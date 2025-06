Trong bối cảnh nhu cầu nâng mũi đang ngày càng được phát triển; kèm theo đó là nỗi lo về tính an toàn và hiệu quả lâu dài. Xin trân trọng giới thiệu chia sẻ từ góc độ chuyên môn của ThS.BS Nguyễn Trường Kỳ - Giảng viên Trường Đại học Y Dược TP.HCM, và là bác sĩ duy nhất trực tiếp thực hiện phẫu thuật tạo hình - thẩm mỹ tại Phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ thuộc thuộc Công ty TNHH Bệnh viện Thẩm mỹ Mỹ An.

ThS.BS Nguyễn Trường Kỳ (Bác sĩ Kỳ Y Dược)

An toàn thẩm mỹ là yếu tố quan trọng hàng đầu

Theo triết lý đặt y khoa làm nền tảng cho mọi dịch vụ, một ca thẩm mỹ chỉ thực sự thành công khi đạt cả 3 yếu tố: đẹp hài hòa, an toàn y khoa và kết quả bền vững theo thời gian.

Riêng nâng mũi, là một phẫu thuật đòi hỏi sự kết hợp giữa kiến thức chuyên sâu, kỹ thuật chính xác và môi trường thực hiện đạt chuẩn. Yếu tố then chốt để đảm bảo an toàn trong thẩm mỹ chính là xuất phát từ nền tảng y khoa vững vàng. Một bác sĩ có bằng cấp chuyên môn và chứng chỉ hành nghề mới là nền tảng đầu tiên. Trong suốt quá trình thẩm mỹ cần tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn y khoa. Bên cạnh đó, kinh nghiệm thực tiễn qua những ca phẫu thuật giúp bác sĩ có khả năng xử lý linh hoạt, an toàn trước mọi tình huống phát sinh.

Tại Phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ thuộc Công ty TNHH Bệnh viện Thẩm mỹ Mỹ An, bác sĩ Kỳ Y Dược là chuyên gia trực tiếp thực hiện các kỹ thuật chuyên khoa tạo hình - Thẩm mỹ. Bác sĩ Kỳ Y Dược có chứng chỉ hành nghề, Phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ (thuộc Công ty TNHH Bệnh viện Thẩm mỹ Mỹ An) có giấy phép hoạt động đầy đủ.

Quy trình khám chữa bệnh tại đây được thiết lập theo đúng chuẩn y khoa, bao gồm:

- Xét nghiệm và đánh giá sức khỏe tổng quát trước phẫu thuật: giúp phát hiện các yếu tố nguy cơ tiềm ẩn.

- Phẫu thuật trong phòng mổ đạt chuẩn vô trùng: hạn chế tối đa nguy cơ nhiễm trùng và biến chứng.

- Chăm sóc hậu phẫu chuyên biệt: theo dõi sát sao và tái khám định kỳ để đảm bảo kết quả ổn định lâu dài.

Bác sĩ Kỳ Y Dược đo vẽ trước phẫu thuật

Phương pháp Nâng mũi Aline chuyên sâu của Bác sĩ Kỳ Y Dược

Mũi Aline là dáng mũi được thiết kế dành riêng cho người Á Đông, kết hợp hài hòa giữa đường cong mềm mại của Sline và nét thanh thoát từ Lline.

Dáng mũi Aline mang lại sự cân đối và tự nhiên, với đặc điểm:

- Đầu mũi bo tròn hình túi mật, phù hợp gương mặt người Châu Á.

- Sống mũi cong nhẹ ở góc mắt, tạo đường nét thanh tú mà không gãy khúc.

- Tỷ lệ hài hòa với tổng thể gương mặt, hỗ trợ định hình "tỷ lệ vàng".

Bác sĩ sử dụng chất liệu tự thân (sụn tai hoặc cân tai) để bảo vệ đầu mũi, giúp hạn chế bóng đỏ và lộ sụn. Chất liệu này tương thích cao với cơ thể và không ảnh hưởng đến cấu trúc tai.

Nhờ kết hợp chuyên môn y khoa và kinh nghiệm thực tế, kỹ thuật Aline không chỉ đảm bảo yếu tố thẩm mỹ mà còn giúp duy trì kết quả ổn định lâu dài, được nhiều khách hàng đánh giá cao.

Tay nghề bác sĩ quyết định hiệu quả thẩm mỹ

Khác với suy nghĩ của nhiều người rằng “chọn vật liệu tốt là được”, thực ra tay nghề và tư duy y khoa của bác sĩ mới là yếu tố quyết định. Một ca phẫu thuật thẩm mỹ không nên đặt nặng yếu tố “đẹp tức thì”, mà phải hướng đến độ bền và sự hài hòa với khuôn mặt. Bác sĩ có trách nhiệm tư vấn đúng, không theo trào lưu. Có những dáng mũi đẹp trên mạng, nhưng lại không phù hợp với từng gương mặt cụ thể.

Định hướng của bác sĩ Kỳ là không đại trà hóa dịch vụ, mà chú trọng vào tính cá nhân hóa - mỗi khách hàng được khám riêng, tư vấn riêng và thực hiện trong quy trình kiểm soát chặt chẽ.

Lời khuyên cho người đang định nâng mũi

Đối với người đang có ý định nâng mũi, bác sĩ Kỳ Y Dược khuyến nghị:

- Tìm hiểu kỹ về người thực hiện: cần có bằng cấp, chứng chỉ hành nghề và kinh nghiệm thực tế

- Không chạy theo trào lưu dáng mũi mạng xã hội: vì mỗi người có cấu trúc mũi và khuôn mặt khác nhau

- Chọn cơ sở có phòng mổ đạt chuẩn

- Tuân thủ chăm sóc hậu phẫu và tái khám theo hướng dẫn.

Nâng mũi không chỉ là làm đẹp mà còn liên quan trực tiếp đến sức khỏe, sự an toàn và thẩm mỹ lâu dài. Việc lựa chọn bác sĩ có chuyên môn vững, môi trường thực hiện đạt chuẩn y khoa sẽ góp phần quan trọng vào sự thành công của ca phẫu thuật.

Từ góc nhìn chuyên môn, bác sĩ Kỳ Y Dược nhấn mạnh rằng: “Khách hàng nên được bảo vệ bằng kiến thức, và sự an toàn luôn phải là điều kiện tiên quyết trong mọi ca phẫu thuật thẩm mỹ”.

