ĐT bóng chuyền nam Việt Nam không thể gây bất ngờ khi nhận thất bại 0-3 trước Qatar ở lượt trận thứ hai bảng C. Kết quả này khiến thầy trò HLV Federico Rampazzo không còn cơ hội giành vé vào vòng tứ kết, dù vẫn còn trận đấu cuối cùng gặp Hong Kong (Trung Quốc).
Bước vào trận đấu với quyết tâm tìm kiếm chiến thắng sau thất bại trước Ấn Độ, các tay đập Việt Nam thi đấu đầy nỗ lực và tạo ra thế trận giằng co trước Qatar. Tuy nhiên, ở những thời điểm quyết định, đội bóng Tây Á cho thấy sự ổn định hơn để giành chiến thắng set đầu với tỷ số 25-23.
Sang set hai, Việt Nam tiếp tục bám đuổi quyết liệt, thậm chí có thời điểm tạo ra lợi thế, nhưng Qatar vẫn thể hiện bản lĩnh khi thắng nghẹt thở 28-26. Đến set ba, đội tuyển Qatar duy trì sức ép và khép lại trận đấu với chiến thắng 25-19.
Thất bại thứ hai liên tiếp khiến tuyển bóng chuyền nam Việt Nam chính thức hết hy vọng vào tứ kết ASIAD 20. Trận gặp Hong Kong (Trung Quốc) vào ngày mai sẽ là cơ hội để các học trò của HLV Federico Rampazzo tìm kiếm kết quả tích cực, để cải thiện thiện thứ hạng.
|SET 1
|SET 2
|SET 3
|SET 4
|SET 5
|Việt Nam
|23
|26
|19
|Qatar
|25
|28
|25
19-25
Dù thi đấu đầy kiên cường nhưng các cầu thủ Việt Nam vẫn không thể lật ngược tình thế trong set 3. Thua trận 0-3, ĐT Việt Nam hết cơ hội giành vé vào tứ kết, ngày mai chúng ta sẽ đối đầu Hong Kong (Trung Quốc) ở trận đấu cuối cùng vòng bảng.
16-19
Qatar xin hội ý chiến thuật sau khi để ĐT Việt Nam thu hẹp khoảng cách xuống còn 3 điểm.
12-17
ĐT Việt Nam xin hội ý chiến thuật sau khi đối thủ tạo cách biệt lên tới 5 điểm. Thể lực sa sút khiến cho ĐT Việt Nam không còn duy trì được sự hưng phấn trong set 3.
9-14
ĐT Việt Nam cắt được mạch lên điểm của đối thủ nhờ pha phát bóng lỗi của cầu thủ Qatar. Sau đó Minh Đức đập bóng ra ngoài ở vị trí số 4.
8-12
HLV Federico Rampazzo buộc phải xin hội ý chiến thuật khi liên tục để đối thủ ghi điểm bằng những pha bỏ nhỏ.
6-7
Dương Văn Tiên đánh bóng trúng vào người đối Qatar đi ra ngoài sân, tiếc rằng sau đó Tăng Ngọc Hiếu lại phát bóng lỗi.
SET 3: 2-3
Đối thủ Qatar phát bóng lỗi, ĐT Việt Nam có điểm số thứ 2.
26-28
Đáng tiếc là pha đập bóng ở vị trí số 4 của cầu thủ Việt Nam không qua được hàng chắn có chiều cao hơn 2m của Qatar. Đội bóng Tây Á có set point để khép lại set đấu, tạm dẫn trước 2-0.
24-24
ĐT Việt Nam có set-point đáng tiếc Tăng Ngọc Hiểu mắc lỗi chạm lưới trong nỗ lực cứu bóng.
21-20
Đinh Văn Duy đập bóng uy lực ở vị trí số 2 chạm hàng chắn ra ngoài, đưa ĐT Việt Nam vượt lên.
20-20
Qatar ghi liền mạch 3 điểm để thu hẹp khoảng cách với ĐT Việt Nam xuống chỉ còn 1 điểm, sau đó lỗi của Thế Khải khi đập bóng không qua lưới, tỷ số hòa 20-20.
20-16
Hàng chắn của ĐT Việt Nam block thành công đối thủ vốn có chiều cao vượt trội, đem về điểm số thứ 20.
18-16
Đáng tiếc Đinh Văn Duy phát bóng ra ngoài sân, Qatar thu hẹp khoảng cách xuống còn 2 điểm.
16-13
ĐT Việt Nam duy trì khoảng cách 3 điểm nhiều hơn Qatar, đội bóng Tây Á buộc phải xin hội ý chiến thuật 30 giây.
13-10
Trương Thế Khải đập bóng uy lực khiến đối thủ Qatar không thể phòng thủ ở hàng sau. Sau đó Pape đánh bóng ra ngoài, Qatar buộc phải xin hội ý chiến thuật khi để ĐT Việt Nam dẫn trước 3 điểm.
8-7
Đinh Văn Duy bám chắn tốt, block thành công đối thủ có chiều cao vượt trội. Sau đó VĐV 14 tuổi Mubarak đập bóng ra ngoài sân, ĐT Việt Nam vượt lên dẫn 8-7.
3-5
Ngay sau khi Qatar đập bóng cắm sàn ghi điểm, Ngọc Thuân đáp trả cũng phải cú mash uy lực khiến đối thủ bó tay.
SET 2: 2-3
Tình huống Ngọc Thuân bỏ nhỏ bất ngờ khiến đối thủ chắn bóng ra ngòai sân.
23-25
Quãng thời gian cuối set 1 diễn ra dầy hấp dẫn khi đôi bên giành giật nhau từng điểm số. Qatar xin challenge và họ thành công có set-point khi hàng chắn của Việt Nam khẽ chạm bóng trước khi bay ra ngoài sân.
21-21
Qatar lại xin hội ý chiến thuật lần cuối trong set một, tuy nhiên họ tiếp tục đánh lỗi để Việt Nam san bằng điểm số 21-21.
18-21
Ban huấn luyện ĐT Qatar xin hội ý chiến thuật sau khi để Việt Nam thu hẹp khoảng cách xuống còn 3 điểm.
15-20
Qatar tiếp tục phát huy chiều cao vượt trội khi liên tục block thành công. Sau đó Tăng Ngọc Hiếu với hai cú đập liên tiếp đem về điểm số thứ 15.
12-16
Sau hai tình huống tấn công liên tiếp ở vị trí số 2, Đinh Văn Phương đã đem về điẻm số thứ 12 cho ĐT Việt Nam.
10-13
Trọng tài bắt lỗi của các cầu thủ Qatar, ĐT Việt Nam có điểm số thứ 10.
8-9
Đinh Văn Phương đập bóng chính xác ở vị trí số 2, tiếc rằng sau đó Tăng Ngọc Hiếu lại kết thúc vội đưa bóng ra ngoài khi đối thủ đỡ bước một lỗi.
3-5
Chiều cao vượt trội giúp ĐT Qatar phát huy tốt trong những pha chắn bóng trên lưới. Ngọc Thuân vừa đem về điểm ace với pha giao bóng uy lực.
SET 1: 1-3
Duy Tuyến là người mang về điểm số đầu tiên dành cho ĐT Việt Nam, tiếc rằng sau đó anh lại phát bóng ra ngoài sân.
14h00
Trận đấu bắt đầu, ĐT Việt Nam phát bóng trước và Qatar có điểm số đầu tiên nhờ pha đánh bóng bạt chắn thành công.
13h55
Trận đấu chuẩn bị được bắt đầu.
13h40
VĐV hai đội tuyển Việt Nam và Qatar đã ra sân khởi động trước trận đấu.
13h15
Sau thất bại trước Ấn Độ trong trận ra quân, ĐT bóng chuyền nam Việt Nam sẽ bước vào cuộc đối đầu với Qatar tại bảng C ASIAD 20 với quyết tâm giành kết quả tích cực. Đây được xem là trận đấu quan trọng để thầy trò HLV Federico Rampazzo cải thiện vị trí và nuôi hy vọng tiến sâu.
Qatar là đối thủ không dễ chơi khi sở hữu thể hình tốt, khả năng tấn công mạnh ở hai biên cùng lối chơi giàu sức mạnh. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn có những điểm sáng khi sở hữu khả năng phòng thủ linh hoạt, tốc độ trong các pha phối hợp và sự cơ động của các chủ công.
Để tạo bất ngờ trước Qatar, ĐV Việt Nam cần hạn chế tối đa những sai sót trong khâu phát bóng, cải thiện hiệu quả tấn công và duy trì sự tập trung ở những thời điểm quyết định. Một chiến thắng sẽ giúp các tay đập Việt Nam lấy lại sự tự tin trước trận đấu cuối vòng bảng gặp Hong Kong (Trung Quốc).
Cuộc đối đầu với Qatar hứa hẹn là thử thách lớn, nhưng cũng là cơ hội để bóng chuyền nam Việt Nam khẳng định sự tiến bộ tại sân chơi Á vận hội.