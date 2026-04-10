Liên quan đến chuyên đề quản lý, sử dụng nguồn thu xổ số kiến thiết giai đoạn 2022-2024 của tỉnh Kiên Giang (nay là tỉnh An Giang), Kiểm toán Nhà nước kiến nghị UBND tỉnh tổ chức kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân chủ tịch, tổng giám đốc, phó tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kiên Giang trong 5 vấn đề.

Thứ nhất, quyết định trích Quỹ phát triển khoa học và công nghệ (KH&CN) năm 2021 không đúng thẩm quyền (sau khi cơ quan đại diện chủ sở hữu phê duyệt), đồng thời quyết định trích Quỹ phát triển KH&CN năm 2022 và 2023 (chủ tịch công ty quyết định tiếp tục trích từ quý IV/2022) khi chưa được UBND tỉnh (cơ quan đại diện chủ sở hữu) phê duyệt theo quy định.

Lãnh đạo công ty cũng không trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ để UBND tỉnh phê duyệt theo quy định tại Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp năm 2014.

Một mẫu vé số Kiên Giang.

Thứ hai, chi cho người quản lý và người lao động từ quỹ phúc lợi không đúng theo quy định tại khoản 1 và khoản 4 Điều 32 Nghị định số 91/2015 của Chính phủ, với tổng số tiền đã chi trong giai đoạn 2022-2024 hơn 21,5 tỷ đồng.

Thứ ba, không quản lý, theo dõi lượng giấy tồn kho thực tế tại xưởng sản xuất, dẫn đến lượng giấy thừa lớn qua các năm trước khi chuyển về công ty quản lý mua giấy từ năm 2022 (tồn kho tương đương 3.184 ram giấy, đủ để sản xuất 93,5 triệu vé với giá trị khoảng hơn 2,1 tỷ đồng). Trong đó, có Phó Tổng giám đốc Lâm Thành Được (đã nghỉ hưu) và các cá nhân có liên quan đã để xảy ra sai sót trên.

Từ năm 2022-2025, công ty theo dõi kho giấy theo định mức, không theo dõi theo thực tế, dẫn đến thừa giấy in đến kỳ vé 6K5 năm 2025 tương đương 171,36 ram; tính theo giá công ty mua giấy năm 2024, giá trị giấy thừa là 132 triệu đồng.

Thứ tư, hồ sơ giao giấy đợt 1 năm 2022 của Công ty Toàn Lực có 2.176 ram/3.060 ram giấy nhận có CO, CQ và tờ khai hải quan nhập giấy hàng hóa nhập khẩu vào tháng 3/2021 không đúng với hợp đồng đã ký là sản xuất năm 2022.

Thứ năm, không đảm bảo hiệu quả trong quản lý sử dụng vốn đối với tiền gửi ngân hàng và đưa ra biện pháp chấn chỉnh trong thời gian tới.