Bà Sinem Erdoğmuş Yavuz - Giám đốc Khu vực Đông Nam Á của Logitech

Ở vị trí mới của mình, bà Sinem Erdoğmuş Yavuz sẽ chịu trách nhiệm quản lý khu vực Đông Nam Á (SEA), bao gồm các nước Việt Nam, Singapore, Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Philippines...

Bà Sinem Erdoğmuş Yavuz có học vị tiến sĩ và bắt đầu sự nghiệp chuyên nghiệp tại Tây Ban Nha vào năm 2002, tại Vestel Iberia, và đã tích lũy nhiều kinh nghiệm quý báu về thị trường quốc tế. Sau đó, bà trở về Thổ Nhĩ Kỳ và gia nhập Coca-Cola İçecek AŞ, phụ trách quan hệ khách hàng và hoạt động thương mại. Tiếp theo, bà làm việc tại British American Tobacco Türkiye trước khi quay lại Coca-Cola với vai trò Giám đốc Kinh doanh khu vực Bahrain và Qatar.

Năm 2013, khi làm việc tại tập đoàn Coca-Cola Bottling, bà được bổ nhiệm làm Giám đốc Tiếp thị Kênh phân phối tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Oman, dẫn dắt các sáng kiến phát triển kênh phân phối chiến lược và thúc đẩy tăng trưởng thị trường. Tiếp đó, bà đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo cấp cao như Giám đốc Khối Bán hàng Khách hàng trọng điểm tại Nestlé Türkiye và Giám đốc Quốc gia - Khối Hàng tiêu dùng tại 3M Türkiye, nơi bà chịu trách nhiệm nâng cao hiệu quả kinh doanh, mở rộng thị trường và xây dựng quan hệ đối tác chiến lược.

Năm 2021, bà Sinem gia nhập Logitech với vai trò Giám đốc Quốc gia tại Thổ Nhĩ Kỳ. Tại đây, bà đã dẫn dắt thành công sự tăng trưởng thị trường, củng cố vị thế thương hiệu của công ty, và tạo ra rất nhiều kết quả đột phá, bất chấp bối cảnh kinh tế đầy thách thức tại khu vực cũng như trên thế giới trong nhiệm kỳ của mình.

Bà Sinem (thứ năm từ trái sang) trong chuyến công tác đến Việt Nam

Từ ngày 1 tháng 4 năm 2026, bà Sinem chính thức chịu trách nhiệm dẫn dắt sự tăng trưởng và hoạt động của công ty tại một trong những thị trường công nghệ năng động nhất thế giới.

(Nguồn: Logitech)