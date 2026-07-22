U "hiểm" gây bít đường ăn uống

Anh Hang Phalla (43 tuổi, quốc tịch Campuchia) được chẩn đoán mắc ung thư dạ dày với khối u nằm ở vùng tâm vị – vị trí chuyển tiếp giữa thực quản và dạ dày.

Tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, các bác sĩ nhận định khối u đã phát triển lớn, không còn phù hợp để phẫu thuật triệt để. Sau 8 chu kỳ hóa trị tân bổ trợ, khối u đáp ứng tốt và thu nhỏ đáng kể, đưa bệnh nhân trở lại ngưỡng có thể phẫu thuật.

Các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM đã trao đổi chuyên môn với các chuyên gia từ Nhật Bản để xây dựng chiến lược điều trị tối ưu. Ê-kíp thống nhất lựa chọn phẫu thuật robot Da Vinci Xi nhằm tăng độ chính xác trong các thao tác bóc tách ở vùng giải phẫu hẹp và khó tiếp cận và giúp bệnh nhân hồi phục nhanh hơn. Ca mổ được hợp tác thực hiện tại Bệnh viện FV - nơi vừa triển khai hệ thống phẫu thuật robot Da Vinci Xi hiện đại hàng đầu Đông Nam Á.

Bệnh viện FV trang bị hệ thống robot da Vinci Xi hiện đại. Ảnh: FV

Kết quả sinh thiết lạnh và cuộc xoay chuyển chiến thuật điều trị tức thì

Ngày 14/5, cuộc phẫu thuật được thực hiện bởi các chuyên gia Việt Nam và Nhật Bản: GS.TS.BS Koichi Suda - Phó Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Fujita, PGS.TS.BS Masaya Nakauchi - chuyên gia phẫu thuật robot cắt dạ dày và thực quản, Đại học Y Fujita, Ths.BS.CKII Phan Văn Thái - Trưởng khoa Ngoại tổng quát, Bệnh viện FV và BS.CKII Nguyễn Viết Hải - Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM.

Ung thư tâm vị luôn là thách thức đối với phẫu thuật viên bởi vị trí đặc biệt của khối u. Theo kế hoạch ban đầu, các bác sĩ dự kiến cắt phần trên dạ dày cùng đoạn thực quản chứa khối u, với diện cắt cách bờ trên tổn thương tối thiểu 3cm nhằm bảo đảm nguyên tắc ung thư học. Ê-kíp sử dụng robot nội soi tiếp cận chính xác khối u qua đường bụng, thực hiện diện cắt theo tính toán và gửi mẫu mô đi sinh thiết lạnh.

Tuy nhiên, khoảng 25 phút sau đó, kết quả sinh thiết cho thấy tế bào ung thư vẫn hiện diện ở diện cắt. Ê-kíp nhanh chóng mở rộng cuộc mổ: tạo thêm 4 lỗ ở lồng ngực, đưa các cánh tay robot vào trung thất, cắt thực quản ở vị trí sâu và khó tiếp cận.

Việc kết hợp đồng thời hai đường tiếp cận bụng – ngực khiến độ phức tạp của ca mổ tăng lên đáng kể, đòi hỏi tính toán chính xác để vừa bảo đảm diện cắt an toàn, vừa hạn chế tối đa xâm lấn. Đây là tình huống đã được các chuyên gia dự liệu từ trước. “Chúng tôi tiến hành cắt thêm khoảng 5cm thực quản qua đường ngực để bảo đảm loại bỏ hoàn toàn các tế bào ung thư”, ThS.BS.CKII Phan Văn Thái cho biết.

Các chuyên gia Việt Nam và Nhật Bản phẫu thuật ung thư bằng robot cho bệnh nhân. Ảnh: FV

Sau gần 10 tiếng đồng hồ tập trung cao độ, ê-kíp đã nạo vét hạch triệt để và thực hiện thành công khâu nối thực quản với phần dạ dày còn lại để tái lập đường tiêu hóa.

Sự chuyển hướng chiến lược kịp thời đã mang lại kết quả khả quan. Đến ngày thứ 5 sau mổ, bệnh nhân được rút các ống dẫn lưu và bắt đầu ăn lỏng. Ngày thứ 8, anh Hang Phalla đã có thể ăn cháo xay, phục hồi thể trạng ổn định và được xuất viện để tiếp tục theo dõi theo phác đồ.

Bệnh nhân Hang Phalla hồi phục nhanh chóng sau ca phẫu thuật. Ảnh: FV

“Xin cảm ơn thật nhiều, tôi có một cơ hội thật tuyệt vời được điều trị bằng robot, được các chuyên gia trong lĩnh vực robot của Việt Nam và Nhật Bản thực hiện ca phẫu thuật!”, anh Hang Phalla xúc động chia sẻ trước ngày xuất viện.

FV hợp tác chuyên môn, mở thêm cơ hội phẫu thuật robot cho bệnh nhân tại Việt Nam

Ca phẫu thuật thành công của bệnh nhân Hang Phalla cho thấy vai trò của sự phối hợp đa chuyên khoa, hợp tác quốc tế và ứng dụng công nghệ robot trong điều trị những ca ung thư phức tạp.

Hiện nay, phẫu thuật robot vẫn là lĩnh vực đòi hỏi chi phí đầu tư rất lớn, khiến số lượng hệ thống robot thế hệ mới tại Việt Nam còn hạn chế. Từ đầu năm 2026 khi đưa vào vận hành hệ thống robot Da Vinci Xi, FV đã định hướng phát triển mô hình hợp tác nhằm tạo điều kiện cho các bác sĩ và chuyên gia ngoại khoa từ các bệnh viện khác tham gia đào tạo, cấp chứng chỉ và sử dụng hệ thống robot tại FV để phẫu thuật cho bệnh nhân.

Sự hợp tác y tế công nghệ cao này được kỳ vọng sẽ góp phần rút ngắn khoảng cách tiếp cận kỹ thuật tiên tiến cho bác sĩ, đồng thời người bệnh Việt Nam sẽ không phải ra nước ngoài điều trị.

Bệnh viện FV phối hợp cùng các chuyên gia trong và ngoài nước phẫu thuật bằng robot cho bệnh nhân. Ảnh: FV

Bệnh viện FV triển khai phẫu thuật robot Da Vinci Xi trong điều trị các bệnh lý phức tạp ở gan, đường tiêu hóa, tiết niệu, phụ khoa. Địa chỉ: Số 6 Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Mỹ (quận 7 cũ), TP.HCM Hotline: (028) 3511 3333

(Nguồn: Bệnh viện FV)