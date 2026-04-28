Chiều 28/4, phường Từ Sơn tổ chức gặp mặt báo chí, thông tin về công tác chuẩn bị cho Lễ hội Đền Đô năm 2026 với nhiều điểm mới đáng chú ý, hướng tới tổ chức sự kiện quy mô, an toàn và văn minh.

Theo ông Nguyễn Đức Mạnh, Phó Chủ tịch UBND phường, địa phương sẽ siết chặt công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và quản lý trông giữ xe. Các phương án phân luồng giao thông được xây dựng, đồng thời lực lượng công an phối hợp kiểm soát chặt chẽ tình hình tại khu vực lễ hội.

Vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm cũng được rà soát kỹ lưỡng; các hộ kinh doanh phải ký cam kết đảm bảo tiêu chuẩn. Đáng chú ý, một đường dây nóng sẽ được thiết lập để tiếp nhận và xử lý kịp thời phản ánh của người dân, du khách.

Khu di tích Đền Đô – nơi thờ 8 vị vua triều Lý có diện tích hơn 31.000 m² với 21 hạng mục công trình, mang giá trị lịch sử và văn hóa đặc biệt.

Sau gần 40 năm kể từ khi được xây dựng lại (năm 1989), khu di tích đã được đầu tư tu bổ, tôn tạo với 16 hạng mục. Nhiều công trình chính như Phương Đình, Tiền Tế, Hậu cung… đã hoàn thiện, sẵn sàng đón khách. Dự kiến ngày 29/4, địa phương sẽ tổ chức khánh thành giai đoạn 1 dự án tu bổ.

Năm nay, lễ hội có thêm điểm mới là tuyến tàu du lịch “5 cửa ô”, dự kiến hoạt động vào cuối tuần với 2 chuyến mỗi ngày, phục vụ cả khách trong nước và quốc tế. Bên cạnh đó, quy mô lễ hội cũng được mở rộng với các hoạt động như hội chợ, phố đi bộ quanh khu di tích và khu vực trung tâm phường. Công tác truyền thông được đẩy mạnh, trong đó có việc phát tờ gấp giới thiệu lễ hội tới du khách.

Về phần nghi lễ, ban tổ chức sẽ triển khai rước kiệu quy mô lớn với 9 kiệu vua, 1 kiệu Mẫu và 1 Long Đình. Các bộ phận phụ trách an ninh, giao thông, vệ sinh môi trường và dịch vụ đã được phân công rõ ràng, đảm bảo lễ hội diễn ra đồng bộ, hiệu quả.

Theo bà Cao Thị Hồng Liên, Trưởng phòng Văn hóa – Xã hội, năm 2026 phường Từ Sơn sẽ trực tiếp chủ trì tổ chức lễ hội trong bối cảnh triển khai mô hình chính quyền hai cấp. Lễ hội cũng bổ sung không gian trưng bày sách tại Công viên Lý Thái Tổ, góp phần hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc.

Cổng Ngũ Long Môn khắc 5 hình rồng uốn lượn là cổng chính dẫn vào khu nội thành.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh đề nghị địa phương cần công khai minh bạch các thông tin như giá vé, giá trông giữ xe, đồng thời mong muốn báo chí tiếp tục đồng hành, phản ánh kịp thời để lễ hội diễn ra an toàn, văn minh, tạo ấn tượng tốt với du khách trong và ngoài nước.