Các y, bác sĩ thăm khám sức khỏe cho già làng. Ảnh: Ngọc Thu

Tại chương trình, Đoàn đã khám, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 300 lượt người là các già làng, thôn trưởng, bí thư chi bộ, người có uy tín, gia đình chính sách, người có công với cách mạng, người dân mắc bệnh hiểm nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, với tổng kinh phí trên 100 triệu đồng.

Ông Phan Đình Thắm - Chủ tịch UBND xã Ia O, cho biết: Chương trình khám bệnh, cấp thuốc miễn phí của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 là hoạt động rất thiết thực, kịp thời chăm lo sức khỏe cho nhân dân, nhất là các đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, góp phần thắt chặt mối quan hệ đoàn kết quân - dân, tạo nền tảng vững chắc để địa phương phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Người dân đến khám sức khỏe và nhận thuốc miễn phí tại chương trình. Ảnh: Ngọc Thu

Già làng Rơ Lan Hlinh - làng Bia Yom, xã Ia Krái, xúc động chia sẻ: Được bộ đội quan tâm, tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, bà con trong làng rất phấn khởi. Bộ đội không chỉ giúp dân làm ăn, xây dựng bản làng mà còn chăm lo cả sức khỏe cho nhân dân, chúng tôi rất tin tưởng và quý mến bộ đội.

Nhân dịp này, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 đã trao 40 suất quà, gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, với tổng kinh phí gần 40 triệu đồng.

Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025), thể hiện trách nhiệm và tình cảm của cán bộ, chiến sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 nói riêng, Binh đoàn 15 nói chung đối với đồng bào các dân tộc nơi đơn vị đứng chân.

Thượng tá Huỳnh Xuân Phước - Đoàn trưởng Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715, thăm hỏi, trao quà, động viên người dân. Ảnh: Ngọc Thu

Cùng với hoạt động khám bệnh, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, thời gian qua, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 đã triển khai nhiều mô hình, hoạt động dân vận ý nghĩa trên địa bàn như: Trao tặng nhà tình nghĩa, hỗ trợ bò giống sinh sản, xây dựng công trình điện chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời, ký kết nghĩa với chính quyền địa phương, tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ…

Qua đó, tiếp tục khẳng định vai trò của Binh đoàn 15 nói chung, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 nói riêng là điểm tựa tin cậy của đồng bào các dân tộc vùng biên giới Tây Nguyên, góp phần củng cố thế trận lòng dân vững chắc trong tình hình mới.