Từ ngày 1/1/2026, QCVN 123:2024/BGTVT có hiệu lực, thiết lập các tiêu chuẩn kỹ thuật đối với ghế an toàn cho trẻ em trên ô tô. Sự thay đổi này cũng đặt ra một câu hỏi thực tế với người tiêu dùng: giữa hàng loạt sản phẩm được giới thiệu trên thị trường, đâu là những thông tin có thể kiểm chứng thay vì chỉ dừng ở lời quảng cáo?

Khi “đạt chuẩn” được chứng minh bằng hồ sơ

Khác với màu sắc, kiểu dáng hay mức độ tiện dụng - những yếu tố phụ huynh có thể trực tiếp quan sát, thì khả năng bảo vệ của một thiết bị an toàn dành cho trẻ em liên quan đến hàng loạt yêu cầu kỹ thuật khó đánh giá bằng mắt thường. Đây cũng là lý do các quy chuẩn và việc thực hiện đầy đủ thủ tục công bố hợp quy trở thành một lớp thông tin quan trọng trên thị trường.

Trong bối cảnh đó, Babyro lựa chọn đưa hồ sơ tiêu chuẩn trở thành một phần trong chiến lược phát triển sản phẩm. Theo hồ sơ từ doanh nghiệp (Công ty TNHH Sản xuất và Phân phối Tech Air), Babyro là một trong những thương hiệu tiên phong chủ động thực hiện thủ tục đăng ký công bố hợp quy cho dòng sản phẩm ghế trẻ em G308 theo chuẩn QCVN 123:2024/BGTVT.

Hồ sơ tự đánh giá của doanh nghiệp được xây dựng dựa trên kết quả thử nghiệm từ Công ty Cổ phần dịch vụ VCT - tổ chức thử nghiệm đã được Cục Đăng kiểm Việt Nam chỉ định tạm thời phục vụ quản lý nhà nước đối với quy chuẩn này. Doanh nghiệp đồng thời sẵn sàng cung cấp mã số hồ sơ liên quan để phục vụ việc đối chiếu, tra cứu thông tin.

Nền tảng phía sau thương hiệu Babyro

Babyro cung cấp các sản phẩm dành cho trẻ em, tập trung vào nhóm thiết bị an toàn sử dụng trên ô tô.

Theo định hướng được thương hiệu công bố, các dòng ghế ô tô trẻ em của Babyro được phát triển trên nền tảng công nghệ và tiêu chuẩn kỹ thuật Đức. Sản phẩm được sản xuất tại hệ thống nhà máy hiện đại, tham chiếu các tiêu chuẩn an toàn quốc tế như ECE R129/i-Size, trước khi được nhập khẩu chính ngạch vào Việt Nam.

Từ hồ sơ kỹ thuật đến phát triển thị trường

Một sản phẩm có tiêu chuẩn vẫn cần vượt qua một bài toán khác: khả năng tiếp cận người dùng.

Babyro hiện phát triển mạng lưới phân phối trên nhiều nhóm kênh khác nhau.

Theo thông tin doanh nghiệp cung cấp, sản phẩm của thương hiệu đã có mặt hoặc được phân phối thông qua các đối tác thuộc nhóm bán lẻ, mẹ và bé, ô tô. Danh sách được Babyro công bố gồm AEON Mall, Big C, Soc&Brothers, Bibo Mart cùng một số đại lý Toyota như Toyota Cần Thơ và Toyota An Giang.

Theo đại diện thương hiệu, việc hiện diện tại nhiều điểm bán không chỉ giải bài toán phân phối mà còn mở thêm không gian để người dùng kiểm tra sản phẩm trước khi quyết định.

Một chiếc ghế, nhiều lớp thông tin cần kiểm tra

Đại diện Babyro chia sẻ, độ tuổi, chiều cao, cân nặng của trẻ; loại xe; vị trí lắp đặt; phương thức cố định và hướng dẫn sử dụng vẫn là những dữ kiện phụ huynh cần xem xét trước khi lựa chọn mua sản phẩm. Theo đó, giá trị của tiêu chuẩn không nằm ở việc thay người tiêu dùng đưa ra quyết định, mà tạo thêm cơ sở để quyết định lựa chọn có căn cứ hơn.

Theo góc độ tiếp cận này, hành trình của Babyro đi từ nền tảng kỹ thuật quốc tế đến việc nỗ lực đáp ứng các tiêu chuẩn tại Việt Nam, bắt nhịp xu hướng đáng chú ý của ngành hàng: sản phẩm dành cho trẻ em đang bước ra khỏi cuộc cạnh tranh bằng lời quảng cáo để bước vào cuộc cạnh tranh bằng dữ liệu, tiêu chuẩn và khả năng chứng minh.

Theo đó thương hiệu nỗ lực khẳng định vị thế trên thị trường bằng khả năng duy trì đồng thời ba yếu tố: sản phẩm đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, thông tin minh bạch và hệ thống phân phối đủ gần để người tiêu dùng trực tiếp kiểm chứng trước khi lựa chọn.

Tìm hiểu thêm thông tin tại Babyro.com.vn

(Nguồn: Công ty TNHH Sản xuất và Phân phối Tech Air)