Phân biệt trẻ hóa da có cơ sở khoa học với quảng cáo thiếu kiểm chứng

Ths.BS da liễu Phạm Cẩm Thúy - Phòng khám chuyên khoa da liễu Regen Clinic - cho biết, lão hóa không đơn thuần là sự mất đi thể tích dưới da. Cùng với thời gian, hệ thống collagen, elastin và cấu trúc nâng đỡ tự nhiên của làn da cũng suy giảm, khiến khuôn mặt xuất hiện các dấu hiệu chảy xệ, nếp nhăn và giảm độ săn chắc.

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Trước sự bùng nổ các dịch vụ tiêm chất làm đầy trẻ hoá da trên thị trường, trong đó có nhiều cơ sở chui, thiếu an toàn, BS. Thúy lưu ý, trong y học thẩm mỹ, những cụm như “trẻ ra 10 tuổi”, “không đau - không nghỉ dưỡng - hiệu quả vĩnh viễn”, hay “an toàn tuyệt đối” thường là dấu hiệu cần đặt câu hỏi nhiều hơn.

Để phân biệt các phương pháp tái tạo sinh học có cơ sở khoa học với những quảng cáo thiếu kiểm chứng, người dùng nên tìm hiểu rõ sản phẩm được sử dụng là gì, đã có nghiên cứu lâm sàng hay chưa, cơ chế tác động có rõ ràng hay chỉ là các thuật ngữ tiếp thị.

Bên cạnh đó, cần xác định mục tiêu điều trị là cải thiện chất lượng mô, kích thích tăng sinh collagen và tái cấu trúc mô theo thời gian, thay vì chỉ tạo hiệu ứng đầy ngay sau tiêm.

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Đặc biệt, các thủ thuật tiêm chất làm đầy hay tái tạo sinh học đều là can thiệp y khoa, đòi hỏi bác sĩ có chuyên môn đánh giá đúng chỉ định, thực hiện đúng kỹ thuật và xử trí biến chứng nếu xảy ra. Việc thực hiện tại cơ sở không phép hoặc bởi người không có chuyên môn tiềm ẩn nhiều rủi ro cho sức khỏe.

Xu hướng trẻ hóa da bền vững dần thay thế làm đẹp cấp tốc

BS. Thuý cho biết thêm, trước đây nhiều phương pháp thẩm mỹ tập trung vào việc cải thiện ngoại hình nhanh, như tiêm chất làm đầy để làm mờ nếp nhăn, khôi phục thể tích khuôn mặt hoặc tạo đường nét hài hòa hơn. Song hiện nay xu hướng đang chuyển dịch rõ rệt từ việc đơn thuần “làm đầy” sang tái tạo mô và cải thiện chất lượng làn da từ bên trong.

Sự thay đổi này cũng phản ánh xu hướng của người trẻ Việt Nam trong vài năm gần đây. Nếu trước đây khách hàng thường quan tâm đến việc “làm gì để đẹp ngay”, thì nay nhiều người ưu tiên những giải pháp giúp làn da khỏe mạnh lâu dài, duy trì vẻ trẻ trung, tự nhiên.

Đây cũng là xu hướng quốc tế khi người dùng ngày càng ưu tiên các phương pháp ít xâm lấn, kết quả tự nhiên và cải thiện chất lượng mô thay vì thay đổi diện mạo quá rõ.

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“Ngày nay, chúng ta không chỉ quan tâm đến việc khuôn mặt đầy hơn hay trẻ hơn, mà còn hướng đến việc cải thiện chất lượng mô và khả năng tái tạo tự nhiên của làn da”, BS. Thúy nhận định.

Ở góc độ thực hành lâm sàng, BS. Thuý nhận thấy hành vi của khách hàng trẻ đang có nhiều thay đổi. Thay vì chờ các dấu hiệu lão hóa xuất hiện rõ mới can thiệp, nhiều người lựa chọn chăm sóc từ sớm bằng các biện pháp nhẹ nhàng như chống nắng, phục hồi hàng rào bảo vệ da, chăm sóc nền da và duy trì các liệu trình lâu dài.

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Người trẻ cũng quan tâm nhiều hơn đến cơ chế tác động và bằng chứng khoa học của phương pháp điều trị, thay vì chỉ chạy theo giá cả hay xu hướng. Họ thường tìm hiểu về hoạt chất sử dụng, các nghiên cứu lâm sàng, chứng nhận FDA hoặc CE, thời gian duy trì hiệu quả cũng như nguy cơ biến chứng.

Song song đó, khách hàng cũng ưu tiên “look better” thay vì “look different”, với mong muốn đẹp nhưng vẫn giữ nét riêng, tránh gương mặt bị nhận ra là có làm thẩm mỹ. Đây cũng là xu hướng được ghi nhận rộng rãi trên thị trường thẩm mỹ toàn cầu.

Như vậy có thể thấy xu hướng kết hợp nhiều can thiệp nhỏ như chăm sóc da, công nghệ năng lượng, tái tạo mô và điều chỉnh lối sống đang dần thay thế tư duy phụ thuộc vào một thủ thuật duy nhất để duy trì vẻ ngoài trẻ trung và bền vững.

Trong báo cáo chuyên đề “Da liễu trong kỷ nguyên y học tái” tại Hội nghị Khoa học Thường niên Hội Da liễu TP.HCM lần thứ 22 (HCD 2026) vừa diễn ra, BS. Thúy đề cập đến chất làm đầy sinh học trong tái tạo da ở thời kỳ mới.

Phương pháp mới này đang phản ánh một nhu cầu làm đẹp mới chú trọng từ bên trong của nhiều người Việt Nam.

“Đích đến cuối cùng không phải là tạo ra một khuôn mặt khác đi hay chỉ che lấp các dấu hiệu lão hoá. Các phương pháp điều trị ngày nay hướng đến việc hỗ trợ cơ thể tái tạo mô, cải thiện chất lượng làn da, giúp làn da khỏe hơn, cấu trúc mô tốt hơn, làm quá trình lão hóa diễn ra chậm hơn", BS. Thúy chia sẻ.

Xuân Mai