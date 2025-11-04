Theo Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh, thời gian gần đây, cơ quan chức năng phát hiện trên mạng xã hội có một số tổ chức, cá nhân đăng tải thông tin, quảng cáo, rao bán và nhận đặt cọc bất động sản khi dự án chưa hoàn tất thủ tục pháp lý, chưa đủ điều kiện huy động vốn theo quy định.

Các hoạt động này diễn ra trên địa bàn phường Tam Sơn (thành phố Từ Sơn trước đây) và xã Tiên Du (huyện Tiên Du trước đây).

Các hành vi này được ghi nhận tại Dự án khu đô thị mới, du lịch, sinh thái, văn hóa, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí Tiểu khu 112.3 (phường Tam Sơn) do Công ty TNHH Đầu tư Tây Bắc làm chủ đầu tư và Dự án khu đô thị mới, du lịch, sinh thái, văn hóa, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí Tiểu khu 112.1 (xã Tiên Du) do Công ty TNHH Đầu tư Tây Hà Nội làm chủ đầu tư.

Sở Xây dựng nhận định, các hành vi trên có dấu hiệu vi phạm pháp luật về kinh doanh bất động sản, nhà ở và các quy định liên quan; tiềm ẩn nguy cơ gian lận, lừa đảo, thổi giá, gây bất ổn thị trường và rủi ro cho người dân.

Dự án khu đô thị mới, du lịch, sinh thái, văn hóa, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí trên địa bàn huyện Tiên Du - Tiểu khu 112.1 (nay thuộc xã Tiên Du) do Công ty TNHH Đầu tư Tây Hà Nội làm chủ đầu tư nay vẫn là cánh đồng.

Ngoài ra, các hoạt động này có thể dẫn đến tranh chấp, mất an ninh trật tự xã hội, ảnh hưởng tiêu cực tới sự phát triển bền vững của tỉnh Bắc Ninh.

Để kịp thời ngăn chặn, xử lý vi phạm, Sở Xây dựng Bắc Ninh đề nghị Công ty TNHH Đầu tư Tây Bắc và Công ty TNHH Đầu tư Tây Hà Nội nghiêm túc thực hiện đúng quy định tại Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023.

Cụ thể, theo điểm d khoản 4 Điều 23, chủ đầu tư không được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác ký hợp đồng đặt cọc, hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở, công trình xây dựng hoặc phần diện tích sàn xây dựng hình thành trong tương lai.

Đồng thời, theo khoản 4 Điều 24, trước khi thực hiện việc bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai, chủ đầu tư phải có văn bản thông báo với cơ quan quản lý nhà nước cấp tỉnh về việc dự án đủ điều kiện bán hoặc cho thuê mua.

Sở Xây dựng yêu cầu hai doanh nghiệp trên không ủy quyền trái phép cho bên thứ ba, tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật đồng thời phối hợp xử lý các thông tin sai sự thật liên quan đến hoạt động quảng cáo, huy động vốn.

Một dự án khác cũng do công ty này làm chủ đầu tư đã bố trí máy móc, trang thiết bị xây dựng.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh được giao tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về nhà ở và kinh doanh bất động sản; đồng thời rà soát, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi đăng tải, quảng cáo sai quy định.

Công an tỉnh Bắc Ninh sẽ phối hợp xác minh, ngăn chặn và xử lý các tổ chức, cá nhân có hành vi đưa thông tin sai lệch, gian dối, lừa đảo, trục lợi từ hoạt động mua bán, huy động vốn, lôi kéo người dân tham gia giao dịch bất động sản khi dự án chưa đủ điều kiện.

Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh khuyến nghị người dân và các tổ chức cần tìm hiểu kỹ thông tin pháp lý của dự án trước khi giao dịch; không tham gia đặt cọc, giữ chỗ, chuyển tiền dưới bất kỳ hình thức nào đối với các dự án chưa đủ điều kiện huy động vốn.

Trường hợp phát hiện dấu hiệu vi phạm, cần cung cấp thông tin, tài liệu cho Sở Xây dựng hoặc cơ quan chức năng để kịp thời xem xét, xử lý.

Cơ quan này đề nghị các doanh nghiệp liên quan báo cáo, cung cấp thông tin và kết quả thực hiện trước ngày 15/11.