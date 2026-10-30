Nhận biết kịp thời các dấu hiệu sớm của viêm khớp giúp người bệnh có biện pháp can thiệp, làm chậm tiến triển và bảo vệ chức năng khớp.

Bác sĩ Will Harvey, chuyên gia thấp khớp tại Trung tâm Y tế Tufts (Mỹ), nhấn mạnh viêm khớp không phải hệ quả bình thường của quá trình lão hóa. Những triệu chứng ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày cần được thăm khám.

1. Đau khớp khi vận động

Theo Prevention, đau khi vận động mạnh thường liên quan đến cơ nhưng đau tại chính khớp có thể là dấu hiệu viêm khớp. Cơn đau thường tăng khi đi bộ, leo cầu thang hoặc ngồi xổm và giảm khi nghỉ ngơi. Nguyên nhân là lớp sụn đệm khớp bị thoái hóa, khiến khớp giảm khả năng chuyển động trơn tru và hấp thụ lực.

Mọi người cần thận trọng với cảm giác đau, cứng, kêu răng rắc của khớp. Ảnh: AI

2. Cứng khớp nhẹ vào buổi sáng

Cứng khớp khi thức dậy có thể liên quan đến tình trạng viêm sau thời gian dài không vận động trong lúc ngủ. Theo bác sĩ Jeffrey Zarin, chuyên gia phẫu thuật chỉnh hình tại Trung tâm Cedars-Sinai (Mỹ), triệu chứng thường giảm khi người bệnh bắt đầu cử động và kéo dài dưới 30 phút. Cơn đau cuối ngày có thể nặng hơn buổi sáng.

3. Khớp phát ra tiếng lục cục, răng rắc

Tiếng động khi cử động khớp thường không đáng lo nếu không kèm đau, đôi khi do các bọt khí trong khớp. Tuy nhiên, theo bác sĩ Zarin, sụn mất độ trơn nhẵn có thể khiến khớp phát ra tiếng động hoặc tạo cảm giác khựng, vướng. Khi đi kèm triệu chứng khác, hiện tượng này có thể liên quan đến viêm khớp.

4. Giảm độ linh hoạt của khớp

Viêm và những thay đổi cơ học do thoái hóa khớp có thể khiến người bệnh khó gập, duỗi khớp hoặc gập gối hoàn toàn như trước. Tình trạng này kết hợp với đau có thể cản trở các hoạt động thường ngày.

5. Sưng khớp nhẹ

Tình trạng viêm có thể làm tăng lưu lượng máu đến vùng tổn thương, gây tích tụ dịch, khiến khớp sưng. Bác sĩ Harvey khuyên người bệnh đi khám sớm nếu khớp sưng tái diễn hoặc kéo dài. Các khớp từ từ to lên cũng có thể là biểu hiện của viêm khớp.

Cần làm gì khi nhận thấy các dấu hiệu sớm của bệnh viêm khớp?

Bác sĩ Remy Rabinovich, chuyên gia phẫu thuật chỉnh hình tại Bệnh viện Lenox Hill (Mỹ), khuyên người bệnh thông báo triệu chứng cho các chuyên gia. Họ có thể được chỉ định chụp X-quang, xét nghiệm máu hoặc giới thiệu đến chuyên khoa phù hợp.