Mỗi năm, Bệnh viện Đa khoa Mường Lát (Thanh Hóa) tiếp nhận hàng trăm bệnh nhân Lào sang khám, chữa bệnh. Không chỉ hỗ trợ chi phí trong khả năng, bệnh viện còn tạo điều kiện cho cán bộ y tế học tiếng Lào để việc thăm khám, điều trị thuận lợi hơn.

Vượt quãng đường 200km sang Việt Nam chữa bệnh

Nằm ở khu vực biên giới phía Tây Thanh Hóa, Bệnh viện Đa khoa Mường Lát không chỉ chăm sóc sức khỏe cho người dân địa phương mà còn tiếp nhận, điều trị cho nhiều bệnh nhân đến từ nước bạn Lào.

Theo ông Hồ Văn Trọng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Mường Lát, có những bệnh nhân từ phía Lào phải di chuyển hàng chục kilomet để đến bệnh viện, thậm chí có trường hợp đi quãng đường lên tới 200km. Nhiều người chỉ tìm đến cơ sở y tế khi bệnh đã trở nặng do điều kiện khám, chữa bệnh tại địa phương còn hạn chế.

Bệnh viện Đa khoa Mường Lát mỗi năm chữa cho hàng trăm bệnh nhân Lào. Ảnh: Lê Dương

Bệnh viện tiếp nhận nhiều trường hợp mắc bệnh lý tiêu hóa như viêm ruột thừa, bệnh dạ dày, đường ruột; các ca chấn thương như gãy tay, gãy chân. Một số bệnh nhân mắc bệnh nội khoa liên quan đến tim mạch, hô hấp, gan, thận cũng sang Việt Nam điều trị khi tình trạng sức khỏe diễn biến phức tạp.

Ông Trọng cho biết, trang thiết bị y tế tại một số cơ sở khám, chữa bệnh phía Lào còn thiếu thốn, trong khi nguồn nhân lực chuyên môn chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu. Đây là một trong những nguyên nhân khiến người dân tìm đến các cơ sở y tế phía Việt Nam.

Việc tiếp nhận bệnh nhân qua biên giới cũng có những yêu cầu riêng. Với trường hợp cần chuyển tuyến, người bệnh phải có giấy thông hành theo quy định. Bệnh viện phối hợp với lực lượng biên phòng, hải quan để tạo điều kiện tiếp nhận, đặc biệt là các ca bệnh nặng.

Biển hướng dẫn trong bệnh viện luôn kèm theo chữ Lào để bệnh nhân theo dõi. Ảnh: Lê Dương

Khi bệnh nhân được đưa đến cửa khẩu bằng xe cấp cứu phía Lào, bệnh viện phối hợp với các lực lượng chức năng để tổ chức đón người bệnh về điều trị. Quãng đường từ bệnh viện đến cửa khẩu khoảng 12km.

“Những trường hợp nặng, khi phía bạn đưa bệnh nhân đến cửa khẩu, chúng tôi sẽ phối hợp để đón về điều trị. Bệnh viện chủ yếu thu tiền xăng xe, còn công sức của cán bộ tham gia vận chuyển thì hỗ trợ”, ông Trọng chia sẻ.

Tại bệnh viện, cháu Lá Phòn (SN 2013, huyện Sốp Bâu, tỉnh Hủa Phăn, Lào) đang được điều trị áp xe vùng khoeo chân trái. Theo người nhà, khoảng một tuần trước, cháu xuất hiện khối áp xe, vùng chân sưng nề, đau nhức và sốt. Gia đình đã cho cháu dùng thuốc tại nhà nhưng tình trạng không thuyên giảm nên quyết định đưa sang Bệnh viện Đa khoa Mường Lát điều trị.

Cháu Lá Phòn đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Mường Lát. Ảnh: Lê Dương

Sau vài ngày điều trị, tình trạng của cháu đã cải thiện, chân đỡ đau và có thể tự đi lại. Sự hồi phục ấy cũng giúp gia đình vơi bớt nỗi lo khi phải đưa con vượt quãng đường xa để tìm kiếm sự chăm sóc y tế.

Bác sĩ học tiếng Lào để gần người bệnh hơn

Một trong những khó khăn khi tiếp nhận bệnh nhân nước bạn là bất đồng ngôn ngữ. Người bệnh cần mô tả rõ triệu chứng, tiền sử bệnh, trong khi bác sĩ phải giải thích tình trạng sức khỏe và hướng điều trị để bệnh nhân hiểu, phối hợp.

Để khắc phục trở ngại này, Bệnh viện Đa khoa Mường Lát từng tạo điều kiện cho cán bộ tham gia các lớp đào tạo tiếng Lào. Theo ông Trọng, Trường Đại học Hồng Đức đã tổ chức các khóa học ngắn hạn khoảng 3 tháng, trong đó có chương trình đào tạo tiếng Lào, tiếng Thái và tiếng Mông.

Hiện bệnh viện có 93 cán bộ, nhân viên, trong đó hơn 10 người biết tiếng Lào, tương đương khoảng một phần bảy tổng số nhân lực. Những cán bộ này công tác tại nhiều khoa, phòng, sẵn sàng hỗ trợ đồng nghiệp khi cần giao tiếp với bệnh nhân.

Phòng điều trị ở Bệnh viện Mường Lát thiếu thốn trang thiết bị. Ảnh: Lê Dương

“Các khoa đều có người biết tiếng Lào. Khi bác sĩ thăm khám mà gặp khó khăn về ngôn ngữ thì có thể gọi đồng nghiệp xuống hỗ trợ phiên dịch”, ông Trọng cho hay.

Việc có người trực tiếp giao tiếp bằng tiếng mẹ đẻ giúp bệnh nhân dễ dàng trình bày tình trạng sức khỏe, đồng thời tạo thuận lợi cho bác sĩ trong quá trình khai thác thông tin và hướng dẫn điều trị. Trong môi trường y tế, đây không chỉ là câu chuyện giao tiếp mà còn góp phần bảo đảm thông tin được truyền đạt đầy đủ, chính xác.

Tuy nhiên, theo Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Mường Lát, hoạt động đào tạo tiếng Lào chưa được duy trì thường xuyên. Trong khi đó, nhu cầu giao tiếp với bệnh nhân Lào vẫn hiện hữu, đòi hỏi đội ngũ y tế tiếp tục nâng cao khả năng sử dụng ngôn ngữ của nước bạn.

Theo ông Trọng, trước năm 2022, mỗi năm bệnh viện tiếp nhận khoảng 1.000-1.500 bệnh nhân Lào. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, khi nguồn kinh phí hỗ trợ của tỉnh thay đổi, số bệnh nhân giảm còn khoảng 200-300 trường hợp mỗi năm.

Ông Hồ Văn Trọng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Mường Lát, chia sẻ về việc chữa bệnh cho người Lào. Ảnh: Lê Dương

“Trước đây, chi phí điều trị bệnh nhân Lào được tổng hợp theo số lượng người bệnh và chi phí thực tế để thực hiện thanh quyết toán với nguồn hỗ trợ của tỉnh. Hiện nay, quy định về nguồn kinh phí này đã thay đổi, khiến việc bố trí kinh phí hỗ trợ không còn thuận lợi như trước”, ông Trọng cho biết.

Theo Giám đốc Bệnh viện, dù vậy, bệnh viện vẫn cố gắng chia sẻ chi phí với người bệnh trong khả năng của mình. Những khoản như tiền công khám, công thực hiện các dịch vụ kỹ thuật và tiền giường được bệnh viện hỗ trợ. Riêng vật tư tiêu hao, hóa chất và những khoản phải mua sắm phục vụ điều trị, bệnh viện phải thu lại chi phí để duy trì hoạt động.