Tính đến hết ngày 28/9 tại Asiad 2026, đoàn TTVN chỉ giành được 1 HCV ở môn karate nội dung biểu diễn, ngoài ra là 1 HCB và 17 HCĐ.

Bước sang ngày thi đấu chính thức thứ 10 của Đại hội, đoàn TTVN có hy vọng giành HCV ở hai môn cầu mây và điền kinh. Ở môn cầu mây, tuyển cầu mây nữ Việt Nam (nội dung đôi nữ) thi đấu áp đảo, giành chiến thắng 15-6, 15-13 trước Hàn Quốc, vào chung kết tranh HCV Asiad với Philippines - đội thắng Lào 2-0 trong cặp bán kết còn lại.

Cầu mây có thể mang về tấm HCV thứ 2 cho đoàn TTVN. Ảnh: Tam Ninh

Từng giành HCV thế giới, nếu thi đấu đúng sức, cầu mây có thể mang về tấm HCV thứ 2 cho đoàn TTVN sau nhiều ngày mong mỏi.

Trong khi đó, vào lúc 19h05, Nguyễn Thị Ngọc, Hoàng Thị Minh Hạnh, Nguyễn Thị Hằng, Quách Thị Lan, Lê Thị Tuyết Mai sẽ tranh tài ở nội dung 4x400m tiếp sức. Đây là nội dung mà các cô gái Việt Nam vừa giành HCV châu Á, vì thế có thể làm nên chuyện tại Asiad lần này.

Ở môn bắn súng, Phạm Quang Huy, Lại Công Minh, Nguyễn Đình Thành thi đấu ở nội dung 25m súng ngắn bắn nhanh. Các xạ thủ Việt Nam nếu không thi đấu xuất thần, rất khó đạt thành tích như mong muốn.

Ngoài cầu mây và điền kinh, đoàn TTVN tiếp tục thi đấu ở các môn bóng chuyền nam (trong nhà), bóng chuyền bãi biển (nam), bắn cung, kurash, thể thao điện tử.

Thành tích của đoàn TTVN tại Asiad 20:

HCV (1): Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên (Karate, kata đồng đội nữ).

HCB (1): Đinh Văn Tâm (wushu, tán thủ 56 kg nam).

HCĐ (17): Bùi Ngọc Nhi, Nguyễn Thị Diệu Ly, Teqball (đôi nam nữ; Nguyễn Hoàng Minh Tân, Trần Gia Nghi); bắn súng (10m súng ngắn đồng đội nữ; Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang và Bùi Thúy Thu Thủy); Dương Thúy Vi (wushu, kiếm thuật + thương thuật); Nguyễn Thị Thu Thủy (wushu, tán thủ 60kg nữ); Hứa Văn Đoàn (wushu, tán thủ 60kg nam); Nguyễn Khắc Kiên (wushu, tán thủ 65kg nam), Phạm Thị Ngọc Anh, Lê Thị Hiền, Hà Thị Vui và Dư Thị Bông (rowling), Trần Thị Tú Uyên, Phạm Thị Bích Ngọc (rowling), Naraka: Bladepoint (Esports), Đinh Thị Hảo và Phạm Thị Huệ (rowling), Trần Dương Nghĩa, Thái Bảo Toàn, Hoàng Văn Đạt, Nguyễn Phú (rowling); Nguyễn Thị Ngọc, Quách Thị Lan, Tạ Ngọc Tưởng và Lê Ngọc Phúc (điền kinh, chạy 4x400m hỗn hợp), Nguyễn Thị Hương, Diệp Thị Hương (canoeing, Kayak đôi nữ 500m); Nguyễn Văn Nhận, Ngô Thanh Long, Lương Công Minh (regu nam cầu mây).