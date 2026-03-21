Danh hiệu đã ghi nhận hành trình phát triển bền bỉ, sức lan tỏa rộng khắp và dấu ấn sâu đậm trong nhiều thế hệ người chơi. Danh hiệu này không chỉ tôn vinh một tựa game, mà còn khẳng định giá trị của cả hệ sinh thái từ cộng đồng người chơi, vận động viên chuyên nghiệp đến các giải đấu và hoạt động offline phủ rộng trên toàn quốc.

Audition được vinh danh là “Bộ môn Thể thao điện tử thương hiệu quốc gia”

Đặc biệt, danh hiệu cá nhân “Vận động viên Thể thao điện tử tiêu biểu” đã gọi tên Lê Thị Hoài Phương - gương mặt nổi bật của cộng đồng Audition, với loạt thành tích ấn tượng tại các giải đấu trong nước và đặc biệt là 2 Huy chương Vàng SEA Games 33 ở nội dung đơn nữ và đôi nam nữ. Thành tích này là minh chứng cho những nỗ lực cá nhân, góp phần nâng tầm hình ảnh vận động viên Audition, khẳng định rằng các tuyển thủ của bộ môn hoàn toàn có thể cạnh tranh và tỏa sáng trong bức tranh chung của eSports Việt Nam.

Lê Thị Hoài Phương tỏa sáng với danh hiệu Vận động viên Thể thao điện tử tiêu biểu

Bước ngoặt phong đẳng cấp Kiện tướng

Sự kiện vinh danh năm nay đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình chuyên nghiệp hóa của Audition. Không chỉ dừng lại ở một trò chơi giải trí, Audition khẳng định vị thế trong hệ thống thi đấu chuyên nghiệp với bảng thành tích ấn tượng: 13 vận động viên được phong đẳng cấp Kiện tướng Thể thao điện tử, 6 VĐV quốc gia, 16 VĐV nhận chứng nhận chuyên môn và 2 huấn luyện viên quốc gia đầu tiên được vinh danh.

Phó Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam Lê Thị Hoàng Yến trao bằng trao bằng công nhận Kiện tướng cho các vận động viên Audition

Thành tích này là dấu mốc đáng tự hào cho hành trình nỗ lực và những cống hiến không ngừng, tiếp thêm động lực để các vận động viên tiếp tục chinh phục những mục tiêu phía trước.

Vận động viên & huấn luyện viên Audition được vinh danh, trao bằng khen tại Hall of Fame 2026

Kỳ vọng bứt phá tại GameVerse 2026

Sau thành công rực rỡ tại Hall of Fame - Đại sảnh Vinh quang 2026, cùng những dấu ấn tại SEA Games 33 trước đó, Audition tiếp tục khẳng định vị thế bền bỉ trên hành trình chinh phục những đỉnh cao mới.

Tại GameVerse 2026, Audition tự hào góp mặt với 4 đề cử gồm “Game Vượt Thời Gian”, “Cộng đồng game được yêu thích nhất”, “Bộ môn Thể thao điện tử xuất sắc” và “Đội tuyển Thể thao điện tử xuất sắc”.

Audition góp mặt ấn tượng tại các hạng mục đề cử GameVerse 2026

Không chỉ là một tựa game gắn bó với nhiều thế hệ, Audition liên tục chuyển mình, bắt nhịp xu hướng để chạm tới thế hệ người chơi mới, đồng thời duy trì vị thế bền vững qua nhiều năm. Với những giá trị đã được khẳng định, Audition đang trở thành một trong những ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu “Game Vượt Thời Gian” tại GameVerse 2026.

Bích Đào