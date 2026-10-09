Ba công ty xổ số kiến thiết chi hơn 21,7 tỷ đồng tiếp khách đại lý vé số trong giai đoạn 2024-2025. Kiểm toán Nhà nước chỉ ra nhiều chứng từ chưa rõ đối tượng, lịch làm việc; thành phố đã giao rà soát, làm rõ.

Tại buổi họp báo quý III do UBND TP Cần Thơ tổ chức, Chủ tịch UBND thành phố Trương Cảnh Tuyên thông tin về việc xử lý các vấn đề được Kiểm toán Nhà nước chỉ ra tại 3 công ty xổ số kiến thiết, trong đó có khoản chi tiếp khách, in vé số.

Theo ông Tuyên, Kiểm toán Nhà nước đã giao UBND thành phố để chỉ đạo các sở, ngành, cơ quan chức năng để kiểm tra, một số nội dung tại 3 công ty xổ số kiến thiết, như việc chi tiếp khách của Công ty Xổ số kiến thiết Hậu Giang, công tác in vé số của Công ty Xổ số kiến thiết Cần Thơ và một số vấn đề khác.

Số tiền chi tiếp khách đại lý của các công ty xổ số.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ khẳng định, sau khi có kết luận kiểm toán, UBND thành phố đã giao các sở, ngành và cơ quan chức năng rà soát, xác định những nội dung cần kiểm tra, thanh tra để làm rõ.

"Không phải tất cả nội dung đều phải thanh tra lại. Trên cơ sở rà soát, cơ quan chức năng sẽ xác định nội dung nào cần thanh tra, nội dung nào cần kiểm tra. Khi có kết luận cụ thể, thành phố sẽ có giải pháp xử lý trách nhiệm nếu phát hiện vi phạm”, ông Tuyên nói.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết thêm, Thanh tra thành phố đã trình các nội dung liên quan để xem xét, triển khai theo quy định. Sau khi có kết quả xử lý, thành phố sẽ thông tin đến các cơ quan báo chí.

Ba công ty xổ số chi hơn 21,7 tỷ đồng tiếp đại lý

Theo báo cáo kiểm toán, trong giai đoạn 2024-2025, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hậu Giang và Công ty TNHH Nhà nước MTV Xổ số kiến thiết Cần Thơ đã chi tổng cộng hơn 21,7 tỷ đồng để tiếp các đại lý vé số.

Trong đó, Công ty Xổ số kiến thiết Hậu Giang chi hơn 14 tỷ đồng, gồm hơn 7,6 tỷ đồng năm 2024 và hơn 6,3 tỷ đồng năm 2025.

Công ty Xổ số kiến thiết Sóc Trăng chi hơn 5,1 tỷ đồng, gồm hơn 2,5 tỷ đồng năm 2024 và hơn 2,6 tỷ đồng năm 2025. Công ty Xổ số kiến thiết Cần Thơ chi hơn 2,6 tỷ đồng, gồm gần 1,3 tỷ đồng năm 2024 và hơn 1,3 tỷ đồng năm 2025.

Qua kiểm tra chọn mẫu chứng từ thanh toán, Kiểm toán Nhà nước nhận thấy các chứng từ chưa thể hiện rõ lịch làm việc, đối tượng tiếp khách mà chứng từ chỉ ghi chung chung việc tiếp các đại lý khu vực hoặc tại các tỉnh.

Do đó, đối với các khoản chi được kiểm tra chọn mẫu, chứng từ chưa chứng minh được việc tiếp khách phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty.

Bên cạnh đó, quy chế chi tiêu nội bộ của 3 công ty chưa quy định hoặc quy định chưa rõ về đối tượng, điều kiện, trường hợp chi, mức chi và chứng từ thanh toán đối với chi phí tiếp khách.

Từ những hạn chế trên, Kiểm toán Nhà nước kiến nghị tổ chức kiểm tra, rà soát chứng từ chi tiếp đại lý của 3 công ty trong giai đoạn 2024-2025. Trường hợp không xác định được đối tượng tiếp khách có liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc phát hiện chi sai quy định, cơ quan chức năng cần tham mưu UBND TP Cần Thơ xử lý theo quy định pháp luật.

Định mức tiếp khách tại từng công ty

Ngoài nội dung chi tiếp khách, báo cáo kiểm toán còn đề cập đến quy chế chi tiêu nội bộ tại từng công ty xổ số.

Đối với Công ty Xổ số kiến thiết Cần Thơ, quy định về tiếp khách đoàn yêu cầu sau khi nhận công văn của đối tác đến làm việc, Phòng Tổ chức - Hành chính lập đề nghị tiếp đoàn, nêu thành phần, số lượng người tham dự và tổng chi phí dự kiến, trình lãnh đạo công ty phê duyệt trước khi thực hiện.

Với khách lẻ gồm đối tác, khách hàng, đại lý và các sở, ngành, các phòng chuyên môn tổ chức tiếp khách sau khi được lãnh đạo công ty chấp thuận, trên nguyên tắc tiết kiệm.

Công ty TNHH Nhà nước MTV Xổ số kiến thiết Cần Thơ. Ảnh: T.X

Công ty Xổ số kiến thiết Hậu Giang quy định nhiệm vụ tiếp khách, đối ngoại là nhiệm vụ của công ty nhằm củng cố, tăng cường các mối quan hệ, thúc đẩy hoạt động kinh doanh được thuận lợi và không ngừng phát triển.

Quy định của công ty nêu định mức chi tiếp khách phải được phê duyệt, không quá 20 triệu đồng/lần. Trường hợp vượt mức này phải được ban lãnh đạo chấp thuận.

Trong khi đó, tại Công ty Xổ số kiến thiết Sóc Trăng, khi phát sinh chi phí tiếp khách, ban giám đốc và lãnh đạo các phòng phải báo cáo, xin ý kiến chủ tịch công ty trước khi thực hiện.

Chủ tịch công ty có quyền phê duyệt chi phí tiếp khách và điều chỉnh hoặc phân quyền tùy tình hình thực tế. Theo quy định được báo cáo, phó giám đốc được duyệt tối đa 5 triệu đồng/lần, không quá 3 lần/tháng; giám đốc được duyệt tối đa 10 triệu đồng/lần, không quá 3 lần/tháng. Trường hợp chi phí vượt quá hạn mức nêu trên phải được chủ tịch công ty trực tiếp phê duyệt.

Báo cáo cũng ghi nhận các công ty đã có văn bản giải trình, khẳng định đối tượng tiếp khách đúng thành phần, có liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.