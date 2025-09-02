Chào mừng và hướng về Kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc Khánh 2/9, hòa chung trong không khí tưng bừng của triệu triệu trái tim người con đất Việt, cùng với Lễ Diễu binh Diễu hành, hàng loạt sự kiện trọng đại đã diễn ra. Đại lễ khánh thành, khởi công 80 dự án tiêu biểu trên cả nước trong chuỗi sự kiện, đặc biệt trở thành mốc quan trọng về sự trưởng thành, vươn lên của kinh tế Việt Nam sau 80 năm độc lập.

Nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo - Phó Chủ tịch HDBank và Chủ tịch VietJet - gương mặt nổi bật của khối Kinh tế tư nhân Việt Nam, phát biểu tại Đại lễ khánh thành, khởi công 80 dự án tiêu biểu trên cả nước chào mừng 80 năm Quốc khánh - nguyện tiếp tục cống hiến, phát huy tinh thần tự cường và khát vọng vươn lên của dân tộc Việt Nam.

Vĩnh Phú