cau-may-3-nam-1-1469.jpg
ĐT cầu mây nam Việt Nam nhận HCĐ nội dung regu 3 nam - Ảnh: Tam Ninh
Thu gọn
29/09/2026 | 12:01

Esports

Đội tuyển Liên minh Huyền thoại (League of Legends) Việt Nam sau khi đánh bại Saudi Arabia với tỷ số 1-0 tiếp tục duy trì phong độ để giành chiến thắng thuyết phục 1-0 trước đối thủ Malaysia.

Thu gọn
29/09/2026 | 11:32

11h30

Bảng tổng sắp huy chương asiad 20.jpg
Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 tính đến 11h30 ngày 29/9
Thu gọn
29/09/2026 | 10:50

10h50

Tấm HCV nội dung đôi nữ môn cầu mây tại ASIAD 20 không chỉ mang ý nghĩa lịch sử với thể thao Việt Nam mà còn giúp các tuyển thủ nhận được nhiều chế độ đãi ngộ đặc biệt.

Theo quy định tại Nghị định 349/2025/NĐ-CP, mỗi VĐV giành HCV ASIAD được thưởng 280 triệu đồng, đồng thời hưởng chế độ đãi ngộ đặc thù 20 triệu đồng/người/tháng từ thời điểm đạt thành tích đến kỳ ASIAD tiếp theo. Nếu tính theo chu kỳ khoảng 48 tháng, mỗi VĐV có thể nhận tổng cộng khoảng 1,24 tỷ đồng từ hai chính sách này.

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Ảnh: Tam Ninh

Với ba thành viên đội cầu mây nữ Việt Nam giành HCV, tổng giá trị dự kiến có thể lên tới khoảng 3,72 tỷ đồng, chưa bao gồm khoản thưởng nóng 200 triệu đồng từ Đoàn Thể thao Việt Nam cùng các phần thưởng khác.

Riêng hai VĐV thuộc biên chế Hà Nội là Nguyễn Thị Thu Trang và Nguyễn Thị Khánh Ly còn được hưởng thêm chính sách của địa phương. Theo đó, mỗi VĐV có thể nhận thêm 140 triệu đồng tiền thưởng HCV ASIAD và chế độ đãi ngộ đặc thù của Thủ đô dành cho VĐV thành tích cao. Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho nỗ lực và đóng góp của các cô gái cầu mây Việt Nam.

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Từ trái sang: Hồng Liên, Thu Trang và Khánh Ly trên bục nhận HCV cầu mây Asiad 20 - Ảnh: Tam Ninh
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Các học trò của HLV Trần Thị Vui tái lập kỳ tích tại Asiad sau 20 năm - Ảnh: Tam Ninh
Thu gọn
29/09/2026 | 10:10

Esports

ĐT Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam thắng Saudi Arabia 1-0 ở trận ra quân ASIAD 20, tạo đà thuận lợi trước hai trận gặp Malaysia và UAE.

Thu gọn
29/09/2026 | 10:06

Bóng chuyền

Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam giành chiến thắng với tỷ số 3-1 (25-20, 25-20, 23-25 và 25-20) trước Hong Kong (Trung Quốc) ở trận đấu cuối cùng vòng bảng. Ngọc Thuân và các đồng đội sẽ bước vào thi đấu ở vòng phân hạng 9-16.

Thu gọn
29/09/2026 | 09:50

Kurash

Hai võ sĩ Kurash Việt Nam dừng bước tại vòng 1/16 hạng trên 87kg nữ ASIAD 20. Dương Thanh Thanh thua Shegenova Arailym (Kazakhstan) 0-5, còn Trần Thị Thanh Thủy thất bại 0-10 trước Kim Minyoung (Hàn Quốc).

Thu gọn
29/09/2026 | 07:56

Việt Nam giành HCV thứ 2 tại ASIAD 20

Sau khi Khánh Ly móc cầu đem về điểm số thứ 14, Thu Trang phát cầu ghi điểm trực tiếp đem về gold-point để giành chiến thắng áp đảo 15-4 trong set hai, qua đó đem về tấm HCV đầu tiên của ĐT cầu mây Việt Nam. Đây cũng là tấm HCV thứ hai của đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 20.

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Ảnh: Tam Ninh

Hai HLV Trần Thị Vui, Hoàng Thị Thái Xuân và các học trò ôm nhau vỡ oà cảm xúc. Khánh Ly thậm chí còn bật khóc vì vui sướng khi giành tấm HCV lịch sử tại Asiad cho cá nhân mình cùng người đồng đội Thu Trang và Lê Thị Hồng Liên (người dự bị).

Ngay sau khi trận đấu kết thúc trận chung kết, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Lâm Thị Phương Thanh gửi lời chúc mừng tới toàn đội. Bộ trưởng cho biết, bà rất vui mừng trước thành tích của các cô gái cầu mây.

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Lãnh đạo Đoàn thể thao Việt Nam thưởng nóng các VĐV vừa giành HCV - Ảnh: Tam Ninh

Bộ trưởng chỉ đạo Đoàn thể thao Việt Nam thưởng nóng ngay cho các VĐV đội tuyển cầu mây và các đội tuyển còn chưa thi đấu tiếp tục nỗ lực, giữ vững tinh thần thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo của Tổ quốc. 

Video các tuyển thủ nữ cầu mây Việt Nam chia sẻ sau khi giành HCV (nguồn: Tam Ninh)

Thu gọn
29/09/2026 | 07:52

Cầu mây

Thu Trang có pha phòng ngự bằng chân đem về điểm số thứ 9. Philippines xin challenge nhưng không thành công khi hình ảnh trọng tài cho thấy chân của Thu Trang không đưa qua lưới đối phương. Việt Nam tạo khoảng cách lên tới 7 điểm.

Thu gọn
29/09/2026 | 07:47

Cầu mây

Thu Trang có pha phòng thủ cực tốt tạo cơ hội để đồng đội Khánh Ly tung người móc cầu đẹp mắt khiến đối thủ không thể đỡ được cầu. ĐT Việt Nam dẫn trước 4-1 trong set hai. Đối thủ Philippines lập tức xin thay người nhằm cứu vãn tình thế.

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Đội trưởng Thu Trang trong một pha đỡ cầu - Ảnh: Tam Ninh
Thu gọn
29/09/2026 | 07:41

Cầu mây

Việt Nam thắng set một 15-8

Sau khi Thu Trang phát cầu chạm lưới rồi rơi xuống sân Philippines, đem về điểm may mắn. Với 6 cơ hội giành set-point, Khánh Ly sớm kết thúc set một bằng pha móc cầu đẹp mắt khiến đối thủ không thể làm gì.

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Ảnh chụp màn hình
Thu gọn
29/09/2026 | 07:34

Cầu mây

Pha phòng thủ trên lưới bất thành của Khánh Ly, Philippines có điểm số thứ 6 tuy nhiên ĐT Việt Nam vẫn đang dẫn trước 4 điểm. Ban huấn luyện Philippines sau đó xin time-out để bác sĩ chăm sóc cho VĐV bị đau.

Thu gọn
29/09/2026 | 07:28

Cầu mây

Thu Trang phát cầu khó chịu khiến đối thủ Philippines đỡ bước một hỏng ăn. ĐT Việt Nam dẫn trước 6-3. Sau đó đến lượt Khánh Ly bật santo móc bóng đẹp mắt trên lưới đem về điểm số thứ 8.

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Một pha móc cầu đẹp mắt của Khánh Ly - Ảnh: Tam Ninh
Thu gọn
29/09/2026 | 07:23

Cầu mây

Trận chung kết nội dung đơn nữ chính thức được bắt đầu, Philippines phát cầu trước và ngay lập tức ĐT Việt Nam có được điểm số đầu tiên với pha bật móc cầu đẹp mắt của Thu Trang.

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Nhóm VĐV cầu mây Việt Nam đến nhà thi đấu cổ vũ cho các đồng nghiệp - Ảnh: Tam Ninh
Thu gọn
29/09/2026 | 07:05

Cầu mây

ĐT cầu mây Việt Nam chuẩn bị tranh tài ở chung kết nội dung đôi nữ, gặp đối thủ Philippines. Cặp VĐV Nguyễn Thị Thu Trang và Nguyễn Thị Khánh Ly được HLV Trần Thị Vui lựa chọn, trong khi Lê Thị Hồng Liên là người dự bị cho hai đồng đội.

Giống như ở bán kết, các VĐV của Việt Nam tiếp tục mặc áo trắng quần đen ở trận chung kết, trong khi cặp đôi của Philippines mặc trang phục màu xanh.

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Ảnh: Tam Ninh
Thu gọn
29/09/2026 | 06:07

Lịch thi đấu ASIAD 2026 đoàn Việt Nam hôm nay 29/9

Ngày thi đấu 29/9 hứa hẹn là một trong những ngày quan trọng của đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 20, khi nhiều VĐV bước vào các nội dung quyết định với mục tiêu tranh chấp huy chương. Theo lịch thi đấu, đoàn Việt Nam góp mặt ở nhiều môn như bóng chuyền, bắn cung, cầu mây, bắn súng, điền kinh, kurash và thể thao điện tử.

Tâm điểm chú ý là môn cầu mây, đội tuyển nữ Việt Nam bước vào trận chung kết nội dung đôi nữ gặp Philippines lúc 7h00 (giờ Việt Nam), mang theo kỳ vọng giành huy chương vàng để "giải hạn" cho đoàn thể thao Việt Nam.

Trong khi đó, lúc 8h00 là trận đấu của đội tuyển bóng chuyền trong nhà nam gặp Hong Kong (Trung Quốc) ở vòng bảng. Sau hai thất bại trước Ấn Độ và Qatar, đây là cơ hội cho tay đập Việt Nam tìm kiếm chiến thắng danh dự trước khi khép lại hành trình tại ASIAD 20.

Trong khi đó, điền kinh tiếp tục là điểm sáng với hai trận chung kết tiếp sức 4x400m nam và nữ lúc 19h05, 19h17 cùng sự góp mặt của nhiều VĐV chủ lực.

Ngoài ra, bắn súng với bộ ba Phạm Quang Huy, Lại Công Minh, Nguyễn Đình Thành ở nội dung 25m súng ngắn bắn nhanh nam, cùng các nội dung bắn cung, kurash và esports cũng được kỳ vọng tạo thêm dấu ấn.

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