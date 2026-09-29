Tấm HCV nội dung đôi nữ môn cầu mây tại ASIAD 20 không chỉ mang ý nghĩa lịch sử với thể thao Việt Nam mà còn giúp các tuyển thủ nhận được nhiều chế độ đãi ngộ đặc biệt.

Theo quy định tại Nghị định 349/2025/NĐ-CP, mỗi VĐV giành HCV ASIAD được thưởng 280 triệu đồng, đồng thời hưởng chế độ đãi ngộ đặc thù 20 triệu đồng/người/tháng từ thời điểm đạt thành tích đến kỳ ASIAD tiếp theo. Nếu tính theo chu kỳ khoảng 48 tháng, mỗi VĐV có thể nhận tổng cộng khoảng 1,24 tỷ đồng từ hai chính sách này.

Ảnh: Tam Ninh

Với ba thành viên đội cầu mây nữ Việt Nam giành HCV, tổng giá trị dự kiến có thể lên tới khoảng 3,72 tỷ đồng, chưa bao gồm khoản thưởng nóng 200 triệu đồng từ Đoàn Thể thao Việt Nam cùng các phần thưởng khác.

Riêng hai VĐV thuộc biên chế Hà Nội là Nguyễn Thị Thu Trang và Nguyễn Thị Khánh Ly còn được hưởng thêm chính sách của địa phương. Theo đó, mỗi VĐV có thể nhận thêm 140 triệu đồng tiền thưởng HCV ASIAD và chế độ đãi ngộ đặc thù của Thủ đô dành cho VĐV thành tích cao. Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho nỗ lực và đóng góp của các cô gái cầu mây Việt Nam.

Từ trái sang: Hồng Liên, Thu Trang và Khánh Ly trên bục nhận HCV cầu mây Asiad 20 - Ảnh: Tam Ninh