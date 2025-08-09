Quần đảo Côn Đảo rộng 76 km2 bao gồm 16 hòn đảo, lớn nhất là đảo Côn Sơn.

Nơi đây nổi tiếng với rất nhiều bãi biển đẹp như bãi Đầm Trầu, bãi An Hải, mũi Cá Mập, bãi Ông Đụng, Lò Vôi… Trong số đó không thể không kể tới Bãi Nhát - một bãi biển hoang sơ nằm trên con đường xuyên đảo Côn Sơn, có bờ cát trắng mịn màng, nước trong veo.

Điều thú vị, Bãi Nhát "lúc ẩn lúc hiện" theo thủy triều. Khi nước dâng cao, bãi cát gần như biến mất khỏi tầm mắt. Phải chờ khi nước rút, bãi cát trắng mịn màng mới hiện ra.

Bãi cát trắng tinh, mịn màng ở Bãi Nhát làm siêu lòng du khách. Ảnh: Nguyễn Quốc Trường

Bãi Nhát mang vẻ đẹp khác nhau vào mỗi thời điểm trong ngày. Khi trời nắng chói chang, mặt biển đổi màu xanh trong trẻo, lấp lánh như ngọc bích. Chiều dần buông, nơi đây lại nhuộm màu vàng, cam, tím, đỏ đan xen của hoàng hôn. Tại Côn Đảo, hiếm nơi nào có thể ngắm hoàng hôn đẹp như Bãi Nhát.

Anh Nguyễn Quốc Trường (sinh năm 1994, quê Đồng Nai), hiện làm việc tại Côn Đảo cho biết: Bờ cát trắng tại Bãi Nhát hiện ra ngắn hay dài, rộng hay hẹp phụ thuộc vào thủy triều. Du khách nên tới đây vào lúc hoàng hôn (17h) để ngắm khung cảnh vừa rực rỡ vừa lãng mạn đồng thời chiêm ngưỡng bãi cát trắng mịn hoang sơ.

Bãi cát ở Bãi Nhát ẩn hiện theo thủy triều. Ảnh: Nguyễn Quốc Trường

Về vị trí, Bãi Nhát nằm trên cung đường từ Bến Đầm về trung tâm đảo Côn Sơn - cung đường ven biển mà du khách nào cũng sẽ ghé qua. Con đường quanh co, uốn lượn, dốc thoai thoải với một bên là núi, rừng, một bên là biển xanh, cát trắng.

Dù nằm sát trục đường chính nhưng bãi biển vẫn giữ nguyên nét hoang sơ, mộc mạc, chưa bị khai thác, xây dựng.

Du khách có thể trèo lên ngọn đồi để quan sát toàn cảnh con đường uốn lượn, Bãi Nhát trong xanh. Ảnh: Nguyễn Hồng Nhật/Phạm Trọng nghĩa

Tờ News (Úc) từng đưa tên Bãi Nhát vào danh sách "6 bãi biển hoang sơ nhất châu Á" - nơi du khách nhất định phải tới khám phá trước khi chúng nổi tiếng. Bãi Nhát được khen ngợi, xếp hạng bên cạnh nhiều cái tên nổi tiếng ở nước ngoài khác như Tropical (Indonesia), Furuzamami (Nhật Bản), Talalla (Sri Lanka), đảo Kanawa (Indonesia) và Công viên quốc gia Bako (Malaysia).

Từ tháng 3 đến tháng 9 là thời gian đẹp nhất để khám phá Côn Đảo. Tuy còn trong mùa mưa nhưng lúc này biển êm, gió nhỏ ở các đảo phía Đông và Đông Bắc. Tháng 7-9 là mùa sinh sản của rùa biển.

Bãi Nhát là điểm check-in nổi tiếng tại Côn Đảo. Ảnh: Phạm Trọng Nghĩa

"Bãi Nhát có bờ cát trắng mịn, tưởng chừng là địa điểm lý tưởng để bơi lội nhưng người dân địa phương thường không tắm tại đây do có luồng nước nguy hiểm, nhất là mùa gió lớn", anh Trường cho biết.

Một "điểm trừ" khác của Bãi Nhát trong mắt du khách là bãi rác lớn nằm cách đó không xa.