Bãi biển dài khoảng 2km ở xã Nam Cam Ranh (Khánh Hòa) ngập rác thải nhựa, lưới cũ và vỏ hàu, ốc từ hoạt động nuôi tôm hùm. Tình trạng ô nhiễm kéo dài khiến người dân không dám tắm biển.

Dọc bãi biển thôn Bình Lập tràn ngập các loại rác thải. Ảnh: Xuân Ngọc

Những ngày cuối tháng 10, bãi biển tại thôn Bình Lập, xã Nam Cam Ranh, ven vịnh Cam Ranh, ngập trong rác thải sinh hoạt, túi nylon, lưới cũ và vỏ hàu, ốc. Nhiều khu vực, rác tích tụ lâu ngày thành từng đống trên cát, bốc mùi hôi thối nồng nặc.

Theo ghi nhận, hàng trăm lồng nuôi tôm hùm được đưa vào bờ để vệ sinh. Trong quá trình này, vỏ hàu, bao bì thức ăn thủy sản, lưới hỏng và rác nhựa bị vứt ngổn ngang, thậm chí có trường hợp đổ thẳng xuống biển.

Rác thải theo sóng dạt vào bờ, mắc vào ngư cụ, tích tụ dọc bãi cát, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.

Các loại rác thải ngập ngụa trên bãi biển ảnh hưởng đời sống người dân. Ảnh: Xuân Ngọc

Anh Nguyễn Văn Tiến, người dân thôn Bình Lập, cho biết trước đây khu vực này có nước biển trong xanh, bãi cát đẹp, thu hút đông người đến vui chơi, tắm biển vào dịp cuối tuần và lễ, Tết.

Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, rác thải từ hoạt động nuôi tôm hùm ngày càng nhiều. Bao bì thức ăn, lưới hỏng và các loại chất thải khác tích tụ dưới nước hoặc trôi dạt vào bờ, khiến cảnh quan thay đổi rõ rệt.

Rác thải tích tụ thời gian dài, chất đống. Ảnh: Xuân Ngọc

“Rác thải dày đặc gây ô nhiễm nghiêm trọng, có lúc nước biển chuyển màu đục và bốc mùi hôi. Người dân không dám tắm vì sợ ngứa ngáy. Nhiều người bị viêm da sau khi tắm ở khu vực này”, anh Tiến nói.

Theo anh, bãi biển từng là nơi vui chơi quen thuộc của người dân địa phương, nay trở nên vắng vẻ vì ô nhiễm.

Nhiều người nuôi tôm kéo lồng vào bờ để vệ sinh, gây nên cảnh nhếch nhác, ô nhiễm. Ảnh: Xuân Ngọc

Ông Trương Văn Hòa, người sinh sống lâu năm tại thôn Bình Lập, cho biết tình trạng này đã diễn ra khoảng 3 năm qua, cùng với sự phát triển rầm rộ của hoạt động nuôi tôm hùm và việc vệ sinh lồng bè không đúng cách.

Mỗi ngày, hàng trăm lồng bè được đưa vào khu vực để làm vệ sinh, nhưng chất thải không được thu gom triệt để, khiến rác ngày càng tích tụ. Theo ông Hòa, nhiều chủ lồng bè không phải người địa phương, trong khi việc xử lý chất thải chưa được quan tâm đúng mức.

Người dân đã nhiều lần gửi đơn kiến nghị đến chính quyền, đề nghị có biện pháp xử lý tình trạng ô nhiễm, trả lại môi trường biển sạch đẹp.

Ô nhiễm kéo dài khiến người dân không dám tắm biển. Ảnh: Xuân Ngọc

Cần 15 tỷ đồng để bố trí lại vùng nuôi

Trao đổi với VietNamNet, ông Nguyễn Bình Nam, Phó Chủ tịch UBND xã Nam Cam Ranh, cho biết tình trạng ô nhiễm tại bãi biển thôn Bình Lập gia tăng do một bộ phận người nuôi thủy sản thiếu ý thức, xả rác trong quá trình vệ sinh lồng bè.

Thời gian qua, địa phương đã tuyên truyền về bảo vệ môi trường nhưng tình trạng xả thải chưa được cải thiện. Một khó khăn khác là rác thải nhựa từ hoạt động nuôi tôm hùm chưa có đơn vị thu gom, xử lý phù hợp. Công ty Cổ phần Đô thị Cam Ranh hiện chỉ thu gom rác sinh hoạt, không xử lý chất thải phát sinh từ nuôi trồng thủy sản.

Người dân nuôi tôm hùm khá gần bờ, ảnh hưởng đến hệ sinh thái biển và gây ô nhiễm. Ảnh: Xuân Ngọc

Theo ông Nam, hoạt động nuôi lồng bè tại một số khu vực ven biển còn mang tính tự phát, mật độ cao, gây khó khăn cho công tác quản lý và kiểm soát môi trường nước.

Theo khảo sát hiện trạng nuôi lồng bè trong vịnh Cam Ranh, khu vực ven biển phía Đông xã Cam Lập cũ, nay thuộc xã Nam Cam Ranh, dự kiến được bố trí vùng nuôi với diện tích 884ha. Tuy nhiên, nhiều hộ đã nuôi tôm hùm và các loại thủy sản khác tại khu vực này, khiến việc xác định ranh giới vùng nuôi và quản lý hoạt động nuôi trồng gặp khó khăn.

Bãi biển trở thành điểm tập kết lồng bè. Ảnh: Xuân Ngọc

Để giải quyết tình trạng trên, địa phương dự kiến cần khoảng 15 tỷ đồng để thả phao mốc, xác định ranh giới vùng nuôi và rà soát các hộ đang hoạt động.

Sau khi thống kê, chính quyền sẽ xây dựng tiêu chí lựa chọn, bố trí lại vị trí lồng bè. Những trường hợp không đáp ứng điều kiện sẽ được yêu cầu chuyển đổi nghề nhằm giảm áp lực lên môi trường biển, hướng đến phát triển nuôi trồng thủy sản bền vững.