ĐT bóng chuyền nam Việt Nam không thể gây bất ngờ khi nhận thất bại 0-3 trước Qatar ở lượt trận thứ hai bảng C. Kết quả này khiến thầy trò HLV Federico Rampazzo không còn cơ hội giành vé vào vòng tứ kết, dù vẫn còn trận đấu cuối cùng gặp Hong Kong (Trung Quốc).

ĐT bóng chuyền nam Việt Nam không thể gây bất ngờ trước Qatar - Ảnh: Vietcontent

Bước vào trận đấu với quyết tâm tìm kiếm chiến thắng sau thất bại trước Ấn Độ, các tay đập Việt Nam thi đấu đầy nỗ lực và tạo ra thế trận giằng co trước Qatar. Tuy nhiên, ở những thời điểm quyết định, đội bóng Tây Á cho thấy sự ổn định hơn để giành chiến thắng set đầu với tỷ số 25-23.

Sang set hai, Việt Nam tiếp tục bám đuổi quyết liệt, thậm chí có thời điểm tạo ra lợi thế, nhưng Qatar vẫn thể hiện bản lĩnh khi thắng nghẹt thở 28-26. Đến set ba, đội tuyển Qatar duy trì sức ép và khép lại trận đấu với chiến thắng 25-19.

Thất bại thứ hai liên tiếp khiến tuyển bóng chuyền nam Việt Nam chính thức hết hy vọng vào tứ kết ASIAD 20. Trận gặp Hong Kong (Trung Quốc) vào ngày mai sẽ là cơ hội để các học trò của HLV Federico Rampazzo tìm kiếm kết quả tích cực, để cải thiện thiện thứ hạng.