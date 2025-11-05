Sau phẫu thuật, ông E. được chăm sóc tại khoa hồi sức tim mạch. Ảnh: BVCC

Ca bệnh hiếm gặp, tính mạng nguy kịch

Bệnh nhân B.V.E (62 tuổi, xã Đại Hải, TP. Cần Thơ) nhập viện trong tình trạng nhồi máu cơ tim cấp, có sốc tim, huyết áp tụt, mệt nhiều, khó thở và chóng mặt. Kết quả siêu âm tim cho thấy ông bị thủng vách liên thất, khiến dòng máu chảy hỗn loạn giữa hai buồng tim, dẫn đến suy tim tiến triển nặng, chức năng co bóp giảm nghiêm trọng.

“Đây là một biến chứng hiếm gặp, thường xảy ra sau nhồi máu cơ tim cấp, có tỷ lệ tử vong cao nếu không được xử trí kịp thời”, ThS.BS.CKII Trần Phước Hòa, Trưởng khoa Ngoại Tim mạch - Lồng ngực - Hồi sức sau mổ tim cho biết.

Ngay khi nhập viện, bệnh nhân được đưa vào chăm sóc đặc biệt, đồng thời hội chẩn đa chuyên khoa. Tuy nhiên, do vùng cơ tim bị hoại tử còn yếu, phẫu thuật ngay có thể làm vết thủng lan rộng, gia tăng nguy cơ biến chứng. Vì vậy, ê-kíp quyết định điều trị tích cực để ổn định huyết động, chờ 2 tuần cho tim hồi phục phần nào rồi mới tiến hành phẫu thuật.

“Việc trì hoãn phẫu thuật trong trường hợp này không phải là chần chừ, mà là chiến lược để tăng khả năng thành công và an toàn cho ca mổ”, BS. Hòa giải thích.

Sau 2 tuần điều trị, bệnh nhân được đưa vào phòng mổ. Ca phẫu thuật kéo dài hơn 4 giờ với nhiều kỹ thuật chuyên sâu. Các bác sĩ sử dụng máy tuần hoàn ngoài cơ thể để thay tim bơm máu nuôi cơ thể, sau đó tiến hành bắc 4 cầu nối mạch vành nhằm cải thiện lưu lượng máu nuôi tim, rồi dùng dung dịch đặc biệt giúp tim tạm ngừng đập nhằm xử lý phần bị thủng ở vách tim (thông liên thất).

Toàn bộ quá trình đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa ê-kíp gây mê, hồi sức và phẫu thuật viên để vừa xử lý vết thương, vừa bảo vệ chức năng tim và não của người bệnh.

Sau phẫu thuật, ông E. được chăm sóc tại khoa hồi sức tim mạch. Hiện bệnh nhân hồi phục tốt, huyết động ổn định, chức năng tim cải thiện rõ rệt và đã xuất viện sau 7 ngày. Ông đang tiếp tục tập vật lý trị liệu phục hồi chức năng để sớm trở lại sinh hoạt bình thường.

“Đây là một ca mổ khó, đòi hỏi tay nghề và kinh nghiệm cao. Thành công này không chỉ cứu sống bệnh nhân mà còn khẳng định năng lực của đội ngũ bác sĩ trong xử lý các ca tim mạch phức tạp”, BS. Hòa nhấn mạnh.

Bước tiến của phẫu thuật tim hở

Theo BS. Hòa, nhồi máu cơ tim cấp là tình trạng cấp cứu tim mạch nguy hiểm, có thể gây tử vong hoặc để lại nhiều biến chứng nặng nề như suy tim, rối loạn nhịp, thủng tim, vỡ tim. Người trên 50 tuổi, đặc biệt có tiền sử tăng huyết áp, đái tháo đường, hút thuốc lá, rối loạn mỡ máu, cần tầm soát tim mạch định kỳ để phát hiện sớm nguy cơ.

“Khi có các dấu hiệu như đau ngực kéo dài, khó thở, vã mồ hôi lạnh, mệt đột ngột, người dân cần đến ngay cơ sở y tế có chuyên khoa tim mạch để được chẩn đoán và xử trí kịp thời”, ông khuyến cáo.

Trong những năm gần đây, chuyên ngành phẫu thuật tim hở tại Việt Nam đã có những bước tiến vượt bậc, từ các kỹ thuật vá tim, thay van đến ứng dụng thiết bị tuần hoàn ngoài cơ thể hiện đại. Nhờ vậy, nhiều bệnh nhân tim nặng, trước đây nguy cơ tử vong rất cao, nay có cơ hội được cứu sống.

Với đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm cùng hệ thống trang thiết bị tiên tiến, Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long tiếp tục khẳng định vai trò là địa chỉ tin cậy trong điều trị các ca bệnh tim mạch phức tạp, góp phần nâng cao chất lượng sống cho người dân khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

(Nguồn: Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long)