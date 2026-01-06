Cậu bé có tên Tarou bắt đầu chơi trò chơi điện tử từ khi mới 3 tuổi và hiện sở hữu hơn 230.000 người theo dõi trên các nền tảng trực tuyến.

Ngày 8/2/2025, Tarou thông báo sẽ không theo học bậc trung học cơ sở sau khi tốt nghiệp tiểu học, thay vào đó tập trung toàn bộ thời gian cho esports.

“Đây là kết quả của quá trình trao đổi kéo dài một năm giữa tôi, gia đình và nhà trường. Tôi muốn xây dựng một lối sống cho phép mình theo đuổi esports một cách nghiêm túc, đồng thời vẫn đảm bảo thời gian cho giấc ngủ, vận động và tự học”, Tarou chia sẻ trên mạng xã hội.

Trong cuộc phỏng vấn gần đây với tạp chí NEWS Post Seven, cha mẹ Tarou cho biết cậu bé bắt đầu chơi game từ năm 3 tuổi và đến năm lớp 2 đã có thể đánh bại một số game thủ chuyên nghiệp.

Game thủ nhí người Nhật, 12 tuổi, dự định nghỉ học tiểu học để theo đuổi esports toàn thời gian, gây tranh cãi trên mạng. Ảnh: X.com

Năm 2020, dưới sự hướng dẫn của một tuyển thủ esports chuyên nghiệp, Tarou lập kênh mạng xã hội riêng, chủ yếu phát sóng nội dung chơi game Fortnite. Kênh này hiện đã thu hút hơn 230.000 người đăng ký theo dõi.

Tarou cho biết mục tiêu lớn nhất của em là được thi đấu tại Fortnite World Cup.

“Những tuyển thủ hàng đầu ở các giải đấu này không ngừng tiến bộ. Nếu muốn bắt kịp hoặc vượt qua họ, việc luyện tập dưới 10 giờ mỗi ngày là không đủ”, Tarou nói.

Cha của Tarou hoàn toàn ủng hộ quyết định của con trai. Ông cho rằng trong khi các vận động viên thể thao truyền thống thường tập luyện khoảng 5 giờ mỗi ngày, thì với esports, thời gian luyện tập có thể lên tới 13-14 giờ/ngày.

“Những người chơi hàng đầu trên máy chủ châu Á thường luyện tập 10-12 giờ mỗi ngày và duy trì cường độ đó suốt 5-6 năm. Nếu vẫn phải đến trường mỗi ngày, sau giờ học con sẽ rất mệt mỏi và khó có thể đảm bảo thời gian cần thiết cho việc tập trung luyện tập”, ông nói.

Người cha cũng bày tỏ sự tin tưởng tuyệt đối vào năng lực của con trai, cho rằng Tarou có khả năng tập trung vượt xa trẻ em cùng trang lứa.

Theo ông, đã có thời điểm Tarou chơi game liên tục 28 giờ gần như không nghỉ. Quá mải mê, cậu thậm chí quên cả việc đi vệ sinh và đã tiểu tiện ra quần.

Gia đình tin rằng Tarou có đủ tiềm năng để vươn tới đỉnh cao của thể thao điện tử chuyên nghiệp.

Tarou bên máy tính. Cậu bắt đầu chơi game từ năm 3 tuổi. Ảnh: 163.com

Hiện Nhật Bản áp dụng chế độ giáo dục bắt buộc kéo dài 9 năm. Thành tích học tập của Tarou không được công bố và cũng chưa rõ cậu có theo hình thức học tại nhà (homeschooling) hay không.

Quyết định bỏ học của Tarou đã làm dấy lên nhiều ý kiến trái chiều trên mạng.

Một người bình luận cho rằng: “Những năm trung học là quãng thời gian vui nhất - được chơi với bạn bè, tham gia câu lạc bộ, tận hưởng các hoạt động của trường. Dành tất cả cho esports có vẻ như là một sự lãng phí”.

Trong khi đó, một ý kiến khác bày tỏ sự ủng hộ: “Tôi cổ vũ bạn. Điều quan trọng nhất là dốc hết sức cho điều mình yêu thích”.

Cùng tranh luận, một cư dân mạng nhận xét: “Tôi hiểu ngay quyết định của gia đình cậu bé. Không phải ai cũng đáng bị chỉ trích vì không đi học theo con đường truyền thống. Thu nhập của cậu ấy trong vài năm qua có thể đã vượt xa những gì nhiều người kiếm được sau cả đời học hành và làm việc theo cách thông thường”.