Ngày 1/1, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM cho biết, đơn vị này đã thực hiện thành công ca ghép tim cho một bé trai 15 tuổi bị suy tim giai đoạn cuối. Theo đó, trong quá trình chuẩn bị phẫu thuật, bệnh nhi bất ngờ ngưng tim trên bàn mổ, nguy kịch.

Trong lúc trái tim của người hiến được khẩn trương vận chuyển về bệnh viện, ê-kíp buộc phải đồng thời hồi sinh tim phổi và duy trì tuần hoàn ngoài cơ thể để giữ lại sự sống cho bệnh nhi.

GS.TS.BS Nguyễn Hoàng Định, Phó Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM cho biết, đây là một trong những ca ghép tim thách thức nhất mà đơn vị từng thực hiện.

Ê-kíp thực hiện ghép tim cho bệnh nhi. Ảnh: BVCC

Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng suy tim nặng, tim gần như mất khả năng co bóp dù đã được điều trị tích cực bằng nhiều loại thuốc vận mạch liều cao. Tình trạng suy tim kéo dài đã gây ra nhiều biến chứng nghiêm trọng như suy gan, suy thận và các rối loạn toàn thân khác.

Sau khi hội chẩn liên chuyên khoa, các bác sĩ kết luận ghép tim là phương án duy nhất để cứu sống bệnh nhi. Tuy nhiên, ca ghép này tiềm ẩn vô số rủi ro: tăng áp phổi nặng, nguy cơ nhiễm trùng cao, suy đa cơ quan cùng nhiều biến chứng khác có thể xảy ra.

Ngày 31/12, trước giờ phẫu thuật, bệnh nhi đột ngột ngưng tim trên bàn mổ. Lúc này, trái tim người hiến đang được vận chuyển khẩn cấp từ Bệnh viện Nhân dân 115 (TPHCM) thông qua sự điều phối của Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia.

Đứng trước tình thế nguy cấp, ê-kíp phẫu thuật buộc phải đồng thời thực hiện hai động tác: Hồi sinh tim phổi và duy trì tuần hoàn ngoài cơ thể để bảo tồn sự sống cho bệnh nhi trong khi chờ đợi trái tim hiến. Đến 7h30 cùng ngày, sau khi trái tim hiến được ghép vào, những nhịp đập đầu tiên đã xuất hiện trong lồng ngực bệnh nhi, đánh dấu thành công bước đầu của ca phẫu thuật.

Trái tim được ê-kíp vận chuyển đến Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM. Ảnh: BVCC

PGS.TS.BS Nguyễn Hoàng Bắc, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM cho biết, ca ghép này là minh chứng cho sự trưởng thành của quy trình ghép tạng tại đơn vị sau nhiều năm hoàn thiện. Sự thành công này là kết quả của quá trình chuẩn bị và sự phối hợp nhịp nhàng giữa nhiều đơn vị chuyên môn, bao gồm Khoa Phẫu thuật Tim mạch, Phẫu thuật Tim trẻ em, Gây mê Hồi sức, Đơn vị Hồi sức sau ghép tạng cùng các đơn vị hỗ trợ khác.

Đặc biệt, ngoài trái tim, các cơ quan khác gồm phổi, gan, giác mạc và hai quả thận của người hiến cũng đã được điều phối kịp thời để cứu sống nhiều bệnh nhân khác.