Ngày 24/2, UBND xã Tiên Du tổ chức gặp mặt các cơ quan thông tấn, báo chí nhằm thông tin về kế hoạch tổ chức Lễ hội truyền thống vùng Lim và công bố đón nhận danh hiệu Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Theo kế hoạch, Lễ hội Lim Xuân Bính Ngọ 2026 sẽ diễn ra trong hai ngày 28/2 và 1/3 (tức ngày 12 và 13 tháng Giêng âm lịch). Không gian lễ hội được tổ chức tại các thôn thuộc tổng Nội Duệ xưa, nay là xã Tiên Du gồm: Duệ Đông, Duệ Nam, Duệ Khánh, Đình Cả, Lũng Giang, Lũng Sơn và Lộ Bao. Trung tâm của lễ hội là khu vực núi Hồng Vân (núi Lim) và hồ điều hòa Vân Tương.

Các công tác chuẩn bị cho lễ hội lớn của tỉnh Bắc Ninh đã sẵn sàng.

Phần lễ được tổ chức trang nghiêm, tuân thủ nghi thức truyền thống với các hoạt động: lễ dâng hương khai hội tại chùa Hồng Ân; lễ tưởng niệm tại lăng Tướng công Nguyễn Đình Diễn; lễ rước sắc cùng các nghi thức tế lễ truyền thống tại hệ thống đình, đền, chùa trong vùng.

Phần hội diễn ra sôi nổi, đậm đà bản sắc văn hóa với các canh hát quan họ tại 12 lán trại, sân khấu trung tâm, nhà chứa quan họ, gia đình nghệ nhân và hát trên thuyền tại hồ Vân Tương. Bên cạnh đó là nhiều hoạt động văn hóa, thể thao đặc sắc như cờ người, đu tiên, bịt mắt bắt dê, hội thơ, thư pháp, ẩm thực và các chương trình giao lưu nghệ thuật.

Điểm nhấn của Hội Lim năm nay là Lễ đón nhận danh hiệu Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia được tổ chức tại trung tâm núi Hồng Vân (đồi Lim). Đặc biệt, tối 12 tháng Giêng sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật đặc sắc tại sân khấu chính trên núi Lim và màn bắn pháo hoa tầm thấp vào lúc 21 giờ tại khu vực hồ điều hòa Vân Tương.

Các liền anh, liền chị hát giao duyên tại Hội Lim.

Ngoài ra, từ ngày 26/2 đến 1/3 sẽ diễn ra Giải Vật dân tộc, Vật tự do các lứa tuổi trong khuôn khổ Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Bắc Ninh lần thứ Nhất và Giải mở rộng do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức, thu hút hàng trăm vận động viên tham gia.

Tại buổi gặp mặt, ông Dương Minh Ngọc, Phó Chủ tịch UBND xã Tiên Du, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Lễ hội Lim Xuân Bính Ngọ 2026 đã làm rõ thêm một số nội dung liên quan đến công tác tổ chức, đồng thời bày tỏ mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục quan tâm tuyên truyền, góp phần làm nổi bật giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống đặc trưng của lễ hội Lim nói riêng và văn hóa vùng đất Tiên Du, Kinh Bắc nói chung.

Ông nhấn mạnh, Hội Lim Xuân Bính Ngọ 2026 được tổ chức nhằm tôn vinh và lan tỏa truyền thống văn hiến của vùng đất, con người Kinh Bắc, đặc biệt là Di sản văn hóa phi vật thể Dân ca Quan họ Bắc Ninh đã được UNESCO ghi danh. Đây cũng là dịp quảng bá hình ảnh quê hương, con người Tiên Du, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Ông Dương Minh Ngọc - Phó chủ tịch UBND xã Tiên Du (tỉnh Bắc Ninh) chia sẻ nhiều thông tin mới về hội Lim năm nay.

Bên cạnh đó, Ban Tổ chức lễ hội cho biết công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông và quản lý dịch vụ được đặc biệt chú trọng. Tại các điểm, bãi trông giữ phương tiện phục vụ du khách, mức phí gửi xe đều được công khai, niêm yết rõ ràng theo quy định, bảo đảm minh bạch, tạo thuận lợi và sự yên tâm cho nhân dân và du khách thập phương khi về dự hội.

Ban Tổ chức cũng công khai số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận, xử lý kịp thời các phản ánh, kiến nghị của người dân và du khách trong suốt thời gian diễn ra lễ hội. Thông tin đường dây nóng được niêm yết tại các khu vực trung tâm, điểm gửi xe, sân khấu chính và các địa điểm tập trung đông người, nhằm bảo đảm mọi ý kiến phản ánh đều được tiếp nhận nhanh chóng, góp phần xây dựng môi trường lễ hội văn minh, an toàn và thân thiện.



